சிகிச்சைக்கு பின் மீண்டும் தலைதூக்கும் மார்பக புற்றுநோய்! என்ன செய்வது?
ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்ட பெண்களில் சுமார் 20% பேருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குள் வேறு இடத்தில் மீண்டும் புற்றுநோய் ஏற்படும் என்கிறது ஆய்வு.
Published : September 8, 2025 at 12:57 PM IST
பெண்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவான மற்றும் ஆபத்தான புற்றுநோய்களில் மார்பகப் புற்றுநோயும் ஒன்றாகும். அதிகரித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் மருத்துவ முன்னேற்றங்களால், இந்தியாவில் மார்பகப் புற்றுநோய் பாதிப்புகளில் சுமார் 76% இப்போது ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்படுகின்றன. ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய் என்பது, புற்றுநோய்க் கட்டி மார்பகத்திலோ அல்லது அருகில் உள்ள நிணநீர் முனைகளிலோ கண்டறியப்பட்டு, உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்குப் பரவாத நிலையாகும். இது நிலை 0, 1, 2, அல்லது 3 ஆக இருக்கலாம்.
இருப்பினும், சிகிச்சைக்குப் பிறகும், மீண்டும் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் ஒரு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய் (Early Breast Cancer - eBC) கண்டறியப்பட்ட பெண்களில் சுமார் 20% பேருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்குள் வேறு இடத்தில் மீண்டும் புற்றுநோய் ஏற்படும் என்கிறது. eBC உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் மீண்டும் புற்றுநோய் ஏற்படும் ஆபத்து, பல காரணிகளைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
கண்டறியப்பட்ட வயது, கட்டியின் அளவு, புற்றுநோய் உள்ள நிணநீர் முனைகளின் எண்ணிக்கை, மரபணுக்களில் ஏற்படும் பிறழ்வுகள் அல்லது புற்றுநோயை வளரச் செய்யும் மரபணுக்களின் அசாதாரண செயல்பாடு ஆகியவை இதில் அடங்கும். "ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோயை முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் என்பது ஒரு பொதுவான கட்டுக்கதை. உண்மையில், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியப்பட்டாலும், மீண்டும் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. சில சமயங்களில் இது 50% வரை அதிகமாக இருக்கலாம்.
அதனால்தான் ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வும், மேம்பட்ட சிகிச்சை விருப்பங்களைப் பற்றிய விவாதமும் முக்கியம்" என்கிறார் சர் ஹச்.என். ரிலையன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் மருத்துவ மற்றும் துல்லிய புற்றுநோயியல் இயக்குனர் மற்றும் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி இயக்குனர் டாக்டர். சேவந்தி லிமாயே. அந்த வகையில், ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய் மீண்டும் வருவதற்கான அபாயத்தைக் குறைக்க நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 5 வழிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரித்தல் மற்றும் சுறுசுறுப்பான உடல் வாழ்க்கை முறை: அதிக உடல் எடை மற்றும் சுறுசுறுப்பற்ற வாழ்க்கை முறை மார்பகப் புற்றுநோய் மீண்டும் வருவதற்கான அதிக அபாயத்துடன் தொடர்புடையவை. தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிப்பது, ஹார்மோன்களை ஒழுங்குபடுத்தவும், அழற்சியைக் குறைக்கவும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது.
பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் குறைந்த கொழுப்புள்ள புரதங்கள் நிறைந்த சமச்சீர் உணவில் கவனம் செலுத்துவது, எடை மேலாண்மை இலக்குகளை அடைய உதவும். இவை அனைத்தும் புற்றுநோய் மீண்டும் வருவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைப்பதில் பங்கு வகிக்கின்றன.
பரிசோதனைகளைப் பின்பற்றுதல்: மீண்டும் புற்றுநோய் வருவதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது, மிகவும் பயனுள்ள சிகிச்சைகள் மற்றும் சிறந்த விளைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். படமெடுத்தல் (imaging), ஆய்வக சோதனைகள் மற்றும் உடல் பரிசோதனைகளுக்கான பின்தொடர்தல் அட்டவணையைப் பின்பற்றுவது, எந்த மாற்றங்களையும் ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய உதவும். கட்டி, வலி அல்லது காரணம் இல்லாத சோர்வு போன்ற புதிய அறிகுறிகளை எதிர்கொண்டால், தாமதமின்றி மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது முக்கியம்.
மேம்பட்ட சிகிச்சைகள்: ஆரம்ப நிலை மார்பகப் புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்ட பெண்களுக்கு, ஹார்மோன் அடிப்படையிலான மருந்துகள் மற்றும் இலக்கு வைக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் உட்பட மேம்பட்ட சிகிச்சைகள், வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பராமரிக்கும் அதே வேளையில், மீண்டும் புற்றுநோய் வரும் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம். பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மருத்துவர்களிடம் மேம்பட்ட சிகிச்சை விருப்பங்கள் என்னென்ன என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.
மன மற்றும் உணர்ச்சி ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்தல்: உணர்ச்சி ஆரோக்கியம், உடல் மீட்பு மற்றும் நீண்ட கால உயிர் வாழ்வுடன் நெருக்கமாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக ஆதரவு, ஆலோசனை மற்றும் மன அழுத்த மேலாண்மை ஆகியவை வாழ்க்கைத் தரத்தை கணிசமாக மேம்படுத்தும் மற்றும் மீண்டும் புற்றுநோய் வரும் அபாயத்தைக் கூட குறைக்கும். பதட்டம், மனச்சோர்வு அல்லது மீண்டும் புற்றுநோய் வருமோ என்ற பயத்தை எதிர்கொண்டால் மனநல நிபுணரை அணுக வேண்டும்.
புகையிலை மற்றும் மது அருந்துவதை தவிர்ப்பது: புகைபிடித்தல் மற்றும் அதிகப்படியான மது அருந்துதல் மார்பகப் புற்றுநோய் மீண்டும் வரும் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம். மது அருந்துவதைக் குறைக்கவும் அல்லது முடிந்தால் முற்றிலும் தவிர்க்கவும். மீண்டும் புற்றுநோய் வரும் அபாயம் உண்மையானது, ஆனால் விழிப்புணர்வு, சிகிச்சையைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு விரிவான அணுகுமுறை மூலம் இதை நிர்வகிக்க முடியும்.
இதையும் படிங்க:
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.