ஹார்மோன் சமநிலையின்மை என்பது தற்போது பல பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாகும். இது எடை அதிகரிப்பு, தூக்கமின்மை மற்றும் மாதவிடாய் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். மேலும், இது நிகழாமல் தடுக்க, ஹார்மோன்களை சமநிலையில் வைத்திருப்பது அவசியம். அந்த வகையில், ஹார்மோனை சமநிலையில் வைத்திருக்க நாம் பின்பற்ற வேண்டிய பழக்கங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
நார்ச்சத்து: போதுமான அளவு கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்புகள், நார்ச்சத்து மற்றும் புரதங்கள் உள்ள உணவுகளை உட்கொள்வது ஹார்மோனை சமநிலையில் வைத்திருப்பதாக கூறுகின்றனர் மருத்துவர்கள். நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள பழங்கள், கீரைகள் மற்றும் காய்கறிகள் ரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துவதால், அவற்றை உணவில் சேர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர். அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்ட ஒரு சமச்சீர் உணவு ஹார்மோன் சமநிலையை பராமரிக்கவும் இனப்பெருக்க கோளாறுகளைத் தடுக்கவும் உதவுவதாக 2024ம் ஆண்டு NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும், நார்ச்சத்து நிறைந்த ஆப்பிள், கொய்யா, ஆப்பிள் போன்ற பழங்களை அதிகமாக உட்கொள்வது கூடுதல் பலனை தரும். ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவர் மற்றும் முட்டைக்கோஸ் ஆகியவை ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்துவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. அதிக சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இன்சுலின் அளவை அதிகரித்து ஹார்மோன் சமநிலையின்மைக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
காய்கறி எண்ணெய்கள்: கொழுப்புகள் உடலில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்றும், உடலில் ஹார்மோன்களின் உற்பத்திக்கும் பல்வேறு செல்களை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. சில வகையான தாவர எண்ணெய்களில் அதிக அளவில் உள்ள பாலிஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் இந்த செயல்பாடுகளை திறமையாகச் செய்கின்றன.
மிதமான அளவில் காபி: பெரும்பாலானோருக்கு காலை எழுந்ததும் காபி குடிக்கும் பழக்கம் இருக்கும். குறைந்த அளவில் காபி எடுத்துக்கொள்வது எந்த பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தாது என்றாலும், அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது ஹார்மோன் சமநிலையை சீர்குலைக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். எனவே, அதை மிதமான அளவில் உட்கொள்வது நல்லது.
ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வுகளை தடுக்க சில எளிய வழிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்கிறது கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்கின்
- ஆரோக்கியமான எடையை பராமரித்தல்
- சீரான, ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுதல்
- தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்தல்
- மன அழுத்தத்தை நிர்வகித்தல்
- போதுமான தரமான தூக்கம் பெறுதல்
மன அழுத்தம் கார்டிசோல் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. மேலும் யோகா, தியானம், சுவாசப் பயிற்சிகள் மற்றும் பிற தளர்வு நுட்பங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும், இதன் மூலம் ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தும். எடை அதிகரிப்பு அல்லது இழப்பு, முடி உதிர்தல், மனநிலை மாற்றங்கள், முகப்பரு மற்றும் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் போன்ற அறிகுறிகளை அனுபவித்தால் மருத்துவரை ஆலோசபை பெற பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
