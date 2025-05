ETV Bharat / health

மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிக்கும் உணவுகள் - ஆய்வு சொல்லும் பழங்களின் லிஸ்ட் இதோ! - FRUITS FOR BRAIN HEALTH

Published : May 28, 2025 at 11:19 AM IST

மூளையின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதிலும், நினைவாற்றலை மேம்படுத்துவதிலும் ஆரோக்கியமான உணவு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. மூளையின் சரியான செயல்பாட்டிற்கு வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வது அவசியம். பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் நட்ஸ் அனைத்தும் மூளையின் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் அதிக அளவு ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டுள்ளன. அந்த வகையில், மூளை ஆரோக்கியத்தையும் நினைவாற்றலையும் பராமரிக்க உட்கொள்ள வேண்டிய பழங்கள் என்னென்ன என்பதை NCBI இதழில் Medicinal Effect of Nutraceutical Fruits for the Cognition and Brain Health என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ஃப்ளூபெர்ரிகள்: ஃப்ளூபெர்ரிகள் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் அந்தோசயினின்கள் போன்ற சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகளின் வளமான மூலமாகும். இது குழந்தைகளின் நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. இது மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டுவதிலும் மன அழுத்தத்தை எதிர்ப்பதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பார்கின்சன் (Parkinson) போன்ற மூளை நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கும் ஃப்ளூபெர்ரி உதவுகிறது என்கிறது ஆய்வு.

கோப்புப்படம் (Getty images)

ஸ்ட்ராபெர்ரி: வைட்டமின் சி மற்றும் ஃபிளாவனாய்டுகள் போன்ற ஆக்ஸிஜனேற்றிகளால் நிறைந்துள்ள ஸ்ட்ராபெர்ரி, மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கின்றன. இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் உதவும்.

ஆப்பிள்: ஆப்பிள் பழத்தில் சக்தி வாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றியான குர்செடின் (Quercetin) உள்ளது. இது மூளையில் உள்ள செல்களைப் பாதுகாக்கிறது. மேலும் இது நினைவாற்றலையும் கவனத்தையும் அதிகரிக்க உதவும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும், மூளைக்கு நிலையான ஆற்றலை வழங்கவும் உதவுகிறது.