டாய்லெட்டில் மொபைல் பயன்படுத்தினால் மூல நோய் அபாயம்! தடுப்பது எப்படி? ஆய்வில் தகவல்!

ஸ்மார்ட்ஃபோன் பயன்படுத்துபவர்களில் சுமார் 37% பேர் ஒவ்வொரு முறை கழிப்பறைக்கு செல்லும் போது ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் செலவிடுவதாகவும், அதேசமயம் ஃபோன் பயன்படுத்தாதவர்களில் 7% பேர் மட்டுமே அதிக நேரம் செலவிடுவதாகவும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2025 at 12:36 PM IST

4 Min Read
இன்றைய நவீன உலகில், ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் நமது அன்றாட வாழ்வில் இருந்து பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. நாம் ஒருபோதும் நினைத்துப்பார்க்காத இடங்களில்கூட அவை நம்முடன் சேர்ந்து பயணிக்க தொடங்கிவிட்டன. அதில் கழிப்பறையும் ஒன்று. பலர் கழிப்பறைக்குச் செல்லும்போது சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது, சாட் செய்வது, செய்திகளைச் சரிபார்ப்பது என நேரத்தைச் செலவிடுகிறார்கள். இது ஒரு பாதிப்பில்லாத பழக்கம் என்று தோன்றினாலும், இது குடல் ஆரோக்கியத்தைப் பாதித்து, மூலநோய் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்.

எய்ம்ஸ், ஹார்வர்ட் மற்றும் ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் நிபுணர் டாக்டர் சௌரப் சேத்தி, கழிப்பறையில் ஸ்மார்ட்ஃபோன் பயன்படுத்தும் பெரியவர்களுக்கு மூலநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு 46% அதிகம் என்று சமீபத்தில் சுட்டிக்காட்டினார். நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது, இடுப்புக்கு ஆதரவில்லாமை, மற்றும் கவனம் சிதறுவதால் கழிப்பறை நேரத்தை நீட்டிப்பது போன்ற காரணங்களால் இந்த ஆபத்து ஏற்படுகிறது என்பதையும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

கழிப்பறையில் ஃபோன் பயன்படுத்துவது ஏன் மூலநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது?

கழிப்பறையில் ஃபோன் பயன்படுத்துவதன் முக்கிய ஆபத்து, அது நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருக்கத் தூண்டுவதே. கீழ் மலக்குடல் மற்றும் ஆசனவாயில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் அதிக அழுத்தம் காரணமாக வீங்கி, வீக்கமடையும்போது மூலநோய் உருவாகிறது. ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் கவனத்தை சிதறடித்து, ஒரு விரைவான கழிப்பறை நேரத்தை நீண்ட நேர அமர்வாக மாற்றுகின்றன. உணவு, வயது, எடை, மற்றும் உடல் செயல்பாடு போன்ற காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்ட பிறகும், ஃபோன் பயன்பாடு மூலநோய் அபாயத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

ரத்த நாளங்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

ஸ்மார்ட்ஃபோன் பயன்படுத்துபவர்களில் சுமார் 37% பேர் ஒவ்வொரு முறை கழிப்பறைக்கு செல்லும் போது ஐந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் செலவிடுவதாகவும், அதேசமயம் ஃபோன் பயன்படுத்தாதவர்களில் 7% பேர் மட்டுமே அவ்வாறு செய்வதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. ஐந்து நிமிடங்கள் தானே என்று தோன்றினாலும், நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது ஆசனவாய் திசுக்களில் தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்த தொடர்ச்சியான அழுத்தம் மலக்குடலில் உள்ள ரத்த நாளங்களை படிப்படியாக பலவீனப்படுத்துகிறது, இது வீக்கத்திற்கும் இறுதியில் அசௌகரியத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது. காலப்போக்கில், தொடர்ந்து நீண்ட நேர அமர்வுகள் மூலநோய் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். கழிப்பறையில் அதிக நேரத்தை செலவிடுபவர்கள் மொபைலில் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று Smartphone use on the toilet and the risk of hemorrhoids என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதில், முதல் இடத்தில் இருப்பது சோஷியல் மீடியா. அதன் தொடர்சியாக மின்னஞ்சல்/குறுஞ்செய்தி அனுப்புவது, செய்தி பார்ப்பது, கேம்ஸ் போன்றவை அடுத்த அடுத்த இடத்தில் உள்ளது.

செரிமானம் மற்றும் குடல் பாதிப்பு!

