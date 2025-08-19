ETV Bharat / health

மன அழுத்த ஹார்மோனை குறைக்கும் துளசி - ஆய்வில் புதிய தகவல்! - TULSI REDUCES CORTISOL

தினசரி துளசி மென்று சாப்பிடுவது அல்லது துளசி சாற்றை குடிப்பது மன அழுத்த ஹார்மோன் என்றழைக்கப்படும் கார்டிசோலைக் 36% குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 5:18 PM IST

2 Min Read

துளசி குறிப்பாக மன அழுத்தம் மற்றும் சமநிலையின்மையுடன் தொடர்புடைய பல நோய்களுக்கு எதிராக உடலை ஆதரிப்பதாக ஆயுர்வேதத்தில் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் தாவரவியல் பெயர் ஓசிமம் டெனுயிஃப்ளோரம் (Ocimum tenuiflorum). துளசி, "மன அழுத்த ஹார்மோன்" என்று அழைக்கப்படும் கார்டிசோல் அளவை 36% வரை கணிசமாகக் குறைப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கார்டிசோல் என்றால் என்ன?

கார்டிசோல் என்பது அட்ரினல் சுரப்பிகளால் (adrenal glands) உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு ஹார்மோன் ஆகும். இது பெரும்பாலும் "மன அழுத்த ஹார்மோன்" (stress hormone) என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம் உடல் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, இந்த ஹார்மோன் சுரக்கப்பட்டு எதிர்வினைக்கு வழிவகுக்கும். உடலில், அதிகரித்த கார்டிசோல் அளவுகள் பதட்டம், சோர்வு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு மற்றும் மோசமான தூக்கம் போன்ற பல கடுமையான நிலைகளுடன் தொடர்புடையது. நமது உடலின் ஒட்டுமொத்த பராமரிப்புக்காக கார்டிசோலைக் குறைக்கும் இயற்கையான வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அப்படி, அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில், துளசி கார்டிசோல் அளவை கணிசமாக குறைப்பதாக கண்டறிந்துள்ளனர். "A randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating the effects of an Ocimum tenuiflorum (Holy Basil) extract (HolixerTM) on stress, mood, and sleep in adults experiencing stress" என்ற தலைப்பில் தேசிய மருத்துவ நூலகம் (National Library of Medicine) இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

18 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட 100 நபர்களிடம் துளசி சாற்றை கொடுத்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. எட்டு வாரங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை placebo எனப்படும் மருந்து அல்லது 125 மி.கி துளசி சாறு கொடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆராய்ச்சி, மூலிகை மன அழுத்தத்திற்கு உடலின் எதிர்வினையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை தீர்மானிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. இதன் முடிவுகளை கண்டறிய, பக்கேற்பாளர்களின் முடி மற்றும் உமிழ்நீர் சோதனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

8 வார தீவிர சோதனைக்குப் பிறகு, துளசி சாற்றை எடுத்துக்கொண்ட குழு, முடி கார்டிசோல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க 36% குறைவைக் காட்டியது. இது நீண்ட கால மன அழுத்த அளவுகளில் ஒரு பெரிய குறைவைக் குறிக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் உமிழ்நீர் கார்டிசோலையும் சோதித்தனர். அதுவும் குறைவாக இருந்தது, அதாவது பங்கேற்பாளர்களின் உடல்கள் மன அழுத்தத்தை அமைதியாகக் கையாண்டன.

மன அழுத்தத்திற்குப் பிறகு ரத்த அழுத்த அளவுகளும் குறைவாக இருந்தன. மேலும், இந்த ஆய்வின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தூக்கத்தின் தரம் மேம்பட்டதுதான். பங்கேற்பாளர்கள் ஏதென்ஸ் தூக்கமின்மை அளவுகோலில் (Athens insomnia scale) சிறந்த தூக்கத் தரத்தைப் பற்றி தெரிவித்தனர். மேலும் தூக்க கண்காணிப்பாளர்களிடமிருந்து (sleep trackers) கிடைத்த தரவுகளும் இதையே உறுதிப்படுத்தின.

வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான மாற்று வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பது அவசியமாகும். இன்று மன அழுத்தம் அனைவரையும் பாதிக்கிறது. மேலும் இது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கான ஒரு தீர்வாக துளசி உள்ளது. கார்டிசோலைக் குறைப்பதன் மூலம், இது பதட்டத்தைக் குறைக்கவும், தூக்கத்தை மேம்படுத்தவும், ரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. மேலும் ஒட்டுமொத்த உடல் சமநிலையையும் உறுதி செய்கிறது.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

துளசி குறிப்பாக மன அழுத்தம் மற்றும் சமநிலையின்மையுடன் தொடர்புடைய பல நோய்களுக்கு எதிராக உடலை ஆதரிப்பதாக ஆயுர்வேதத்தில் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் தாவரவியல் பெயர் ஓசிமம் டெனுயிஃப்ளோரம் (Ocimum tenuiflorum). துளசி, "மன அழுத்த ஹார்மோன்" என்று அழைக்கப்படும் கார்டிசோல் அளவை 36% வரை கணிசமாகக் குறைப்பதாக சமீபத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

கார்டிசோல் என்றால் என்ன?

கார்டிசோல் என்பது அட்ரினல் சுரப்பிகளால் (adrenal glands) உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒரு ஹார்மோன் ஆகும். இது பெரும்பாலும் "மன அழுத்த ஹார்மோன்" (stress hormone) என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம் உடல் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, இந்த ஹார்மோன் சுரக்கப்பட்டு எதிர்வினைக்கு வழிவகுக்கும். உடலில், அதிகரித்த கார்டிசோல் அளவுகள் பதட்டம், சோர்வு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு மற்றும் மோசமான தூக்கம் போன்ற பல கடுமையான நிலைகளுடன் தொடர்புடையது. நமது உடலின் ஒட்டுமொத்த பராமரிப்புக்காக கார்டிசோலைக் குறைக்கும் இயற்கையான வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அப்படி, அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய ஆய்வில், துளசி கார்டிசோல் அளவை கணிசமாக குறைப்பதாக கண்டறிந்துள்ளனர். "A randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating the effects of an Ocimum tenuiflorum (Holy Basil) extract (HolixerTM) on stress, mood, and sleep in adults experiencing stress" என்ற தலைப்பில் தேசிய மருத்துவ நூலகம் (National Library of Medicine) இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

18 முதல் 65 வயதுக்குட்பட்ட 100 நபர்களிடம் துளசி சாற்றை கொடுத்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. எட்டு வாரங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை placebo எனப்படும் மருந்து அல்லது 125 மி.கி துளசி சாறு கொடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆராய்ச்சி, மூலிகை மன அழுத்தத்திற்கு உடலின் எதிர்வினையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை தீர்மானிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. இதன் முடிவுகளை கண்டறிய, பக்கேற்பாளர்களின் முடி மற்றும் உமிழ்நீர் சோதனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

8 வார தீவிர சோதனைக்குப் பிறகு, துளசி சாற்றை எடுத்துக்கொண்ட குழு, முடி கார்டிசோல் அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க 36% குறைவைக் காட்டியது. இது நீண்ட கால மன அழுத்த அளவுகளில் ஒரு பெரிய குறைவைக் குறிக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் உமிழ்நீர் கார்டிசோலையும் சோதித்தனர். அதுவும் குறைவாக இருந்தது, அதாவது பங்கேற்பாளர்களின் உடல்கள் மன அழுத்தத்தை அமைதியாகக் கையாண்டன.

மன அழுத்தத்திற்குப் பிறகு ரத்த அழுத்த அளவுகளும் குறைவாக இருந்தன. மேலும், இந்த ஆய்வின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், தூக்கத்தின் தரம் மேம்பட்டதுதான். பங்கேற்பாளர்கள் ஏதென்ஸ் தூக்கமின்மை அளவுகோலில் (Athens insomnia scale) சிறந்த தூக்கத் தரத்தைப் பற்றி தெரிவித்தனர். மேலும் தூக்க கண்காணிப்பாளர்களிடமிருந்து (sleep trackers) கிடைத்த தரவுகளும் இதையே உறுதிப்படுத்தின.

வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கான மாற்று வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பது அவசியமாகும். இன்று மன அழுத்தம் அனைவரையும் பாதிக்கிறது. மேலும் இது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கான ஒரு தீர்வாக துளசி உள்ளது. கார்டிசோலைக் குறைப்பதன் மூலம், இது பதட்டத்தைக் குறைக்கவும், தூக்கத்தை மேம்படுத்தவும், ரத்த அழுத்தத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. மேலும் ஒட்டுமொத்த உடல் சமநிலையையும் உறுதி செய்கிறது.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS CORTISOLHOW TO DECREASE CORTISOL LEVELTULSI REDUCES CORTISOL

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.