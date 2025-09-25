ETV Bharat / health

அனைவருக்கும் ஏற்ற சத்து மாவு..எப்படி, எவ்வளவு சாப்பிடலாம்? நன்மைகள் என்னென்ன?

சத்து மாவில் சேர்க்கப்படும் தானியங்கள் மற்றும் பருப்புகள் முளைகட்டியோ அல்லது வறுக்கப்பட்டோ தயாரிக்கப்படுவதால், இது குழந்தைகளுக்கு எளிதில் ஜீரணமாகும் தன்மையைக் கொடுக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
சத்து மாவு (Health Mix) என்பது பல தானியங்கள், பருப்புகள், சிறுதானியங்கள், நட்ஸ்கள் போன்றவற்றைக் கலந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பாரம்பரிய மற்றும் மிகவும் சத்தான உணவாகும். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதை தடுக்க மற்றும் போக்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு, சமூக நலம் மற்றும் சத்துணவு திட்டத்துறை மூலம் அங்கன்வாடி மையங்கள் வாயிலாக சத்துமாவு பாக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், குழந்தைகளுக்கு சத்து மாவு கொடுப்பதன் அவசியம் மற்றும் நன்மைகள் பற்றிய விவரங்கள் இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

குழந்தைகளுக்கு சத்து மாவு கொடுப்பது ஏன்?

குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் ஒரே உணவில் கிடைப்பதற்காக சத்து மாவு கொடுக்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் வேகமாக வளரும் காலகட்டத்தில், அவர்களுக்கு புரதம் (புரோட்டீன்), கால்சியம், இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின்கள் தேவை. சத்து மாவு இந்த அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களின் கலவையாக உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சத்து மாவில் சேர்க்கப்படும் தானியங்கள் மற்றும் பருப்புகள் முளைகட்டியோ (Sprouted) அல்லது வறுக்கப்பட்டோ (Roasted) தயாரிக்கப்படுவதால், இது குழந்தைகளுக்கு எளிதில் ஜீரணமாகும் தன்மையைக் கொடுக்கிறது. ஆரோக்கியமான முறையில் குழந்தைகளின் உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்ய சத்து மாவு உதவுகிறது. கடைகளில் கிடைக்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை விட, வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் சத்து மாவு பாதுகாப்பான மற்றும் சத்தான மாற்றாக உள்ளது.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை தினசரி சத்து மாவு எடுத்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன?

நன்மைகள்விளக்கம்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்புஇதில் உள்ள துத்தநாகம் (Zinc), இரும்புச்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன.
வளர்ச்சி மற்றும் எலும்பு உறுதிகேழ்வரகு போன்ற சிறுதானியங்களால் அதிக கால்சியம் சத்து கிடைக்கிறது. இது குழந்தைகளின் எலும்பு வளர்ச்சிக்கும், பற்கள் வலுப்பெறவும் உதவுகிறது.
தசை வளர்ச்சிக்கு புரதம்பருப்பு வகைகள் மற்றும் கொண்டைக்கடலை போன்ற பொருட்களால் அதிக புரதச் சத்து கிடைக்கிறது. இது தசைகள் மற்றும் திசுக்களின் வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியம்.
ஆற்றல்இதில் உள்ள காம்ப்ளக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் (Complex Carbohydrates) உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலைத் தொடர்ச்சியாகக் கொடுத்து, நாள் முழுவதும் சோர்வின்றிச் செயல்பட உதவுகிறது.
செரிமான ஆரோக்கியம்இதில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து (Dietary Fiber) மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது மற்றும் குடல் இயக்கத்தை சீராகப் பராமரிக்க உதவுகிறது.
மூளை செயல்திறன்பாதாம், முந்திரி போன்ற கொட்டைகளில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் B-வைட்டமின்கள் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

அனைவருக்கும் ஏற்றதா?

குழந்தைகள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் மற்றும் முதியவர்கள் என அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற ஒரு சத்தான உணவாகும்.

6 மாதங்களுக்கு மேலான குழந்தைகளுக்கு திட உணவு கொடுக்கத் தொடங்கும் குழந்தைகளுக்கு (பொதுவாக 6 மாதங்களுக்கு மேல்) கஞ்சியாகவோ அல்லது கூழாகவோ கொடுக்கலாம். பெரியவர்கள் மற்றும் இளம் வயதினர் காலை உணவாகக் கஞ்சி, தோசை, அடை அல்லது உருண்டையாகச் சாப்பிடும்போது நாள் முழுவதும் தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கும். எளிதில் ஜீரணமாகும் தன்மையாலும், எலும்புகளுக்கு பலம் தரும் கால்சியமும் இதில் இருப்பதால், முதியவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிடலாமா?

சர்க்கரை நோயாளிகள் சத்து மாவு சாப்பிடும்போது, கஞ்சியாக (திரவ வடிவில்) எடுப்பதற்குப் பதிலாக, அடை, தோசை அல்லது களி போன்ற வடிவத்தில் எடுப்பது நல்லது. மேலும், சர்க்கரைக்குப் பதிலாக உப்பு அல்லது மோருடன் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். சத்து மாவு ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு என்றாலும், மூன்று வேளையும் இதனையே உணவாகச் சாப்பிடக் கூடாது. இது ஒரு துணை உணவு (Supplement) அல்லது ஒருவேளை உணவாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மற்ற சத்தான உணவுகளையும் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

SATHU MAAVU BENEFITSசத்து மாவு நன்மைகள்CAN EVERYONE EAT HEALTH MIXMULTIGRAIN POWDER BENEFITS

