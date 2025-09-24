ETV Bharat / health

ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பவரா நீங்கள்? அப்போ இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தான்!

நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதற்கும் அனைத்து காரணங்களாலும் ஏற்படும் அதிக இறப்பு அபாயத்திற்கும் இடையே வலுவான தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வு கூறுகிறது.

Published : September 24, 2025 at 1:35 PM IST

ஜவுளிக்கடை, நகைக்கடை என எங்கு ஷாப்பிங் சென்றாலும் ஒரு சேர் அல்லது சோபாவை பார்த்து விட்டால் போதும் "அப்பாடா..5 நிமிஷம் உட்காருவோம்" என செல்லும் இடமெல்லாம் உட்காருவதற்கு இடம் தேடுபவர்கள் நம்மில் பலரும் உண்டு. வேலை பார்க்கும் இடத்தில் 6 முதல் 7 மணி நேரம் அமர்ந்திருப்பவர்களும், இடம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அமர்வதற்கு தான் விருப்பப்படுகின்றனர்.

அமர்ந்திருப்பது மிகவும் எளிதானதாகவும், ஓய்வெடுப்பதற்கான ஒரு இயற்கையான வழியாக இருந்தாலும், சமீபத்தில் வெளியான ஒரு மருத்துவ ஆய்வு, நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருக்கும் வாழ்க்கை முறை உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

தினமும் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மணிநேரம் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு, மூன்று மணிநேரத்திற்கும் குறைவாக அமர்ந்திருப்பவர்களைக் காட்டிலும், 19% முன்கூட்டியே இறப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் என்கிறது அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி (American Cancer Society). நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது எடை அல்லது உடல் தோற்றத்தை மட்டும் பாதிக்காது, மாறாக இது நீரிழிவு, இதய நோய், சில வகை புற்றுநோய்கள் மற்றும் மனநலம் குன்றுதல் போன்றவற்றின் அபாயத்தை மெதுவாக அதிகரிப்பதாகவும் ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.

மன நோய் முதல் இதய நோய் வரை:

ஆறு மணிநேரத்திற்கு மேல் தொடர்ந்து அமர்ந்திருந்தால், உடலில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கும். இதை நாம் உடனடியாக உணர முடியாது என்றாலும், இதன் முதல் விளைவுகளில் ஒன்று, வளர்சிதை மாற்றத்தின் வேகம் குறைவதாகும். கலோரிகள் சீராக எரிக்கப்படாமல் போவதால் சர்க்கரை நீண்ட நேரம் ரத்த ஓட்டத்தில் தங்கிவிடுகிறது, மேலும் கொழுப்பு சேமிப்பு எளிதாகிறது. நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது ரத்த ஓட்டத்தைக் குறைக்கிறது, ரத்த உறைதலை ஊக்குவிக்கிறது, மேலும் கொழுப்பு அளவை அதிகரிக்கிறது, இவை அனைத்தும் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.

தசைகள், குறிப்பாக கீழ் முதுகு, இடுப்பு மற்றும் பிட்டம் பகுதிகளில் உள்ள தசைகள் பலவீனமடைகின்றன, இது விறைப்புத்தன்மை மற்றும் மோசமான உடல் தோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. முதுகு மற்றும் கழுத்து வலி, அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இருவருக்கும் அடிக்கடி ஏற்படும் பாதிப்புகளாக மாறுகிறது. உடல் உழைப்பு குறைவதும், அதிக மனச்சோர்வு, மனநிலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் சோர்வு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி வெளியிட்ட ஆராய்ச்சி, நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதற்கும் அனைத்து காரணங்களாலும் ஏற்படும் அதிக இறப்பு அபாயத்திற்கும் இடையே வலுவான தொடர்புகளைக் கண்டறிந்துள்ளது. உடல் உழைப்பு குறைந்த நேரம், தனிப்பட்ட முறையில் ரத்த சர்க்கரை, கொழுப்பு மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது, இது வழக்கமாக உடற்பயிற்சி செய்பவர்களிடமும் கூட நிகழ்கிறது.

நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது பெருங்குடல் மற்றும் எண்டோமெட்ரியல் புற்றுநோய்க்கான அதிக அபாயத்துடன் தொடர்புடையது என்பதற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளன. அலுவலக வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு, ஒரு சராசரி வேலை நாளில் 6.3 மணிநேரம் அமர்ந்திருக்க நேர்கிறது. இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், சோர்வு, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் தசைக்கூட்டு வலி குறித்த புகார்களை அதிகரித்துள்ளன.

தீர்வு என்ன?

இந்த பிரச்சனைகளை தடுக்க, ஒவ்வொரு 30 முதல் 60 நிமிடங்களுக்கும் எழுந்து நிற்பது ரத்த ஓட்டத்தை புத்துணர்ச்சியடையச் செய்து விறைப்புத்தன்மையைக் குறைக்கும். ஒரு ஸ்டாண்டிங் டெஸ்க் (standing desk) பயன்படுத்துவது, அல்லது தொலைபேசி அழைப்புகளின் போது நடப்பது கூட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வீட்டில், உணவுக்குப் பிறகு குறுகிய நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது.

படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் எளிய நீட்சிப் பயிற்சிகளைச் செய்வது முதுகு மற்றும் தோள்களில் உள்ள இறுக்கத்தைத் தணிக்கலாம். லிப்டுகளுக்குப் பதிலாக படிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது போன்ற பழக்கங்களை உருவாக்குவது, நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

