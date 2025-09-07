ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற 5 காய்றிகள் - இனி நீங்களும் பயப்படாம சாப்பிடலாம்!

கீரையில் மக்னீசியம், இரும்பு மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற மூன்று அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இவை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்தவும், இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 7, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read

நீரிழிவு நோயாளிகள் உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை திறம்பட நிர்வகிக்க, மருந்துகள் மட்டுமின்றி, ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் காய்கறிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த காய்கறிகள், சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகின்றன. நீரிழிவு நோயாளிகள் உணவில் சரியான காய்கறிகளைச் சேர்ப்பது, இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தி, வீக்கத்தைக் குறைக்கும். மேலும், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவும். அந்த வகையில், உடலில் ரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க மற்றும் நீரிழிவு நோயாளிகள் சாப்பிட ஏற்ற காய்கறிகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ப்ரோக்கோலி: ப்ரோக்கோலி சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்த சிறந்த தேர்வாகும். இதில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் C, வைட்டமின் A மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. ப்ரோக்கோலியில் உள்ள நார்ச்சத்து கார்போஹைட்ரேட் செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, ரத்த சர்க்கரை அளவுகள் வேகமாக அதிகரிப்பதைத் தடுக்கிறது. இதில் உள்ள சல்போராபேன் மற்றும் பிற ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள், சர்க்கரை நோயாளிகளைப் பொதுவாகப் பாதிக்கும் வீக்கம் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. ப்ரோக்கோலியைத் தொடர்ந்து உட்கொள்வது இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கீரை: கீரையில் மக்னீசியம், இரும்பு மற்றும் நார்ச்சத்து போன்ற மூன்று அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன. இவை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்தவும், இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. கீரையில் உள்ள மக்னீசியம் சிறந்த இன்சுலின் செயல்பாட்டை ஊக்குவித்து, ரத்த சர்க்கரை செறிவுகளைக் குறைக்கிறது. இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் செல்களை சேதமடையாமல் பாதுகாப்பதுடன், உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தையும் குறைக்கின்றன. கீரையில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கலோரிகள் மிகக் குறைவாக இருப்பதால், இது ரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கேரட்: கேரட்டில் முக்கியமாக நார்ச்சத்து, வைட்டமின் A மற்றும் பிற அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் உள்ளன. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் சர்க்கரை கலப்பதை மெதுவாக்குகிறது. இது சர்க்கரை நோயாளிகள் ரத்த குளுக்கோஸ் திடீரென அதிகரிப்பதைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. கேரட்டில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதிலிருந்து பாதுகாத்து, நிலையான ரத்த குளுக்கோஸ் அளவைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன. கேரட்டின் கிளைசெமிக் குறியீடு (glycemic index) குறைவாக இருப்பதால், உடல் முழுவதும் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

அஸ்பாரகஸ்: அஸ்பாரகஸ் என்பது யூரேசியா மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு வற்றாத தாவரம் ஆகும். இதன் தண்டுகள் காய்கறியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது ஆங்கிலத்தில் 'Asparagus' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு காய்கறி. அஸ்பாரகஸில் குறைந்த கலோரி மற்றும் நார்ச்சத்து உள்ளதால், இது சர்க்கரை நோயை நிர்வகிக்க ஒரு சிறந்த உணவுத் தேர்வாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மெதுவாக்கி ரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது. மேலும், இதில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் வளர்சிதை மாற்ற ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வை ஆதரிக்கின்றன. அஸ்பாரகஸில் அதிக அளவில் வைட்டமின் C மற்றும் E இருப்பதால், இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து உடலைப் பாதுகாக்கிறது. அஸ்பாரகஸை வேகவைத்தோ, வறுத்தோ அல்லது stir-fry செய்தோ எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முட்டைக்கோஸ்: முட்டைக்கோஸில் உள்ள அதிக வைட்டமின் C மற்றும் நார்ச்சத்து, சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு இதய ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதுடன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் வலுப்படுத்துகிறது. முட்டைக்கோஸ் செரிமான செயல்முறையை மெதுவாக்கி, ரத்த ஓட்டத்தில் சர்க்கரை உறிஞ்சப்படுவதை தாமதப்படுத்துகிறது. இதனால், சாப்பிட்ட பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது தடுக்கப்படுகிறது. முட்டைக்கோஸில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன. இதில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மிகக் குறைவாக இருப்பதால், சர்க்கரை நோயாளிகள் இதை சாலட்கள், குழம்புகள், சூப்கள் மற்றும் ஸ்டியூஸ்களில் சேர்த்து உட்கொள்ளலாம்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIABETES FRIENDLY VEGETABLESHOW TO CONTROL BLOOD SUGAR LEVELBEST VEGETABLE FOR DIABETESVEGETABLES GOOD FOR DIABETICS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.