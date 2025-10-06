ETV Bharat / health

ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகள் - தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கோங்க!

100 கிராம் கானாங்கெளுத்தி மீனில் சுமார் 4,580 மி.கி ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் உள்ளது. அவை ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் (Omega-3 fatty acids) ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அத்தியவசியமான கொழுப்புகள் ஆகும். இவை இதயத்தை ஆதரிப்பதில் இருந்து மூளையின் ஆரோக்கியம் வரை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலைக்கும் பங்களிப்பதுடன், இதய நோய் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற நாட்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

அத்தியாவசியமான ஒமேகா-3 கொழுப்புகளில், குறிப்பாக ஏஎல்ஏ (ALA - Alpha-Linolenic Acid), ஈபிஏ (EPA - Eicosapentaenoic Acid), மற்றும் டிஹெச்ஏ (DHA - Docosahexaenoic Acid) ஆகியவை நமது உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமானவை. இவை உணவில் இருந்து மட்டுமே பெறமுடியும். அதனால்தான், இந்த அத்தியாவசியக் கொழுப்புகள் நிறைந்த உணவுகளில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம். NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, ஏஎல்ஏ ஒரு அத்தியாவசியக் கொழுப்பு அமிலமாகும். அந்த வகையில், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சியா விதைகள்: சியா விதைகள் தாவர அடிப்படையிலான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின், குறிப்பாக ஆல்ஃபா-லினோலெனிக் அமிலத்தில் (ALA), மிகச் சிறந்த ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். சுமார் 12 கிராம் உள்ள ஒரு தேக்கரண்டி சியா விதைகளில் தோராயமாக 2,400 mg ஏஎல்ஏ உள்ளது. ஏஎல்ஏ வீக்கத்தைக் குறைக்க மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த விதைகளின் வீக்க எதிர்ப்பு விளைவுகள் ஆரோக்கியமான சருமம் மற்றும் வலிமையான கூந்தலுக்கு வழிவகுக்கும். ஒமேகா-3 நன்மைகளுடன், இதில் உள்ள நார்ச்சத்து (Fiber) செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.

ஆளி விதைகள்: ஆளி விதைகளும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின், குறிப்பாக ஆல்ஃபா-லினோலெனிக் அமிலத்தின் (ALA) ஆற்றல் மையமாகும். ஒரு தேக்கரண்டி ஆளி விதைகளில் சுமார் 1,600–2,400 mg ஏஎல்ஏ கிடைக்கிறது. சைவ உணவுகளில் ஆளி விதைகளில் தான் அதிக ஒமேகா 3 அமிலம் உள்ளது.

இவை வீக்கத்தைக் குறைக்க, ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க மற்றும் கொழுப்பின் அளவை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. மூளை செல் வளர்ச்சிக்கு ஒமேகா-3 அத்தியாவசியமானது என்றும், மனநிலை மற்றும் மனத் தெளிவை அதிகரிக்க உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். மேலும், ஆளி விதைகளில் உள்ள வீக்க எதிர்ப்புப் பண்புகள் வறட்சியைக் குறைத்து, சருமத்தின் நீரேற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வால்நட்ஸ்: வால்நட்களும் ஆல்ஃபா-லினோலெனிக் அமிலம் (ALA), குறிப்பாக ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களில் நிறைந்துள்ளன, இது இதயம் மற்றும் மூளையை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது. இவை கெட்ட கொழுப்பைக் (LDL) குறைக்கவும் மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. மேலும், வால்நட்களில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் நிரம்பியுள்ளன, இவை செரிமானம் மற்றும் எடை மேலாண்மைக்கு ஏற்றவை.

கானாங்கெளுத்தி மீன்: கானாங்கெளுத்தி ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின், குறிப்பாக EPA மற்றும் DHA சக்திவாய்ந்த சுகாதார நன்மைகளைக் கொண்ட அத்தியாவசிய கொழுப்புகளின் வளமான இயற்கை ஆதாரங்களில் ஒன்றாகும். 100 கிராம் கானாங்கெளுத்தி மீனில் சுமார் 4,580 மி.கி ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் உள்ளது. அவை ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.

ஒமேகா-3கள் வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், மூட்டுவலி மற்றும் பிற நாள்பட்ட நிலைமைகளின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. மூளையின் ரசாயனங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டத்தின் அறிகுறிகளைக் குறைக்க இது உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஒமேகா 3 அமிலம் நிறைந்த உணவுOMEGA 3 RICH FISHOMEGA 3 RICH FOODS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.