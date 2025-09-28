ETV Bharat / health

இதயம் முதல் புற்றுநோய் வரை - ப்ரோக்கோலி சாப்பிடுவதற்கான காரணங்கள் இதோ!

ப்ரோக்கோலியில் உள்ள நார்ச்சத்து, குடலில் உள்ள பித்த அமிலங்களுடன் (bile acids) இணைந்து, எல்டிஎல் கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2025 at 5:19 PM IST

ஊட்டச்சத்துக்களின் களஞ்சியமாக இருக்கும் ப்ரோக்கோலி குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவது முதல் நினைவாற்றலை அதிகரிப்பது வரை பல வழிகளில் உடலுக்கு நன்மைகளை வழங்குகிறது. ப்ரோக்கோலியில் A, C, K மற்றும் ஃபோலேட் (folate) போன்ற அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் கால்சியம், இரும்பு மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் நிரம்பியுள்ளன.

தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில் (NCBI) வெளியான ஒரு ஆய்வின்படி, காலிஃப்ளவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த காய்கறி நிறைந்த உணவுகள், ரத்த பிளாஸ்மா LDL-கொழுப்பைக் குறைக்க உதவும் என்கிறது. மற்றொரு ஆய்வு, ப்ரோக்கோலி போன்ற காய்கறிகள், உணவு நார்ச்சத்து மற்றும் பைட்டோநியூட்ரியன்களின் நல்ல மூலமாகும் என்கிறது. அந்த வகையில், அன்றாட உணவில் ப்ரோக்கோலி சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி: ப்ரோக்கோலி, வைட்டமின் சி, பீட்டா கரோட்டின், துத்தநாகம் (zinc) மற்றும் பல ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களின் நல்ல மூலமாகும். இவை உடலின் பாதுகாப்பு அமைப்பை வலுப்படுத்த உதவுகின்றன. ஒரு கப் சமைத்த ப்ரோக்கோலி, அன்றாட வைட்டமின் சி தேவைகளில் 100% க்கும் அதிகமாக பூர்த்தி செய்கிறது. இது நோய்த்தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடவும், நோயெதிர்ப்பு செல் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கவும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் நோயெதிர்ப்பு-அதிகரிக்கும் பண்புகளுகளை கொண்டுள்ள சல்பராஃபேன் ப்ரோக்கோலியில் நிறைந்துள்ளது. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் இணைந்து, நோய்களுக்கு எதிராக போராட உதவுகிறது.

இதய ஆரோக்கியம்: ப்ரோக்கோலியில் உள்ள நார்ச்சத்து, குடலில் உள்ள பித்த அமிலங்களுடன் (bile acids) இணைந்து, எல்டிஎல் கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது. சல்பராஃபேன் மற்றும் பிற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், இதய நோய்க்கான முக்கிய ஆபத்துக் காரணியான அழற்சியைக் குறைக்கின்றன. மேலும், ப்ரோக்கோலியில் பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்துள்ளதால், இது ரத்த நாளங்களை ஓய்வாக வைத்திருக்க உதவுகிறது மற்றும் ஆரோக்கியமான ரத்த அழுத்தத்தை ஆதரிக்கிறது.

மூளை ஆரோக்கியம்: உணவில் அடிக்கடி ப்ரோக்கோலி சேர்த்துக்கொள்வது அறிவாற்றல் செயல்பாடு , மனத் தெளிவுமற்றும் நீண்ட கால மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிப்பதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வைட்டமின்கள் சி, ஈ மற்றும் ஃப்ளாவனாய்டுகள் (flavonoids) ஆகியவற்றில் நிறைந்துள்ளது. இவை மூளை செல்களைச் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன மற்றும் வயது தொடர்பான குறைபாட்டைக் குறைக்கின்றன. மேலும், கோலின் (choline) மற்றும் வைட்டமின் கே போன்ற கலவைகள் நரம்பியக்கடத்தி செயல்பாடு , நினைவாற்றலைத் தக்கவைத்தல் மற்றும் கவனம் ஆகியவற்றிற்கு உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

செரிமானம் சீராகும்: ப்ரோக்கோலி, உணவு நார்ச்சத்து நிறைந்ததாகும். ஒரு கப் ப்ரோக்கோலியில் சுமார் 2.5 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது சீரான மற்றும் வழக்கமான குடல் இயக்கங்களை ஊக்குவிக்கிறது. ப்ரோக்கோலியில் ப்ரீபயாடிக்குகள் உள்ளன. அவை நன்மை பயக்கும் குடல் நுண்ணுயிரிகளை வளர்க்கின்றன. இதனால் ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் செரிமானம் மேம்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும், சல்பராஃபேன் குடல் புறணியை ஆற்றவும், அழற்சியைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. இது செரிமானக் கோளாறுகள் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இது கல்லீரல் நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், சுத்தமான, திறமையான செரிமான செயல்முறையை ஆதரிக்கவும் உதவுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது: வலுவான, மீள்தன்மை கொண்ட எலும்புகளுக்கு (resilient bones) அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களான கால்சியம் மற்றும் வைட்டமின் கே ப்ரோக்கோலியில் நிரம்பியுள்ளன. ப்ரோக்கோலியில் காணப்படும் வைட்டமின் கே, எலும்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இது கால்சியம் உறிஞ்சுதலை மேம்படுத்த உதவுகிறது. அதே சமயம் எலும்பு இழப்பைக் (bone loss) குறைக்கிறது.

ப்ரோக்கோலியில் காணப்படும் மெக்னீசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் எலும்பு அமைப்பை ஆதரிக்கின்றன. மேலும், வைட்டமின் சி போன்ற ப்ரோக்கோலியின் சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், காலப்போக்கில் எலும்புகளை பலவீனப்படுத்தக்கூடிய ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடுகிறது: இதில் சல்பராஃபேன் என்ற சக்திவாய்ந்த தாவர கலவை உள்ளது. இது தீங்கு விளைவிக்கும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களை நடுநிலையாக்குகிறது மற்றும் பல நாட்பட்ட நோய்களின் மூலமான அழற்சியைக் குறைக்கிறது.

சல்பராஃபேன் மற்றும் இன்டோல்-3-கார்பினோல் போன்ற பிற கலவைகளுடன், ப்ரோக்கோலி உடலை நச்சு நீக்கம் செய்ய உதவுகிறது, ஆரோக்கியமான செல் மாற்றத்தை ஊக்குவிக்கிறது. மேலும், மார்பகம், புரோஸ்டேட் மற்றும் பெருங்குடல் போன்ற இடங்களில் புற்றுநோய் செல்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

ப்ரோக்கோலி, கல்லீரல் செயல்பாடு மற்றும் நச்சு நீக்கத்தை ஆதரிக்கிறது. இது புற்றுநோய்க் காரணிகள் மற்றும் பிற தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை உடலில் இருந்து அகற்ற உதவுகிறது. மேலும், அதிக அளவு வைட்டமின்கள் சி, ஏ மற்றும் ஈ, மேலும் துத்தநாகம் (zinc) மற்றும் செலினியம் (selenium) போன்ற தாதுக்கள் மூலம், ப்ரோக்கோலி உங்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

