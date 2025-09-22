ETV Bharat / health

அல்சைமர் எனும் மறதி நோய்: இளம் வயதினர்களுக்கு வருமா? எப்படி ஆரம்பிக்கும்?

அல்சைமர் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் மூளை செல்கள் படிப்படியாக அழிந்துவிடுகின்றன. இதனால் நினைவாற்றல் மட்டுமல்லாமல், பேசுவது, சிந்திப்பது, திட்டமிடுவது, சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது போன்ற அறிவாற்றல் திறன்களும் குறையும்.

கோப்புப்படம்
ETV Bharat Health Team

September 22, 2025

தேதி, பெயர் மறப்பது, இரவு வைத்த வண்டி சாவியை காலை எழுந்து காணவில்லை என தேடுவது போன்ற நிகழ்வுகள் அன்றாட வாழ்வில் பெரும்பாலானோர் வீட்டில் நடக்கும் ஒரு நிகழ்வு தான். இதற்காக, ஏன் இப்படி மறதி ஏற்படுகிறது என ஒரு நாளும் நாம் நினைத்திருக்க மாட்டோம். ஆனால், என்றோ ஒரு நாள், உங்கள் வீட்டிற்கான பாதை மறந்தால்? நெருங்கமானவர்களின் பெயர் மறந்தால்? ஏன் அவர்கள் யார் என்றே உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் அல்சைமர் (Alzheimer).

பொதுவாக, அல்சைமர் நோய் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்குத்தான் ஏற்படுகிறது. வயதாக ஆக, இந்த நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. 65 வயதுக்கு மேல் ஒவ்வொரு 5 வருடத்திற்கும் நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இரட்டிப்பாகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட 8.8 மில்லியன் நபர்கள் அல்சைமர் நோயால் பாதிக்கபட்டிருப்பதாக Alzheimer's Association கூறுகிறது.

சாதாரண ஞாபக மறதி தான் அல்சைமர் எனப்படுகிறதா? சாதாரண ஞாபக மறதிக்கும் அல்சைமர் நோய்க்கும் இடையே மிகப்பெரிய வேறுபாடு உள்ளது.

கோப்புப்படம்

சாதாரண மறதி: ஒரு சில விஷயங்களை, தேதிகளை, அல்லது பெயர்களை மறப்பது, சில நேரம் ஒரு பொருளை எங்கே வைத்தோம் என்பதை மறந்துவிட்டு பின்னர் அதை நினைவுபடுத்திக் கொள்வது போன்றவை சாதாரண மறதி. இது வயதாவதால், மன அழுத்தம் அல்லது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற காரணங்களால் ஏற்படலாம். இது அன்றாட வாழ்க்கையை பெரிதாகப் பாதிப்பதில்லை.

அல்சைமர் நோய்: இது ஒரு கடுமையான மூளை நோயாகும். இதில், மூளை செல்கள் படிப்படியாக அழிந்துவிடுகின்றன. இதனால் நினைவாற்றல் மட்டுமல்லாமல், பேசுவது, சிந்திப்பது, திட்டமிடுவது, சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது போன்ற அறிவாற்றல் திறன்களும் குறையும். அல்சைமர் நோயில் ஒருவர் சமீபத்திய நிகழ்வுகளை முழுமையாக மறந்துவிடுவார், ஒரே கேள்விகளை திரும்பத் திரும்பக் கேட்பார், பழக்கமான இடங்களிலேயே தொலைந்து போவார்.

இயக்குநர் மணி ரத்னம் இயக்கிய ஓ காதல் கண்மனி படத்தில் வரும் 50 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்மணி முதல் சமீபத்தில் இந்தி மொழியில் வெளியான சய்யாரா படத்தில் 22 வயது இளம் பெண்ணுக்கு அல்சைமர் நோய் பாதிப்பு இருப்பதாக காட்டப்பட்டது. அல்சமைர் என்றாலே வயதாகினால் தான் ஏற்படும் என்றிருந்த நிலையில், இளம் வயதில் அல்சமைர் ஏற்படுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

இளம் வயதில் அல்சைமர் நோய் பாதிப்பு ஏற்படுமா?

