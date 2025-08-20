ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோயை ஏற்படுத்தும் தூக்கமின்மை! சிறந்த தூக்கத்திற்கு வழி என்ன? - DOES SLEEPINESS CAUSE DIABETES

சில வாரங்களுக்கு குறைவான மற்றும் ஒழுங்கற்ற தூக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்புத்திறனும், நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய ரத்த சர்க்கரை அளவுகளும் அதிகரிப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
சமீபத்திய ஆய்வுகள், 'தூக்கம் என்பது வெறும் ஓய்விற்காக மட்டுமல்ல அது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முக்கிய காரணி' என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரிங்கம் மற்றும் மகளிர் மருத்துவமனையில் (Brigham and Women’s Hospital) நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், போதிய தூக்கம் இல்லாவிட்டால் ஆற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வு மட்டுமல்ல, ரத்த சர்க்கரையைக் கட்டுப்படுத்தும் உடலின் திறனும் பாதிக்கப்படும் என்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது. குறிப்பாக, உடல் எடை அதிகரிக்காமலே கூட இந்த நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

சில வாரங்களுக்கு குறைவான மற்றும் ஒழுங்கற்ற தூக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்புத்திறனும் (insulin resistance), நீரிழிவு நோய்க்கு முந்தைய ரத்த சர்க்கரை அளவுகளும் (prediabetic blood sugar levels) இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. இது வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியத்திற்கு நல்ல தூக்கம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

தூக்கமின்மை உடலை எப்படி பாதிக்கிறது?

தூக்கம் குறையும்போதோ அல்லது ஒழுங்கற்றதாக மாறும்போதோ, உடலின் சர்க்காடியன் ரிதம் (circadian rhythm) எனப்படும் நாளொழுங்கு தாளம் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தாளம்தான் ஹார்மோன் வெளியீடு, உடல் வெப்பநிலை, மற்றும் செரிமானம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்த சுழற்சி சீர்குலைவதால், குளுக்கோஸை செல்களுக்கு ஆற்றலுக்காக நகர்த்தும் இன்சுலின் ஹார்மோனின் செயல்பாடு குறைகிறது. இன்சுலின் செயல்பாடு குறைந்தால், ரத்த சர்க்கரை அளவுகள் உயர்ந்து, இயல்பை விட நீண்ட நேரம் அதிகமாக இருக்கும்.

கூடுதலாக, தூக்கமின்மை கார்டிசோல் போன்ற மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இது இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேலும் பாதிக்கிறது. காலப்போக்கில், உடல் குளுக்கோஸை நிர்வகிக்க போராடும் ஒரு சுழற்சியை உருவாக்கும். இது இரண்டாம் வகை நீரிழிவு நோய்க்கு வழிவகுக்கிறது.

உடல் எடை மற்றும் தூக்கத்தின் பங்கு

பாரம்பரியமாக, உடல் பருமன் மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கம் நீரிழிவு நோய்க்கான முக்கிய காரணிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த ஆய்வில், உடல் எடை அதிகரிக்காத தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது தெரிய வந்தது. மேலும், அவர்களின் வளர்சிதை மாற்றம் மந்தமாகியது, இன்சுலின் செயல்பாடு பலவீனமடைந்தது, மற்றும் ஒட்டுமொத்த குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மை குறைந்து காணப்படுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

இது, உடல் எடை ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருந்தாலும், தூக்கம் என்பது நீரிழிவு நோய் அபாயத்திற்கு ஒரு தனிப்பட்ட பங்களிப்பாளர் என்பதைக் காட்டுகிறது. நிஜ வாழ்க்கை சூழலில், தூக்கமில்லாதவர்கள் அதிக நொறுக்குத் தீனிகள் சாப்பிடுவார்கள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை உணவுகளை விரும்புவார்களுக்கு அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. மோசமான உணவு மற்றும் போதிய தூக்கமின்மை இரண்டும் சேர்ந்து, தனித்தனியாக இருப்பதை விட வேகமாக நீரிழிவு நோய்க்கு வழிவகுக்கும்.

தாக்கங்கள்: பல ஆய்வுகள் மோசமான தூக்கத்திற்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம், உடல் பருமன், இதய நோய் மற்றும் பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன. நீண்ட கால தூக்கமின்மை அறிவாற்றல் குறைபாடு, மனச்சோர்வு மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கலாம் என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன.

நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் (Centers for Disease Control and Prevention) கூற்றுப்படி, அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு பெரியவர்கள் வழக்கமாக போதுமான தூக்கம் பெறுவதில்லை என்று தெரிவிக்கின்றனர். இந்த புள்ளிவிவரம் தூக்கத்தை ஆரோக்கியத்தின் ஒரு மூலக்கல்லாகக் கருதுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. சரியான தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், உலகெங்கிலும் மில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கும் பல நாட்பட்ட நோய்களின் சுமையைக் குறைக்க முடியும்.

சிறந்த தூக்கத்திற்கான குறிப்புகள்:

  • தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த கடுமையான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் எதுவும் தேவைப்படுவதில்லை. சிறிய, நிலையான பழக்கவழக்கங்கள் ஆரோக்கியமான தூக்க முறைகளை மீட்டெடுப்பதில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.
  • உங்கள் உடல் கடிகாரத்தை ஒழுங்குபடுத்த, வார இறுதி நாட்களில் கூட, ஒரு வழக்கமான படுக்கை மற்றும் எழுந்திருக்கும் நேர அட்டவணையை பராமரிக்கவும்.
  • படுக்கையில் இருக்கும்போது டிவி பார்ப்பதையோ அல்லது ஃபோன் பயன்படுத்துவதையோ தவிர்க்கவும்.
  • மதியத்திற்குப் பிறகு காஃபின் உட்கொள்வதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள் மற்றும் படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் மது அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இரண்டும் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கும்.
  • வாசிப்பது, நீட்டுதல் (stretching) அல்லது தியானம் போன்ற ஒரு அமைதியான படுக்கை நேர வழக்கத்தை உருவாக்குங்கள். இது உடல் ஓய்வெடுக்க வேண்டிய நேரம் என்பதைக் குறிக்கும்.
  • இரவு நேர ஷிஃப்டில் வேலை செய்தால், பகலில் ஓய்வெடுக்க முயற்சிக்கும்போது ஒளி வெளிப்பாட்டைக் குறைக்க பிளாக்அவுட் திரைச்சீலைகள் அல்லது கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
  • தூக்கத்திற்கு தினமும் முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், மக்கள் நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்.

