குறை மாதக் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் கங்காரு மதர் கேர்!
கங்காரு மதர் கேர் மூலம் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளிடையே ஏற்படும் இறப்பு விகிதத்தில் 40 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தி லான்செட் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 8, 2025 at 4:22 PM IST
பிறப்புக் காலத்திற்கு முன்பே பிறக்கும் குறை மாதக் குழந்தைகளின் (Preterm Infants) மூளை வளர்ச்சியில், சருமத்துடன் சருமம் தொடும் (Skin-to-Skin Contact) பராமரிப்பு முறை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக The power of touch: Skin-to-skin contact linked to preemie brain growth என்ற தலைப்பில் American Academy of Neurology இதழில் வெளியான ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
பச்சிளம் குழந்தை வளர்ப்பு பெற்றோர்களுக்கு சவால் நிறைந்தது. 37 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே பல்வேறு காரணங்களால் பிரசவம் ஏற்படுகிறது என்றால், அந்தக் குழந்தை குறைமாதத்தில் பிறந்த குழந்தை என்போம். இந்த குறைமாத குழந்தை நிறைமாதத்தில் பிறக்கும் குழந்தையை போல் போதுமான வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது. மிக முக்கியமாக, வெளிப்புற சூழலுக்கேற்ப தன் உடல் வெப்பநிலையைச் சீராக்கும் தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம் முழுமையான நிலையை அடைந்திருக்காது. இந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் பராமரிப்பு அவசியமாகும்.
இப்படி, குறைமாதத்தில் பிறக்கும் பச்சிளங்குழந்தைகள் மற்றும் எடை மிகக் குறைவாக உள்ள பச்சிளங்குழந்தைகளின் வெப்பநிலையைப் பராமரிக்க இன்குபேட்டர்கள் (Incubator) மற்றும் ரேடியன்ட் வார்மர்கள் பயன்படுத்தப் பட்டு வருகின்றன. எனினும், இவை அதிக விலை மற்றும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருப்பதால் அவற்றைத் தொடர்ந்து உபயோகிப்பது மிகக் கடினம். அதற்கு மிகச் சிறந்த மாற்றாக, கங்காரு மதர் கேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
கங்காரு மதர் கேர் (Kangaroo Mother Care) 1970-களில் குறை மாதக் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதத்தைக் குறைப்பதற்கும், குழந்தையைப் பராமரிப்பவர்கள் அவர்களுடன் பிணைப்பை ஏற்படுத்திப் பழகுவதற்கும் ஒரு வழியாகத் தொடங்கப்பட்டது. இந்த அணுகுமுறையில், பச்சிளங்குழந்தைக்கு டயபர் மட்டும் அணிவித்து, தாயின் மார்புப் பகுதியில் குழந்தையை நேரடியாக படுக்க வைக்கின்றனர்.
குழந்தைகளை வெதுவெதுப்பாக வைத்திருக்க, அவர்களின் முதுகில் சில சமயம் ஒரு போர்வை போர்த்தப்படும். இவ்வாறு போர்த்தப்பட்ட குழந்தையும், பராமரிப்பாளரும், தாயின் பையில் பத்திரமாக இருக்கும் ஒரு கங்காருக் குட்டியைப் போலவே இருப்பதால், இது Kangaroo Mother Care என்று அழைக்கப்படுகிறது.
சருமத்துடன் சருமம் தொடும் தொடர்பை அனுபவிக்கும் குழந்தைகள் மிகவும் சீராகத் தூங்குகிறார்கள், சீராகச் சுவாசிக்கிறார்கள், குறைவாக அழுகிறார்கள், மேலும் தாய்ப்பால் குடிப்பதில் அதிக வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்று ஆய்வுகள் நிரூபித்துள்ளன. அதுமட்டுமல்லாமல், இது நரம்பியல் பலன்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என்றும் அவை பரிந்துரைத்தது.
ஆனால் அந்த ஆய்வுகள் மூளையின் மாற்றங்களை நேரடியாக ஆராயவில்லை. எனவே, கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர் ட்ராவிஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர் ஒரு முன்னோடி ஆய்வின் மூலம் இந்த நடைமுறையை இன்னும் ஆழமாக மதிப்பிட முடிவு செய்தனர். இந்த ஆய்வில், பேக்கர்ட் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (Packard Children’s NICU) சுமார் 29 வார கர்ப்ப காலத்தில் பிறந்த 88 குறை மாதக் குழந்தைகளின் தரவு பதிவு செய்யப்பட்டது.
பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள், பராமரிப்பாளர்கள் சருமத்துடன் சருமம் தொடும் தொடர்பைப் எவ்வளவு நேரம் செய்தார்கள் என்பதைப் பதிவு செய்தனர். கங்காருப் பராமரிப்பைப் பயிற்சி செய்வதில் குடும்பங்கள் மாறுபட்டன. சில குழந்தைகளுக்குச் சருமத் தொடர்பு எதுவும் கிடைக்கவில்லை, மற்றவர்களுக்கு ஒரு வருகைக்கு இரண்டு மணிநேரம் வரை கிடைத்தது. தாய்மார்களே கங்காருப் பராமரிப்பை முக்கியமாகப் செய்தார்கள் மற்றும் இது வாரத்திற்குச் சராசரியாக இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் வரை செய்யப்பட்டது.
இந்தக் குறை மாதக் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவமனையிலிருந்து அனுப்புவதற்கு முன்னர், வழக்கமான நடைமுறையாகப் பரிசோதனைக்காக காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (MRI) ஸ்கேன் செய்யப்பட்டது. இந்த ஸ்கேன்களில், சமூக-உணர்ச்சி வளர்ச்சி மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் ஈடுபடும் சிங்குலேட் (cingulate) மற்றும் முன்புற தாலமிக் பாதைகள் (anterior thalamic tracts), சருமத்துடன் சருமம் தொடுவதோடு தொடர்புடைய நன்மை பயக்கும் மூளை வளர்ச்சி மாற்றங்களைக் காட்டின என்று ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.
"கங்காரு தாய் பராமரிப்பு எனப்படும் தோலுக்கு-தோல் தொடர்பைப் பராமரிப்பது, தாழ்வெப்பநிலையைக் குறைத்து உயிர்வாழ்வை மேம்படுத்துவதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது" என்கிறார், முன்னணி குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை நிபுணர் விஸ்வதேஜா சித்தூரி. அதனை தொடர்ந்து பேசியவர், "தாய் மற்றும் குழந்தை ஆரோக்கியம் குறித்த லான்செட் ஆய்வு, கங்காரு பராமரிப்பு மூலம் குறைந்த எடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளிடையே இறப்பு விகிதத்தில் 40 சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
பிறப்புக்குப் பிறகு உடனடி மற்றும் தொடர்ச்சியான தோலுக்கு-தோல் தொடர்பை ஊக்குவிக்கும் மருத்துவமனைகள் தாழ்வெப்பநிலையைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், தாய்ப்பால் கொடுப்பதைத் தொடங்குவதையும் மேம்படுத்துகின்றன" என்றார். அதுமட்டுமல்லாமல், கங்காரு மதர் கேர் குழந்தைகளுக்கு அழுத்தத்தை குறைப்பது முதல் சீரான தூக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது.
அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் ஹார்மோன்கள்: சருமத் தொடுதல் என்பது குழந்தைக்குக் கிடைக்கும் ஒரு இனிமையான தூண்டலாகும். இது கார்டிசோல் (Cortisol) போன்ற அழுத்த ஹார்மோன்களின் (Stress Hormones) அளவைக் குறைத்து, ஆக்ஸிடோசின் (Oxytocin - அன்பு மற்றும் பிணைப்புக்கான ஹார்மோன்) அளவை அதிகரிக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் சமநிலை, குழந்தையின் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, மூளை வளர்ச்சிக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குகிறது.
உணர்ச்சி மற்றும் சமூக வளர்ச்சிப் பகுதிகள்: சருமத் தொடுதலின் போது, மூளையின் உணர்ச்சிகளைச் செயல்படுத்தும் மற்றும் சமூகத் தொடர்புகளுக்கு உதவும் பகுதிகள் (குறிப்பாக லிம்பிக் அமைப்பு) வலுப்பெறுகின்றன. இது குறை மாதக் குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் சிறந்த பிணைப்பு (Attachment) மற்றும் சமூகத் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
சிறந்த தூக்க முறை: சருமத் தொடுதல், குழந்தையின் இதயத் துடிப்பு மற்றும் சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது, மேலும் அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த, தரமான உறக்கத்தை அளிக்கிறது. மூளை வளர்ச்சிக்கு, குறிப்பாகச் சினாப்டிக் பிணைப்புகள் (Synaptic Connections) உருவாக, நிம்மதியான உறக்கம் இன்றியமையாதது.
மொத்தத்தில், தாயின் அரவணைப்பான சருமத் தொடுதல், குறை மாதக் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சிக்கு ஒரு "ஊட்டச்சத்து" போலச் செயல்படுகிறது. இது வெறும் உணர்வு ரீதியான ஆறுதல் மட்டுமல்ல, இது மூளையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும் ஒரு நரம்பியல் பாதுகாப்பு (Neuroprotective) உத்தியாகும். பெற்றோர்கள் தங்கள் குறை மாதக் குழந்தைகளுக்குத் தொடர்ந்து KMC வழங்குவது, அவர்களின் நீண்ட கால வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக அவசியம் என்பதை இந்த ஆய்வுகள் வலியுறுத்துகின்றன.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.