இடுப்புத்தளத்தின் அமைப்பு மற்றும் மலக்குடல் கோணம் ஆகியவை குடல் இயக்கங்கள் சீராக நடைபெறுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. கழிப்பறை இருக்கைகள் குறைந்தபட்ச ஆதரவையே அளிக்கின்றன, இதனால் இடுப்புத்தளம் ஆதரவில்லாமல் போகிறது. இதனால் மலக்குடல் கோணம் சரியாக இருப்பதில்லை. இந்த நிலையில் நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பது, மூலநோய் திசுக்களை அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகிறது, இது வீக்கத்திற்கான (Inflammation) வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது.

கால்களை ஒரு ஸ்டூலில் வைத்து, முன்னோக்கி சற்று சாய்ந்து, வயிற்று பகுதிக்கு அழுத்தம் கொடுக்க நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இது குடல் இயக்கங்களை எளிதாக்குகிறது. சரியான தோரணை மூலநோய் அபாயத்தைக் குறைப்பதுடன், ஒட்டுமொத்த செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவுகிறது.

SMARTPHONE ACTIVITES ON TOILET DATA
SMARTPHONE ACTIVITES ON TOILET DATA (NCBI)

நவீன அப்ளிகேஷன்கள் நம் கவனத்தை ஈர்க்கவும் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் வேண்டுமென்றே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்க்ரோலிங், ஆட்டோப்ளே, மற்றும் அல்காரிதம் மூலம் இயங்கும் அம்சங்கள் நேரத்தைக் கணக்கிடுவதை எளிதாக்குகின்றன. இரண்டு ரீல்ஸ் தானே பார்ப்போம் என்று தொடங்குவது, 15 நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு மேலும் நேரத்தை செலவிட வைக்கும்.

இந்த எதிர்பாராத நேர நீட்டிப்பு, ஆசனவாய்ப் பகுதியில் ரத்த அழுத்தத்தை நேரடியாக அதிகரித்து, மூலநோயை அதிகப்படுத்துகிறது. மூலநோய், மக்கள் தொகையில் கணிசமான பகுதியினரை பாதிக்கிறது. 50% முதல் 66% பெரியவர்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒருமுறையாவது மூலநோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

அமெரிக்காவில் மட்டும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் நான்கு மில்லியன் மருத்துவ வருகைகளுக்கு அவை காரணமாகின்றன. இவற்றின் பரவலையும் நிதிச் செலவையும் கருத்தில் கொண்டு, கழிப்பறை நேரத்தை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் ஃபோன் கவனச்சிதறல்களை தவிர்ப்பது போன்ற எளிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தனிநபர்களுக்கு அசௌகரியம் மற்றும் மருத்துவ செலவுகள் இரண்டையும் சேமிக்க உதவும்.

மூலநோய் அபாயத்தைக் குறைக்க கழிப்பறையில் பின்பற்ற வேண்டியவை:

கழிப்பறை நேரத்தை ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் வைத்திருங்கள்: கழிப்பறையில் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது ஆசனவாய் ரத்த நாளங்களில் நீண்ட அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. இது மூலநோய் உருவாவதில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.

“இரண்டு ரீல்கள்” என்ற வரம்பைப் பின்பற்றுங்கள்: நீங்கள் கட்டாயம் ஃபோனைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், கவனம் சிதறி நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதை தவிர்க்க, ஒவ்வொரு கழிப்பறை அமர்வின்போதும் இரண்டு சிறிய வீடியோக்களுக்கு அல்லது ரீல்களுக்கு மேல் பார்க்க வேண்டாம்.

முடிந்தவரை ஃபோன் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்திடுங்கள்: கழிப்பறையில் ஸ்மார்ட்ஃபோன்களை முற்றிலும் தவிர்ப்பது நல்ல பழக்கங்களை ஊக்குவிக்கிறது. மேலும், நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதால் ஏற்படும் மூலநோய் அபாயத்தையும் தடுக்கிறது.

தோரணையில் கவனம் செலுத்துங்கள்: மலக்குடல் கோணத்தை நேராக்கவும் மற்றும் குடல் இயக்கங்களை எளிதாக்கவும் கால்களை ஒரு ஸ்டூலில் வைத்து, முன்னோக்கி சற்று சாய்ந்த நிலையில் இருங்கள்.

விரைவான மற்றும் பயனுள்ள குடல் இயக்கங்களை ஊக்குவியுங்கள்: குறுகிய, கவனம் செலுத்திய கழிப்பறை நேரங்கள் வழக்கமான குடல் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கின்றன. அத்துடன், அழுத்தத்தைக் குறைத்து, ஒட்டுமொத்த செரிமான ஆரோக்கியத்தையும் ஆதரிக்கின்றன. (இதுக்கு தலைப்பு வேண்டும்)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

