ETV Bharat / health

''கேரளாவில் பரவும் மூளையை தின்னும் அமீபா'' - பொது சுகாதாரத்துறை முக்கிய உத்தரவு! - TAMIL NADU HEALTH DEPT ORDER

மூளையை தின்னும் அமீபா தொற்று ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவாது. எனவே பொதுமக்கள் தேவையின்றி பீதி அடைய வேண்டாம்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 7:30 PM IST

2 Min Read

சென்னை: கேரளாவில் மூளையைத் தின்னும் அமீபா பரவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

கேரளாவில் ''அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ்'' எனப்படும் மூளையைத் தின்னும் அமீபா தொற்று பரவி வருகிறது. அமீபா நோய் பாதிப்பு காரணமாக கோழிக்கோடு மாவட்டம், தாமரச்சேரியை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

அதே போல் கோழிக்கோடு மாவட்டம் ஓமசேரியை சேர்ந்த அபுபக்கர் சித்திக் என்பவரது 3 மாத குழந்தை அமீபா நோய் பாதிப்பு காரணமாக கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, கடந்த ஒரு மாதமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தது.

அதே போல் மலப்புரம் மாவட்டம், கப்பில் பகுதியை சேர்ந்த ரம்லா (52) என்பவர் ஜூலை 8 ஆம் தேதி, அமீபா நோய் பாதிப்பின் காரணமாக கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தார். இதன் வாயிலாக மூளையைத் தின்னும் அமீபா நோய் பாதிப்புக்கு கேரளாவில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதன் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுகின்றனவா? என ஆய்வு மேற்கொள்ள மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அந்த உத்தரவில், ''தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல் நீச்சல் குளங்களில் நாளொன்றுக்கு இரு முறை தண்ணீர் வெளியேற்றி விட்டு குளோரின் பவுடர், தெளித்து சானிடைசர் கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

மாசுபட்ட நீர் நிலைகளில் குழந்தைகள் குளிக்காமல் பெற்றோர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அமீபா என்பது மாசுபட்ட மற்றும் மாசடைந்த நீர் நிலைகளில் இருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு தொற்று.

தலைவலி, காய்ச்சல் உள்ளிட்டவை இந்த தொற்றின் அறிகுறிகளாக உள்ளது. அதன் பிறகு மூளை பாதிக்கப்படும். மூளைத் தின்னும் அமீபா தொற்று ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவாது. எனவே பொதுமக்கள் தேவையின்றி பீதி அடைய வேண்டாம்.

இதையும் படிங்க: ஆப்கானிஸ்தானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 800 -ஐ தாண்டிய உயிரிழப்பு; 2500க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்

அதில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்களை மாவட்ட பொது சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்காெள்ள வேண்டும்.

நீச்சல் குளத்தில் நாளொன்றுக்கு இரு முறை தண்ணீர் வெளியேற்றி விட்டு குளோரின் பவுடர் மற்றும் சானிடைசர் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதை அனைத்து ஹோட்டல் உரிமையாளர்களும் பின்பற்றுகிறார்களா? என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: கேரளாவில் மூளையைத் தின்னும் அமீபா பரவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறை முக்கிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

கேரளாவில் ''அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ்'' எனப்படும் மூளையைத் தின்னும் அமீபா தொற்று பரவி வருகிறது. அமீபா நோய் பாதிப்பு காரணமாக கோழிக்கோடு மாவட்டம், தாமரச்சேரியை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.

அதே போல் கோழிக்கோடு மாவட்டம் ஓமசேரியை சேர்ந்த அபுபக்கர் சித்திக் என்பவரது 3 மாத குழந்தை அமீபா நோய் பாதிப்பு காரணமாக கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, கடந்த ஒரு மாதமாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தது.

அதே போல் மலப்புரம் மாவட்டம், கப்பில் பகுதியை சேர்ந்த ரம்லா (52) என்பவர் ஜூலை 8 ஆம் தேதி, அமீபா நோய் பாதிப்பின் காரணமாக கோழிக்கோடு மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தார். இதன் வாயிலாக மூளையைத் தின்னும் அமீபா நோய் பாதிப்புக்கு கேரளாவில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 3 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இதன் எதிரொலியாக தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுகின்றனவா? என ஆய்வு மேற்கொள்ள மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கு பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அந்த உத்தரவில், ''தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல் நீச்சல் குளங்களில் நாளொன்றுக்கு இரு முறை தண்ணீர் வெளியேற்றி விட்டு குளோரின் பவுடர், தெளித்து சானிடைசர் கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

மாசுபட்ட நீர் நிலைகளில் குழந்தைகள் குளிக்காமல் பெற்றோர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அமீபா என்பது மாசுபட்ட மற்றும் மாசடைந்த நீர் நிலைகளில் இருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு தொற்று.

தலைவலி, காய்ச்சல் உள்ளிட்டவை இந்த தொற்றின் அறிகுறிகளாக உள்ளது. அதன் பிறகு மூளை பாதிக்கப்படும். மூளைத் தின்னும் அமீபா தொற்று ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவாது. எனவே பொதுமக்கள் தேவையின்றி பீதி அடைய வேண்டாம்.

இதையும் படிங்க: ஆப்கானிஸ்தானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: 800 -ஐ தாண்டிய உயிரிழப்பு; 2500க்கும் மேற்பட்டோர் காயம்

அதில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்களை மாவட்ட பொது சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்காெள்ள வேண்டும்.

நீச்சல் குளத்தில் நாளொன்றுக்கு இரு முறை தண்ணீர் வெளியேற்றி விட்டு குளோரின் பவுடர் மற்றும் சானிடைசர் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இதை அனைத்து ஹோட்டல் உரிமையாளர்களும் பின்பற்றுகிறார்களா? என்பது குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

மூளையை தின்னும் அமீபாதமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை உத்தரவுBRAIN EATING AMOEBAKERALA AMOEBA INFECTIONTAMIL NADU HEALTH DEPT ORDER

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.