தினமும் ஊறவைத்து சாப்பிட வேண்டிய 5 உணவுகள் - சாப்பிட சரியான நேரம் எது தெரியுமா? - FOODS TO EAT FOR BREAKFAST

Published : July 8, 2025 at 10:58 AM IST

By ETV Bharat Health Team

தேங்காய்: காலை வெறும் வயிற்றில் சில தேங்காய் துண்டுகள் அல்லது ஒரு டீஸ்பூன் சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கொள்வது பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. தேங்காயில் உள்ள கொழுப்பு அமிலங்கள் (MCFAs) விரைவாக ஜீரணமாகி உடனடி ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது உடலில் கொழுப்பாக சேமிக்கப்படுவதில்லை. தேங்காயில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் உள்ளன, அவை கெட்ட பாக்டீரியாக்களைக் கொன்று குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல், வயிறு நிரம்பிய உணர்வை கொடுத்து தேவையற்ற உணவுகளை சாப்பிடுவதை தடுக்கிறது.

கருப்பு திராட்சை: இரும்புச்சத்தையும், செரிமானத்தையும் அதிகரிக்க ஊறவைத்த கருப்பு திராட்சை உதவுகிறது என Dietary raisin intake has limited effect on gut microbiota composition in adult volunteers என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது. ஊறவைத்த திராட்சை மலச்சிக்கல் மற்றும் அமிலத்தன்மையை நீக்குகிறது. இதன் விளைவாக நாள் முழுவதும் சிக்கலின்றி இருக்கலாம்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஊறவைத்த திராட்சை ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் இயற்கை சர்க்கரைகளின் மூலமாகும். இது உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலையும் ஹார்மோன் சமநிலையையும் தருகிறது. இதனை தினசரி எடுத்துக்கொள்வது சோர்வு, ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் உள்ள பெண்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். கருப்பு திராட்சை நார்ச்சத்து நிறைந்தவை என்பதால் செரிமானத்தை ஆதரித்து கழிவுகளை எளிதில் வெளியேற்ற உதவுகிறது.

கொடிமுந்திரி: குடல் செயல்பாடு, எலும்பு ஆரோக்கியம் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலைக்கு கொடிமுந்திரி உதவுகிறது என 2018ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது. இதில் உள்ள கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து மற்றும் சர்பிடால் குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி வயிற்று உப்புசத்தைத் தடுக்கின்றன. கொடிமுந்திரி பொட்டாசியம் மற்றும் போரான் ஆகியவற்றின் வளமான மூலமாகும், இவை இரண்டும் எலும்பு ஆரோக்கியத்தையும் ஹார்மோன் சமநிலையையும் ஆதரிக்க அவசியம். பெண்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு கொடிமுந்திரி எண்ணற்ற நன்மைகளை வழங்குகின்றது.

