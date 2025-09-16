இதய நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் பொட்டாசியம் - சர்வதேச ஆய்வில் தகவல்!
பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும், உடலில் திரவ சமநிலையைப் பேணுவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இவை இரண்டும் இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டைச் சீராக வைத்திருக்க மிகவும் அவசியமானவை.
உலகம் முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் இதய செயலிழப்பு மற்றும் இதயத் துடிப்புக் கோளாறுகளால் (arrhythmia) பாதிக்கப்படுகின்றன. கடந்த சில வருடங்களாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகள் இந்த நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதயத்தின் ஆரோக்கியம், அதன் செயல்பாடு மற்றும் சிக்கல்களைக் குறைப்பதற்கான எளிய வழிகளை தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர். அப்படி, இதய ஆரோக்கியத்தை காக்கும் முக்கியமான ஊட்டச்சத்தாக பொட்டாசியம் உள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும், உடலில் திரவ சமநிலையைப் பேணுவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இவை இரண்டும் இதயத்தின் மின் செயல்பாட்டைச் சீராக வைத்திருக்க மிகவும் அவசியமானவை. இருப்பினும், உடலில் பொட்டாசியம் அளவு மிகவும் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருப்பது ஆபத்தானது. எனவே, சரியான அளவில் பொட்டாசியம் இருப்பது அவசியமாகும்.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக, இதய நோய்களுக்கான ஆபத்து உள்ளவர்களுக்கு, பொட்டாசியம் அளவை சற்று அதிகரிப்பது பாதுகாப்பானதா என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில் முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
பொட்டாசியம் பற்றிய ஆய்வு "தி நியூ இங்கிலாந்து ஜர்னல் ஆஃப் மெடிசின்" என்ற மருத்துவ இதழில் 2025-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. "தி பொட்காஸ்ட்" என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, இதயத் துடிப்புக் கோளாறுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளவர்களுக்கு, ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அளவைச் சற்றே அதிகரிப்பது அபாயகரமான இதயத் துடிப்புக் கோளாறுகளைத் தடுக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்தது.
இந்த ஆய்வில், இதயத் துடிப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் சாதனங்களான இம்ப்ளாண்டபிள் கார்டியோவெர்டர்-டிஃபிப்ரில்லேட்டர்கள் (ICDs) பொருத்தப்பட்ட 1,200-க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் கலந்துகொண்டனர். இவர்களுக்கு ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அளவு 4.3 mmol/L அல்லது அதைவிடக் குறைவாக இருந்தது. இந்த அளவு பொதுவாக சரியானதாகக் கருதப்பட்டாலும், தனிநபருக்கு இருக்க வேண்டிய அளவை விட சற்று குறைவாகவே இருந்தது.
ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரித்து, முதல் குழுவினருக்கு வழக்கமான சிகிச்சையைத் தொடர்ந்தனர். இரண்டாவது குழுவினர்களுக்கு, பொட்டாசியம் அளவை 4.5 முதல் 5.0 mmol/L என்ற உயர்-சாதாரண வரம்புக்கு அதிகரித்தனர். உணவியல் பரிந்துரைகள் மற்றும் பொட்டாசியம் சப்ளிமெண்ட்டுகளைப் பயன்படுத்தி இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர்.
மூன்று ஆண்டுகள் தொடர் கண்காணிப்புக்குப் பிறகு, ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அளவு அதிகரிக்கப்பட்ட குழுவில், உயிருக்கு ஆபத்தான இதயத் துடிப்புக் கோளாறுகள், இதய செயலிழப்பு மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களின் தேவை போன்ற கடுமையான சிக்கல்கள் கணிசமாகக் குறைந்தது தெரியவந்துள்ளது.
பொதுவாக, வழக்கமான சிகிச்சை பெற்ற குழுவுடன் ஒப்பிடும்போது, பொட்டாசியம் அளவை அதிகரித்த குழுவினருக்கு இந்த அபாயம் சுமார் 24 சதவீதம் குறைந்திருந்தது. முக்கியமாக, இந்த அணுகுமுறை பாதுகாப்பானது என்றும் ஆய்வு கண்டறிந்தது.
இந்த ஆய்வு முடிவுகள் ஏன் முக்கியமானவை?
இந்த ஆய்வு முடிவுகள், இதய கோளாறுகளுக்கான அபாயம் உள்ளவர்களுக்கு தீவிர சிக்கல்களைக் குறைப்பதற்கான ஒரு எளிதான, குறைந்த செலவிலான வழியாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த ஆய்வு பொட்டாசியம் போன்ற எளிய விஷயங்களைக் கொண்டு சிகிச்சை முடிவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய வழியை காட்டுகிறது.
பொட்டாசியம் அதிகமுள்ள உணவுகள்:
பழங்கள்: வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு, முலாம் பழம்
காய்கறிகள்: சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு, கீரை, பீட்ரூட், கேரட்
பால் பொருட்கள்: பால், தயிர்
ஒருவர் எவ்வளவு பொட்டாசியம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? (NIH):
பெண்கள் (19-50 வயது): 2600 மி.கி; பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு 2500 மி.கி.
ஆண்கள் (19-50 வயது): 3400 மி.கி.