ஆம், அல்சைமர் நோய் இளம் வயதினருக்கும் ஏற்படலாம். இது "இளம் வயதில் ஏற்படும் அல்சைமர்" (Young-onset Alzheimer's) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக 65 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டால், அது இந்த வகைக்குள் அடங்கும். அல்சைமர் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 5-10% பேர் இளம் வயதினராக இருக்கின்றனர். இது ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு குறைபாட்டால் ஏற்படும் மிகவும் அரிதான நிகழ்வாகும்.

கோப்புப்படம்

இளம் வயதினருக்கும் அல்சைமர் ஏற்படுவது ஏன்?

இளம் வயதினருக்கு அல்சைமர் நோய் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணம் மரபணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள். APP, PSEN1 மற்றும் PSEN2 போன்ற சில குறிப்பிட்ட மரபணுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இந்த நோயை ஏற்படுத்தும். இந்த மரபணு மாற்றங்கள் பரம்பரையாக ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு கடத்தப்படலாம். இது தவிர, தலையில் காயம், உடல் பருமன் மற்றும் சில வாழ்க்கை முறை காரணிகளும் அல்சைமர் நோயை பாதிப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

நிலைகள்:

ஆரம்ப நிலை: இந்த நிலையில், அறிகுறிகள் மிகவும் மெதுவாகத் தொடங்கும். சமீபத்திய நிகழ்வுகளை மறந்துபோவது, ஒரே கேள்விகளைத் திரும்பத் திரும்பக் கேட்பது, பொருட்களைத் தவறான இடங்களில் வைப்பது போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படும்.

மத்திய நிலை: இந்த நிலையில் அறிகுறிகள் மிகவும் தீவிரமடைகின்றன. அன்றாட வேலைகளைச் செய்வதில் சிரமம், குழப்பம், பேசும் திறன் குறைதல், ஆளுமை மற்றும் நடத்தையில் மாற்றங்கள், தூங்குவதில் சிரமம் ஆகியவை ஏற்படும்.

கடுமையான நிலை: இது நோயின் மிகவும் மோசமான நிலை. இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களைப் பராமரித்துக் கொள்ளும் திறனை முழுமையாக இழந்துவிடுவார்கள். குளிப்பது, உடை அணிவது, கழிவறைக்குச் செல்வது போன்ற அடிப்படை வேலைகளைக் கூட செய்ய முடியாது. உணர்வுப்பூர்வமான ரீதியிலும் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு, கடைசியில் மரணம் கூட ஏற்படலாம்.

அறிகுறிகள் ?

  1. சமீபத்திய நிகழ்வுகளை அல்லது உரையாடல்களை மறந்துபோவது.
  2. ஒரே கேள்விகளையும் அறிக்கைகளையும் திரும்பத் திரும்பக் கேட்பது.
  3. பழக்கமான இடங்களிலேயே வழிதெரியாமல் இருப்பது.
  4. கணக்குகளைக் கையாளுவது அல்லது திட்டமிடுவது போன்ற சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்களில் சிரமம்.
  5. பேசுவதிலும், எழுதுவதிலும் சிரமம். சரியான வார்த்தைகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் தடுமாறுவது.
  6. முடிவு எடுப்பதில் அல்லது சரியாக சிந்திப்பதில் சிரமம்.
  7. சமூக நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகி இருப்பது, ஆர்வமின்மை.
  8. ஆளுமை மற்றும் நடத்தையில் மாற்றங்கள். எளிதில் குழப்பம், பயம் அல்லது சந்தேகம் அடைவது.

சிகிச்சை முறை:

அல்சைமர் நோயை முழுமையாகக் குணப்படுத்த தற்போது எந்த சிகிச்சையும் இல்லை என்கிறது Prevalence of dementia in India: National and state estimates from a nationwide study என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வு. ஆனால், சில மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் நோயின் முன்னேற்றத்தை மெதுவாக்க உதவுகின்றன. அறிகுறிகளை நிர்வகிப்பதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவரின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும். இந்த மருந்துகள் பெரும்பாலும் வாழ்நாள் முழுவதும் தேவைப்படலாம். ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நோயைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது மிகவும் அவசியம்.

