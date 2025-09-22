ETV Bharat / health

7 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்குபவரா நீங்கள்? இதய நோய் பிரச்சனை காத்திருக்கு!

தூக்க குறைபாடு உயர் ரத்த அழுத்தம், கரோனரி இதய நோய் மற்றும் நீரிழிவு நோய் ஆகியவற்றுடன் வலுவான தொடர்புடையது என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
September 22, 2025

தூக்கம் என்பது ஆரோக்கியத்தையும் ஆற்றல் அளவுகளையும் பராமரிப்பதற்கான ஒரு அத்தியாவசிய செயல்பாடாகும். உடலுக்கு சரியான ஓய்வு கிடைக்கவில்லை என்றால், சோர்வு, தலைவலி போன்ற சமிக்ஞைகளை உடல் காட்டத்தொடங்கும். குறிப்பாக, இரவு ஏழு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகத் தூங்குவது, புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய் போன்ற அபாயகரமான நோய்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஆழ்ந்த உறக்கத்தின்போது, உடல் செல் பழுதுபார்த்தல், ஹார்மோன் சமநிலைப்படுத்துதல் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைப் பாதுகாத்தல் போன்ற முக்கிய பணிகளைச் செய்கிறது. இந்த செயல்முறை தடைபடும்போது, ​​செல்கள் சேதமடையலாம், உடலில் வீக்கம் அதிகரிக்கலாம், மேலும் நோயுற்ற செல்களை அடையாளம் கண்டு அழிக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் முடியாமல் போகலாம்.

தேசிய சுகாதார நிறுவனங்களின் (National Institutes of Health) கார்டியாலஜி ஆய்விதழில் (Cardiology reviews) வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், தூக்கமின்மை ஒரு வளர்ந்து வரும் பொது சுகாதாரப் பிரச்சினையாக உள்ளது என்றும், தூக்க குறைபாடு உயர் ரத்த அழுத்தம், கரோனரி இதய நோய் மற்றும் நீரிழிவு நோய் ஆகியவற்றுடன் வலுவான தொடர்புடையது என்றும் கூறுகிறது.

அமெரிக்க புற்றுநோய் சங்கத்தின் ஆய்வுகள், 4 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகத் தூங்கும் ஆண்களுக்கு, 7 முதல் 7.9 மணிநேரம் தூங்குபவர்களை விட 6 ஆண்டுகளுக்குள் இறப்பதற்கான வாய்ப்பு 2.8 மடங்கு அதிகம் என்று கூறுகின்றன. இதேபோன்ற நிலைமைகளின் கீழ் பெண்களுக்கு 1.48 மடங்கு ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது. மிகக் குறைவாகவோ அல்லது மிக அதிகமாகவோ தூங்குவதும் இறப்பு அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என சுட்டிக்காட்டுக்கிறது ஆய்வு.

6 முதல் 7 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள்:

  • உயர் ரத்த அழுத்தம்
  • இதய நோய்கள்
  • நீரிழிவு நோய்
  • புற்றுநோய்
  • முன்கூட்டிய இறப்பு

புற்றுநோயுடனான தொடர்பு:

போதுமான தூக்கமின்மை மெலடோனின் உற்பத்தியை மாற்றுவதாக ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது. மெலடோனின் என்பது ஒரு தூக்க ஹார்மோன் மட்டுமல்ல, கட்டி வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியாகவும் (antioxidant) உள்ளது.

இதன் குறைபாடு செல்களில் பிறழ்வுகளை (mutations) விரைவுபடுத்தி, புற்றுநோயை உருவாக்கும் மாற்றங்களிலிருந்து உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பை சமரசம் செய்யலாம். ஏழு மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகத் தூங்கும் நபர்களுக்கு மார்பகம், புரோஸ்டேட் மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்கள் அதிக அளவில் ஏற்படுவதாக தொற்றுநோயியல் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

American Cancer Society இதழில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், புற்றுநோய் நிகழ்வுகளுடன் இரவு நேரத் தூக்கம், பகல் நேரத் தூக்க சுகாதாரம் மற்றும் மொத்த தூக்க கால அளவு ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தது. அதில், 6 மணி நேரத்திற்கு குறைவாக தூங்குபவர்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் 41% அதிகம் என தெரிவித்துள்ளது.

மோசமான தூக்கம் புற்றுநோய் அபாயத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது?

உடலில் குறைந்த மெலடோனின் அளவு: மெலடோனின் உடலின் உள் கடிகாரத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

பலவீனமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: தூக்கம் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு புற்றுநோய் செல்களைக் கண்டறிந்து அழிக்க உதவுகிறது.

சர்க்காடியன் ரிதம் சீர்குலைவு: உடலின் இயற்கையான தூக்க சுழற்சியில் ஏற்படும் இடையூறுகள் ஹார்மோன் சமநிலையை மாற்றி, கட்டி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும்.

இதயத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு:

தூங்கும் நேரம் குறையும்போது, ​​ரத்த அழுத்தம் நீண்ட காலத்திற்கு அதிகமாகவே இருக்கும். இது தமனிகளை (arteries) அழுத்தி, வீக்கத்தை அதிகரிக்கிறது, மேலும் பிளேக் உருவாகுவதை விரைவுபடுத்துகிறது. இறுதியில், இவை அனைத்தும் மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன. மோசமான தூக்கம் குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தில் (glucose metabolism) தலையிடுகிறது மற்றும் கார்டிசோல் போன்ற மன அழுத்த ஹார்மோன்களை அதிகரிக்கிறது.

இது இதயம் மற்றும் ரத்த நாள அமைப்பை சமரசம் செய்யும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. ஐரோப்பிய இதய ஆய்விதழ் (European Heart Journal) போன்ற இதழ்களில் வெளிவரும் அறிக்கைகள், குறைவான தூக்கத்திற்கும் இருதய நோய்களால் ஏற்படும் இறப்புக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க தொடர்பு இருப்பதை மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

