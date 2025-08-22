உலகம் முழுவதும் மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு கரோனரி தமனி நோய் முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும். தமனிகளில் கொழுப்பு சேருவதால் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாதபோது, இதயம் அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. இதுவே இந்த நிலைக்குக் காரணம். தமனி நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாமல் போகின்றன. ஆனால் உடல் பல சமிக்ஞைகள் அதாவது, ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு, தொண்டை மற்றும் தாடையில் வலி, குமட்டல், அஜீரணம், நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் வயிற்று வலி மூலம் எச்சரிக்கை விடுத்துக்கொண்டிருக்கும். அதனை ஆரம்ப காலத்திலேயே புரிந்து கொண்டு சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில், கரோனரி தமனி நோயின் சில அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
மார்பு அசௌகரியம்: மார்பு வலி என்பது கரோனரி தமனி நோயின் மிகவும் பொதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும் என்று NIH இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அழுத்தம், கனத்தன்மை, இறுக்கம் போன்ற மார்பு அசௌகரியங்களை எதிர்கொள்வது கரோனரி தமனி நோய் பாதிப்பாக கூட இருக்கலாம். மார்பின் நடுவில் அல்லது இடது பக்கத்தில் தொடர்ந்து அல்லது கடுமையான அசௌகரியம் இருப்பது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
முதுகு மற்றும் தோள்களில் வலி: இதய பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு முதுகு, தோள்ப்பட்டை மற்றும் கழுத்தில் வலி ஏற்படுவது பொதுவானது. கைகள், தாடை மற்றும் பிற பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் உணரப்படலாம். இத்தகைய வலிகள் பெரும்பாலும் அஜீரணம் என்று தவறாகக் கருதப்பட்டு, நோய் கண்டறியப்படாமல் போக வழிவகுக்கிறது. இது உயிரிழப்புக்கு கூட வழிவகுக்கும். எனவே, இதுபோன்ற விவரிக்கப்படாத அல்லது தொடர்ச்சியான அசௌகரியத்தை அனுபவித்தால், உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
மூச்சுத் திணறல்: அடிக்கடி மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவது இதயப் பிரச்சினைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இதயம் ரத்தத்தை திறம்பட பம்ப் செய்ய முடியாதபோது, உடல் திசுக்களுக்கு போதுமான ஆக்ஸிஜன் கிடைக்காது. இது மூச்சுத் திணறலுக்கு வழிவகுக்கும். வியர்வை, பதட்டம் மற்றும் சோர்வு போன்ற அறிகுறிகளுடன் மிக விரைவாக இது ஏற்படலாம். இதுபோன்ற அறிகுறிகளை சந்தித்தால், சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாடுவது முக்கியம்.
தலைச்சுற்றல்: அடிக்கடி தலைச்சுற்றல் மற்றும் மயக்கம் ஆகியவை கரோனரி தமனி நோயின் அறிகுறிகளாகும். இதயம் இதயத்திலிருந்து மூளைக்கு இரத்தத்தை சரியாக பம்ப் செய்ய முடியாதபோது உடல் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறி இது. ரத்த ஓட்டம் குறையும் போது, ஆக்ஸிஜன் சப்ளை குறைந்து, தலைச்சுற்றல், பலவீனம் மற்றும் மயக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. மார்பு வலி, படபடப்பு மற்றும் மூச்சுத் திணறலுடன் தலைச்சுற்றல் ஏற்பட்டால், அது கடுமையான இதய பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
படபடப்பு, வியர்வை: திடீரென, விவரிக்க முடியாத வியர்வை என்பது இதயப் பிரச்சினைகளின் அறிகுறியாகும். இதயம் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. தமனிகளில் அடைப்பு ஏற்படும்போது, ரத்தம் சரியாகச் செல்வது கடினமாகிவிடும். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், உடல் ரத்த ஓட்டத்திற்கு கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இதனால் அதிக வியர்வை ஏற்படும். இது மாரடைப்பின் ஆரம்ப அறிகுறியாகும்.
வீக்கம்: கால்களில் வீக்கம் அல்லது பாதங்கள் அல்லது கணுக்கால்களில் அசாதாரண வீக்கம், இதயப் பிரச்சினைகளையும் இவை ஏற்படுத்தலாம். இதயம் ரத்தத்தை திறம்பட பம்ப் செய்ய முடியாமல், உடலின் கீழ் பகுதிகளில் திரவம் தேங்கும்போது இது நிகழ்கிறது. இந்த அறிகுறி பொதுவாக சிறுநீரகம் மற்றும் கல்லீரல் பிரச்சினைகள் தொடர்பாகவும் காணப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
