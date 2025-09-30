பர்கருக்குள் இருக்கும் பச்சை இலையில் இத்தனை நன்மைகளா? தவறாம சாப்பிடுங்க!
லெட்டூஸில் எலும்பை உருவாக்கும் மற்றும் ரத்த உறைதலுக்கு உதவும் வைட்டமின் K ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது.
Published : September 30, 2025 at 3:22 PM IST
லெட்டூஸ் (Lettuce) என்பது பெரிய, பச்சை இலைகளைக் கொண்ட ஒரு வகை கீரைத் தாவரமாகும். இதன் அறிவியல் பெயர் Lactuca sativa. லெட்டூஸ் பெரும்பாலும் சமைக்கப்படாமல், பச்சையாக உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக, சாலட், சாண்ட்விச், பர்கர் போன்ற உணவுகளில் லெட்டூஸ் பயன்படுத்தப்படுவதை பார்த்திருப்போம்.
இதில் நீர்ச்சத்து அதிகமாகவும், கலோரிகள் குறைவாகவும் உள்ளது. இது வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகள் நிறைந்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவாகும். அந்த வகையில், லெட்டூஸ்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தவை: லெட்டூஸில் எலும்பை உருவாக்கும் மற்றும் ரத்த உறைதலுக்கு உதவும் வைட்டமின் K ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது. மேலும், இதில் உள்ள பீட்ட கரோட்டின் உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் A ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது. வைட்டமின் A இரவுப் பார்வையை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், தோலை பொலிவுடன் வைத்திருக்கவும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை கூர்மையாக்கவும் உதவுகிறது. அடர்த்தியான பச்சை நிற லெட்டூஸ்களில் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளது.
லெட்டூஸ் திடமான ஃபோலேட் மூலமாகும். இது கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அல்லது உயிரணுப் புதுப்பித்தல் (cell renewal) மற்றும் ஆற்றல் தேவைப்படும் எவருக்கும் மிகவும் சிறந்தது. இது புதிய சிவப்பு ரத்த அணுக்களை உருவாக்க உதவுகிறது, சோர்வைப் போக்குகிறது மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை ஆதரிக்கிறது.
மேலும், நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி, காயம் குணமடைதல் மற்றும் தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் வைட்டமின் சி ஊட்டச்சத்தும் லெட்டூஸில் உள்ளது. லெட்டூஸில் உள்ள கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் இதயம் துடிக்கவும், நரம்புகள் செயல்படவும், எலும்புகள் வலுவாக இருக்கவும் உதவுகின்றது. சில லெட்டூஸ் வகைகள் சருமத்திற்கு உகந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்டையும் கொண்டுள்ளது.
ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்: லெட்டூஸ் கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் பாலிஃபீனால்கள் போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களால் நிரம்பியுள்ளது. இவை மன அழுத்தம், மாசு மற்றும் வயதாவதால் ஏற்படும் மோசமான உயிரணுச் சேதத்திலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்க உதவும் தாவர இரசாயனங்கள் ஆகும். இலை எவ்வளவு அடர் நிறத்தில் இருக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் வலிமை கிடைக்கும். இவை இதய நோய், புற்றுநோய் அபாயங்களைக் குறைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுவதுடன், வயதாகும்போது மூளையை கூர்மையாக வைத்திருக்கவும் உதவும்.
எடை குறைப்பு: லெட்டூஸ் அடிப்படையில் கலோரிகள் அற்றது, ஆனால் இதில் சுமார் 95% நீர்ச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிரம்பியிருப்பதால் இது வயிற்றை நிரம்பியதாக உணர வைக்கிறது. இது உள்ளே இருந்து நீரேற்றம் அளிக்கிறது, நொறுக்குத்தீனி மீதான ஆசையைத் தடுக்கிறது, மேலும் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது. இவை அனைத்தும் எடை மேலாண்மைக்குச் சாதகமானவை. ஒரு சாலட்டை உணவின் ஆரம்பத்தில் சாப்பிடுவது, ஒட்டுமொத்தமாக குறைவான கலோரிகளை சாப்பிட உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.