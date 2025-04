ETV Bharat / health

தாவரங்களிலும் 'Micro Plastic'? காற்றில் இருந்து உறிஞ்சப்படுவதாக கூறும் ஆய்வு என்ன சொல்கிறது? - MICROPLASTICS IN PLANTS

Published : April 12, 2025 at 11:46 AM IST

By ETV Bharat Health Team

தாவரங்களின் இலைகள் காற்றில் இருந்து நேரடியாக மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மற்றும் நானோபிளாஸ்டிக்ஸை உறிஞ்சி, அதன் துகள்கள் தாவரவகைகள் மற்றும் மனிதர்கள் உட்கொள்ளும் பயிர்கள் மூலம் உணவுச் சங்கிலியில் நுழைகின்றன என்று ஒரு புதிய ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது.

மூன்று வருடங்களுக்கு முன், மனித இரத்தத்தில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருக்கின்றது என்ற ஆய்வு வெளியானது. மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கள் இரத்ததில் கலக்காமல், மலம் வழியாக வெளியேறிவிடும் என நம்பப்பட்ட நிலையில், அது இரத்ததில் கலக்கும் என்று பிற ஆய்வுகள் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு தென் கொரியாவைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர் நடத்திய ஆய்வில், மனித இரத்தத்தில் 89% நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

இப்படி மனித வாழ்வில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ஊடுருவல் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், நாம் உண்ணும் தாவர வகைகளில் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் இருப்பதாகவும், இதனை மனிதர்களும் தாவர விலங்கினங்களும் உண்ணுவதாகவும் Nature என்ற ஆய்வறிக்கை மூலம் தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் என்றால் என்ன?: 5 மில்லி மீட்டருக்கும் குறைவாக உள்ள பிளாஸ்டிக் துகள்களே மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் என்றழைக்கப்படுகிறது. இது பொதுவாக, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சிதைவதால் உருவாகிறது. இதுவே, நானோ பிளாஸ்டிக் (Nano Plastic) என்ப்படுவது மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்கைவிட சிறியவை. 1,000 நானோமீட்டருக்கும் குறைவானவை. இவை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்கள், உணவுப் பொருட்கள், கோப்பைகள், உணவுகள் எடுத்துச் செல்ல பயன்படுத்தப்படும் டிபன் பாக்ஸ், கவர்கள் மூலம் அவற்றில் உள்ள துகள்கள் நம் உணவில் கலக்கப்படுகிறது.

ஆய்வு கூறுவது என்ன?: Leaf absorption contributes to accumulation of microplastics in plants என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில், பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இலைகளுக்குள் பல பாதைகள் வழியாக நுழைவதைக் சுட்டிக்காட்டுகிறது. அவற்றில் ஸ்டோமாட்டா (stomata) மற்றும் க்யூட்டிகல் (cuticle) போன்ற தாவர செல்களின் மேற்பரப்பு கட்டமைப்புகள் அடங்குகிறது.