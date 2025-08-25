ETV Bharat / health

தீவிர உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுபவரா நீங்க? அப்போ கட்டாயம் இது உங்களுக்கு தான்! - BONE PAIN IN ADULTS

20 மற்றும் 30களில் இருப்பவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது கவனமான இல்லாவிட்டால் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் பற்றி பார்க்கலாம்

கோப்புப்படம் (Getty images)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 5:10 PM IST

கடந்த சில ஆண்டுகளாக இளைஞர்களிடையே ஜிம் கலாச்சாரம் மேலோங்கி காணப்படுகிறது. பல இளைஞர்கள் வலிமை பயிற்சி (strength training), எடை பயிற்சி (weight training) போன்ற விதவிதமான பயிற்சிகளின் மீது கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். எலும்பு மற்றும் மூட்டுகளை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்க உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம் என்றாலும், அதை குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் செய்தால் மட்டுமே சரியாக பலனை அடைய முடியும். அளவுக்கு அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்யும் போது அது எதிர்மறையாக விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

“20 அல்லது 30-களில் உள்ள ஒரு நபர் தனது உடல் வலிமை வரம்பைத் தாண்டி உடற்பயிற்சி செய்யும் போது அது மூட்டுகள் மற்றும் எலும்புகளின் மீது அதிகப்படியான சுமையை ஏற்படுத்தி, எலும்பு தேய்மானத்திற்கு வழிவகுக்கும்” என்கிறார் CMRI கொல்கத்தாவின் எலும்பியல் துறையின் தலைவர் மற்றும் இயக்குநர் டாக்டர் ராகேஷ் ராஜ்புத். மேலும், எலும்பு வலி, விறைப்பு மற்றும் மூட்டுவலி போன்ற பிரச்சினைகளுக்கும் வழி வகுக்கும் என்கிறார் அவர்.

இளம் வயதினருக்கு எலும்பு தேய்மானம் எதனால் ஏற்படுகிறது?

மூட்டுகளில் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சினைகள் மற்றும் விளைவுகள் பற்றி உணராமல், இளைஞர்கள் பலர் தங்களது எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகள் மீது அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுக்கின்றனர். சொல்லப் போனால், வயதானவர்களை விடவும் இளைஞர்கள் தங்களது எலும்புகளின் மீது அதிகப்படியான சுமையை செலுத்துவதாக கூறுகிறார் மருத்துவர் ராஜ்புத்.

ஆனால் நிறையப்பேருக்கு அவர்கள் தங்கள் எலும்புகளை எப்படி பலவீனமாக்குகின்றனர் என்பது குறித்து தெளிவான புரிதல் இல்லை. அதாவது, போதுமான வார்ம் அப் இன்றி உடற்பயிற்சியில் அதிக நேரம் செலவிடுதல், தவறான நிலையில் (posture) பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல் போன்றவை எலும்புகளை பலவீனப்படுத்தும். இதனால் குருத்தெலும்பு சிதைவு ஏற்படும். இதன் ஆரம்பகால அறிகுறிகளாக முழங்கால் வலி அல்லது முதுகு வலி போன்றவை தென்படும். ஆனால் அவற்றை பெரும்பாலான இளைஞர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் புறக்கணிக்கின்றனர். இதனால் 20 - 30 வயதுடையவர்களுக்கு கீல்வாதம் போன்ற பிரச்சினைகள் இளமைகாலத்திலேயே வரலாம் என்கிறார்.

கோப்புப்படம் (Getty images)

சிகிச்சைகள்

இது போன்ற பிரச்சினைகள் வராமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது சிறந்தது. ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் தென்பட்டால் வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். அவை கைகொடுக்காவிட்டால் பிசியோதெரபி மேற்கொள்ளலாம் என்கிறார். அதுவே நிலைமை மோசமாகும்பட்சத்தில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும். தற்போது மிக துல்லியமான அறுவை சிகிச்சைக்காக ரோபோடிக் முறை பின்பற்றப்படுகிறது. இதில் உடலில் சிறிய கீறல் மட்டுமே போடப்படும், அதே சமயத்தில் பிரச்சினையிலிருந்து குணமாகும் நேரமும் மிகக்குறைவு என்கிறார் ராஜ்புத்.

இளைஞர்களுக்கு மூட்டில் கடுமையான பிரச்சினை ஏற்படும் பட்சத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இயற்கையான மூட்டுப்பகுதி மாற்றியமைக்கப்படும்.

வருமுன் காப்பதே சிறந்தது!

என்ன தான் அதி நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருந்தாலும் எலும்பு தேய்மானம் மற்றும் பலவீன பிரச்சினைகள் வராமல் தடுப்பதே சிறந்தது என்கிறார் எலும்பியல் நிபுணரான ராஜ்புத். ஏனென்றால் இந்த பிரச்சினையானது தடுக்கப்படக்கூடியது.

எனவே பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது,

  • சமச்சீரான அட்டவணையை தயாரித்து அதன்படி, வலிமை பயிற்சி, எடைப்பயிற்சி, நெகிழ்வுப் பயிற்சி (flexibility) போன்றவற்றில் ஈடுபட வேண்டும்.
  • உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் போது பொருத்தமான ஷூ அணிவது அவசியம்
  • பயிற்சியுடன் கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் டி ஆகியவற்றையும் சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது

அதையும் தாண்டி, உடலில் சிறு அறிகுறிகள் தென்பட்டாலும் அதை எச்சரிக்கையாக எடுத்துக் கொண்டு உடனடியாக நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டும். தொடர்ந்து வலி இருந்தால் மருந்து, மாத்திரை எடுப்பதற்கு பதிலாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதே சிறந்தது என்கிறார் ராஜ்புத்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty images)

