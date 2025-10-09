ETV Bharat / health

பெண்களின் சிறுநீர் பாதை தொற்றுகளை போக்கும் புரோபயாடிக் - உங்க உணவில் இருக்கா?

புரோபயாடிக்குகள் குடலில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரிசெய்யவும், முகப்பரு, தோலழற்சி மற்றும் தடிப்புத் தோல் அழற்சி போன்ற தோல் பிரச்சினைகளைக் குறைக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 9, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
புரோபயாடிக்குகள் செரிமான அமைப்பின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், பல ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் வழங்குகின்றது. குறிப்பாக, பெண்கள் புரோபயாடிக்குகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் சில வகையான தொற்றுகளிலிருந்து விலகி இருக்க முடியும் என The role of probiotics in women's health: An update narrative review என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதன்படி, புரோபயாடிக்குகள் என்றால் என்ன? அவை பெண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை பார்க்கலாம்.

புரோபயாடிக்குகள் என்றால் என்ன?: புரோபயாடிக்குகள் உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகளாகும். அவை உட்கொள்ளப்படும்போது அல்லது உடலில் பயன்படுத்தப்படும்போது ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன என்கிறது ஆய்வு. NIH ஆய்வின்படி, அவை தயிர், பிற புளித்த உணவுகள், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்களில் காணப்படுகின்றன.

பாக்டீரியா மற்றும் பிற நுண்ணுயிரிகளை தீங்கு விளைவிப்பதாக இருந்தாலும், உடலில் சில பாக்டீரியாக்கள் உணவை ஜீரணிக்க, நோயை உண்டாக்கும் செல்களை அழிக்க அல்லது வைட்டமின்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றன. வயிற்றுப்போக்கு, எரிச்சல், அல்சரேட்டிவ் பெருங்குடல் அழற்சி மற்றும் கிரோன் நோய் உள்ளிட்ட பல உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் அல்லது தடுப்பதில் புரோபயாடிக்குகள் சாத்தியமான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளதாக ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிஷிங் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பெண்கள் ஆரோக்கியத்தில் புரோபயாடிக்:

ஆண்களை விட பெண்களுக்கே சிறுநீர் பாதை பிரச்சனைகள் அதிகம். குறிப்பாக, 50 முதல் 60 சதவீத பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது சிறுநீர் பாதை பிரச்சனையை அனுபவிப்பதாக Should you use probiotics for your vagina? என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

புரோபயாடிக்குகள் பெண்களுக்கு சிறுநீர் பாதை நோய்த்தொற்றுகள் (UTIs) மற்றும் யோனி ஈஸ்ட் தொற்றுகளைத் தடுக்க உதவுவதாக தெரியவந்துள்ளது. பெண்கள், தங்களது உணவில் புரோபயாடிக் உணவுகளை சேர்ப்பது பிரச்சனையை தடுப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவற்றில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்கள் பிறப்புறுப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள கெட்ட பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்துப் போராடுகின்றன மற்றும் சிறுநீர் பாதை நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்கின்றன.

  • Canadian Digestive health Foundation தளத்தில் வெளியான ஆய்வில், புரோபயாடிக்குகள் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் யோனியில் பாக்டீரியா சமநிலையை மீட்டெடுக்க உதவுகின்றன என தெரியவந்துள்ளது.
    புரோபயாடிக்குகள் குடலில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகளை சரிசெய்யவும், முகப்பரு, தோலழற்சி மற்றும் தடிப்புத் தோல் அழற்சி போன்ற தோல் பிரச்சினைகளைக் குறைக்கவும் உதவும் என்று தெரியவந்துள்ளது.
  • சில வகையான புரோபயாடிக்குகள் பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களைப் பாதிக்கக்கூடும். இது ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவும். மேலும், குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையிலான தொடர்பு காரணமாக , புரோபயாடிக்குகள் மனநிலையை மேம்படுத்தவும் மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தைக் குறைக்கவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
  • கர்ப்பம், மாதவிடாய் மற்றும் மாதவிடாய் நிறுத்தத்தின் போது ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களால் மனநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உணவில் புரோபயாடிக்குகளைச் சேர்ப்பது இந்தப் பிரச்சனையைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.
  • யோனியில் தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் வளர்ந்தால், 'பாக்டீரியல் வஜினோசிஸ்' என்ற பிரச்சனை ஏற்படும் அபாயம் ஏற்படுத்துவதாக எச்சரிக்கின்றனர். இது மாதவிடாயில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும், இந்த தொற்று கர்ப்ப காலத்தில் பல பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடும், அதனால்தான் உணவில் புரோபயாடிக்குகளைச் சேர்ப்பது இந்தப் பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

எனவே, புரோபயாடிக்குகள் நிறைந்த தயிரை உணவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. பெண்களில், பாக்டீரியா வஜினோசிஸ், வல்வோவஜினல் கேண்டிடியாஸிஸ் மற்றும் பாலியல் ரீதியாக பரவும் நோய்த்தொற்றுகளைத் தடுப்பதில் அல்லது நிர்வகிப்பதில் புரோபயாடிக்குகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின்(NCBI) ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

புளித்த உணவுகளில் புரோபயாடிக்குகள் அதிகம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் தயிர் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதனால் தினசரி உணவில் தயிரைச் சேர்க்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தயிர் சாப்பிடாதவர்கள் மோர் சாப்பிட அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தயிருக்குப் பிறகு, இட்லி மற்றும் தோசை மாவில் புரோபயாடிக்குகள் அதிகம் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

