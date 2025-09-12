இந்தியாவில் உயரும் தொற்றாத நோய்கள் : லான்செட் ஆய்வு தரும் எச்சரிக்கை!
பெண்களின் ஆரோக்கியம் பொதுவாக இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுவது தொற்றாத நோய்களினால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பதாக தி லான்செட் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
Published : September 12, 2025 at 11:09 AM IST
சமீபத்திய லான்செட் (The Lancent) ஆய்வு அறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் நாள்பட்ட தொற்றாத நோய்களினால் (NCDs) ஏற்படும் இறப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், வயதானவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் அனைவருக்கும் எளிதாகக் கிடைக்காதது ஆகியவை இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன. இந்தச் சுமையைக் குறைப்பதற்கு, இந்தியா ஆரம்ப கால நோயறிதல் மற்றும் மேம்பட்ட சுகாதார வசதிகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது.
லான்செட் ஆய்வு கண்டறிந்த முக்கிய அம்சங்கள்:
இறப்பு விகிதத்தில் அதிகரிப்பு: கடந்த பத்து ஆண்டுகளில், 80 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான நாள்பட்ட தொற்றாத நோய்களினால் ஏற்படும் இறப்பு விகிதம் இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ளது.
பெண்களுக்கு அதிக ஆபத்து: பெண்களிடையே இந்த உயர்வு அதிகமாக உள்ளது. 2001ல் 46.7% ஆக இருந்த பாதிப்பு, 2019ல் 48.7% ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஆண்களின் இறப்பு விகிதமும் உயர்ந்திருந்தாலும், பெண்களுடன் ஒப்பிடும்போது அது குறைவாகவே உள்ளது.
உலகளாவிய நிலை: உலக அளவில் பெரும்பாலான நாடுகளில் இதே காலகட்டத்தில் இறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளது. மேம்பட்ட சுகாதார அமைப்புகள், ஆரம்ப கால கண்டறிதல் மற்றும் சிறந்த சிகிச்சை முறைகள் இதற்கு முக்கிய காரணம். இந்த விஷயங்களில் இந்தியா இன்னும் பின்தங்கி இருப்பதாக ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நோய்களும், காரணங்களும்: இந்தியாவில் நாள்பட்ட தொற்றாத நோய்களினால் ஏற்படும் இறப்புகளுக்கு முக்கிய காரணங்களாக இதய நோய், நீரிழிவு நோய், பக்கவாதம் மற்றும் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆகியவை உள்ளன. இந்த நோய்கள் அதிகரிப்பதற்கு ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கங்கள், போதிய உடற்பயிற்சியின்மை மற்றும் நோய்த் தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வின்மை ஆகியவை முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.
பெண்கள் ஏன் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர்? 40 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இந்த நோய்களால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதற்கான காரணங்கள்:
- தாமதமான நோயறிதல்: பெண்களுக்கு நோய்கள் கண்டறியப்படுவது தாமதமாகிறது.
- சிகிச்சைக்கான அணுகல்: தடுப்பு மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் பெண்களுக்கு எளிதாகக் கிடைப்பதில்லை.
- சமூக சூழ்நிலைகள்: பெண்களின் ஆரோக்கியம் பொதுவாக இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுவது ஒரு முக்கிய காரணம்.
- வாழ்க்கை முறை: உணவுப் பழக்கங்கள் மற்றும் வேலை சார்ந்த மன அழுத்தம் போன்ற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் இதற்கு பங்களிக்கின்றன.
என்ன மாற்றம் தேவை? இந்த அபாயகரமான போக்கை மாற்றுவதற்கு இந்தியா உடனடியாக சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
சுகாதார கொள்கைகள்: வலுவான பொது சுகாதாரக் கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டும்.
ஆரம்ப கால பரிசோதனைகள்: ஆரம்ப கால பரிசோதனை திட்டங்களை அதிகப்படுத்த வேண்டும்.
சுகாதார உள்கட்டமைப்பு: கிராமப்புறங்களில் உள்ள மருத்துவ வசதிகளில் அதிக முதலீடுகளை செய்ய வேண்டும்.
விழிப்புணர்வு: நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய் போன்றவற்றுக்கு சரியான நேரத்தில் பரிசோதனை செய்ய பொதுமக்களிடையே பெரிய அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த ஆய்வு இந்தியாவின் சுகாதார புள்ளிவிவரங்களின் தரத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. உண்மையான நிலைமை ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டதை விட மோசமாக இருக்கலாம் என்பதால், சுகாதார கண்காணிப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
ஒருபுறம் பெரும்பாலான நாடுகள் நாள்பட்ட நோய்களினால் ஏற்படும் இறப்புகளைக் குறைத்து வரும் நிலையில், இந்தியா அதற்கு நேர்மாறான திசையில் செல்கிறது. அதிலும், பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் நிலைமை இன்னும் மோசமடையலாம் என்கிறது ஆய்வு.
