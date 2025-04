ETV Bharat / health

நீரிழிவு மற்றும் இரத்த அழுத்த பிரச்சனையினால் அவதியா? இந்த 5 டிப்ஸ்கள் உங்களுக்கு உதவும்! - DIABETES AND BLOOD PRESSURE

Published : April 14, 2025 at 11:39 AM IST

வெந்தய நீர்: நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் ஒரு இயற்கை மூலப்பொருள் தான் வெந்தயம். இதில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. இது சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்கும் மற்றும் இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை சீராக வைத்திருக்க உதவும். இது இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிப்பதிலும் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதிலும் உதவுகிறது.

இருபது வருடங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சியில், வெந்தயம் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இரத்த குளுக்கோஸைக் குறைக்க உதவுகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன. இது Role of Fenugreek in the prevention of type 2 diabetes mellitus in prediabetes என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயத்தைச் சேர்த்து இரவு முழுவதும் ஊற வைக்கவும். இந்த பானத்தை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடித்து வர நீரிழிவு நோய் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை தடுக்கலாம்.

மஞ்சள்: இரத்த சர்க்கரை அளவையும் இரத்த அழுத்தத்தையும் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் கலந்த நீர் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். மஞ்சளில் உள்ள சேர்மமான குர்குமின், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தவும், இரத்த குளுக்கோஸ் அளவைக் குறைக்கவும் உதவும். மஞ்சள் கலந்த நீரில் சிறிது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக் குடிப்பது செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், கல்லீரலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கவும் உதவும். இந்த பானம் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் குறைப்பதற்கும் சிறந்தது.

ஆளி விதைகள்: ஆளி விதையில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள், நார்ச்சத்து மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன. காலை உணவில் ஆளி விதைகளைச் சேர்ப்பது இரத்த சர்க்கரை அளவை சீராகப் பராமரிக்கவும் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் உதவும். இது கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் செரிமானத்தை மெதுவாக்கவும் உதவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது என்பதை குறிப்பிடுகிறோம்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்