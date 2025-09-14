வெறும் வயிற்றில் வெந்நீர் குடிப்பவரா நீங்கள்? இந்த தவறை மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க!
நம் வாழ்வின் தரம் மேம்பட நமது பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்களை கொண்டுவருவது முக்கியம். அதற்காக பலரும் பல விதமான விஷயங்களை செய்து வருகின்றனர். அதில் ஒன்று தான், தினசரி காலை வெறும் வயிற்றில் தண்ணீர் குடிப்பது. ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இது ஒரு முக்கிய நடைமுறையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. காலையில் வெந்நீர் குடிப்பதால் உடல் சுத்தமாவதுடன், செரிமான மண்டலத்தைத் தூண்டி, உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
மலச்சிக்கல் பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு இது சிறந்த தீர்வு. மேலும், உடல் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து, எடை குறைப்பிற்கும் உதவுவதாக 2022ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அந்த வகையில், தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் வெந்நீர் குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
செரிமானம் மேம்படும்: வெந்நீர் குடிப்பதால் செரிமான மண்டலம் தூண்டப்படுகிறது. இது உணவை எளிதாகச் செரிமானிக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக, குடலில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
உடல் நச்சுக்களை வெளியேற்றும்: வெந்நீர் உடலின் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறது. இதனால் வியர்வை அதிகமாக வெளியேறி, அதன் மூலம் உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் (Toxins) வெளியேற்றப்படுகின்றன. இது ஒரு இயற்கையான சுத்திகரிப்பு செயல்முறையாகும்.
மலச்சிக்கல் நீங்கும்: பலருக்கும் உள்ள முக்கிய பிரச்சனை மலச்சிக்கல். காலை வெறும் வயிற்றில் வெந்நீர் குடிப்பதால் குடல் அசைவுகள் சீராகி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனை நீங்கும்.
எடை குறைய உதவும்: வெந்நீர் உடலின் மெட்டபாலிசத்தை (Metabolism) அதிகரிக்கும். இது கலோரிகள் எரிவதை விரைவுபடுத்துகிறது. மேலும், இது பசி உணர்வைக் கட்டுப்படுத்தி, அதிக உணவு உட்கொள்வதைத் தடுக்கிறது.
சரும ஆரோக்கியம்: உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் வெளியேறுவதால், சருமம் புத்துணர்ச்சி பெறும். இதனால் முகப்பரு மற்றும் பிற சரும பிரச்சனைகள் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும்: வெந்நீர் குடிப்பதால் ரத்த நாளங்கள் விரிவடைந்து, உடல் முழுவதும் ரத்த ஓட்டம் சீராகும். இது தசைகள் மற்றும் நரம்புகளுக்கு ஓய்வு அளித்து, ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவும்.
தொண்டை வலி நீங்கும்: சளி, இருமல் அல்லது தொண்டை வலி இருக்கும்போது வெந்நீர் குடிப்பது நல்ல நிவாரணம் தரும். இது சளியை நீர்த்துப்போகச் செய்து, தொண்டைக்கு இதமளிக்கும்.
மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்: ஒரு கப் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிப்பது மனதையும் உடலையும் அமைதிப்படுத்த உதவும். இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, நல்ல மனநிலையை உருவாக்கும்.
எப்போது, எப்படி குடித்தால் சிறந்தது?
நீர் மிகவும் சூடாக இருக்கக் கூடாது. கொதிக்கும் நீரை அப்படியே குடிப்பது நாக்கு மற்றும் உணவுக் குழாயில் காயங்களை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, நீர் மிதமான சூட்டில், வாய் மற்றும் தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும் வெப்பநிலையில் இருக்க வேண்டும்.
காலை எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீர் அருந்துவது சிறந்தது. இது செரிமான அமைப்பைத் தூண்டி, உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்ற உதவும். இரவு உணவிற்குப் பிறகு, தூங்கச் செல்வதற்கு முன் வெந்நீர் அருந்துவது செரிமானத்திற்கும், நிம்மதியான உறக்கத்திற்கும் உதவும். ஒரு நாளைக்கு 2-3 கிளாஸ் வெந்நீர் போதுமானது. காலையில் ஒரு கிளாஸ், மதிய உணவிற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன் ஒரு கிளாஸ் மற்றும் இரவு உணவிற்குப் பிறகு ஒரு கிளாஸ் எனப் பிரித்துக் குடிப்பது நல்லது.
வெந்நீருடன் சில பொருட்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதன் நன்மைகளை அதிகரிக்கலாம்.
எலுமிச்சை: நோய் எதிர்ப்பு சக்தி
தேன்: ஆற்றலுக்கும், தொண்டை வலிக்கும்.
இஞ்சி: செரிமானத்திற்கும், நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும்.
புதினா: புத்துணர்ச்சிக்கும், செரிமானத்திற்கும்.
வெந்நீர் குடித்த பிறகு, உடனடியாக குளிர்ந்த நீர், ஜூஸ் அல்லது வேறு பானங்கள் குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். அதிக சூடான நீர், நீண்ட காலத்திற்கு பற்களின் எனாமலுக்கு (enamel) தீங்கு விளைவிக்கலாம். எனவே, மிதமான சூட்டில் குடிப்பது அவசியம்.
