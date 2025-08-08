Essay Contest 2025

1997ம் ஆண்டுக்கு முன் பிறந்த பெண்ணா? நீங்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டிய 7 மருத்துவ பரிசோதனைகள் இதோ! - HEALTH SCREENING FOR WOMEN

27 முதல் 35 வயதுள்ள பெண்கள் ஒரு சில மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து கொள்வது அவசியம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2025 at 12:01 PM IST

4 Min Read

27 முதல் 35 வயதுள்ள பெண்கள் உடல் தோற்றத்தில் ஆரோக்கியமாக இருந்தாலும், உள்ளே பல நுட்பமான மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், உடல்நலனில் அதிக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சில பிரச்சனைகளின் அறிகுறிகள் வெளிப்படும் முன்பே கண்டறிந்து எதிர்கால ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவது அவசியம். அதற்கு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

அந்த வகையில், ஊட்டச்சத்து நிபுணரும் வாழ்க்கைமுறை பயிற்றுவிப்பாளருமான டாக்டர் அனாமிகா ரகுவன்ஷி, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 27 முதல் 35 வயதிற்குள் உள்ள பெண்கள் கட்டாயம் செய்யவேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்னென்ன என்பதை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த வயதில், இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம், ஹார்மோன் சமநிலை, வைட்டமின் குறைபாடுகள் மற்றும் வாழ்க்கைமுறை நோய்களின் அபாயம் போன்றவற்றை கண்டறிவது முக்கியம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன்படி, பெண்கள் எந்தப் பரிசோதனைகளைச் செய்ய வேண்டும், அவை ஏன் அவசியம் என்பதைப் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

முழுமையான ரத்தப் பரிசோதனை (CBC) : இந்த ஒரு பரிசோதனை மூலம் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை கணக்கிடலாம். இது சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள், ஹீமோகுளோபின் மற்றும் பிளேட்லெட்டுகளின் அளவை அளவிடுகிறது. இதன் மூலம் ரத்த சோகை, தொற்று, அழற்சி (inflammation) அல்லது குறைந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போன்ற அறிகுறிகள் வெளிப்படையாகத் தோன்றுவதற்கு முன்பே கண்டறியலாம்.

அடிக்கடி சோர்வாக உணர்வது, சளி பிடிப்பது அல்லது திடீரென குளிர்ச்சியாக உணர்ந்தால் போன்ற உபாதைகளுக்கான காரணத்தை எளிதில் அறிய முடியும். ரத்த பரிசோதனை செய்வது, பல நோய்களின் அபாயத்தை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.

தைராய்டு ப்ரொபைல் (T3, T4, TSH): தைராய்டு சுரப்பி உங்கள் ஆற்றல், மனநிலை, வளர்சிதை மாற்றம் (metabolism), கருவுறுதல், சருமம் மற்றும் இதய ஆரோக்கியம் என அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. இந்தப் பரிசோதனை உங்கள் தைராய்டு ஹார்மோன்கள் சமநிலையில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறது.

மாதவிடாய் சுழற்சி ஒழுங்கற்றதாக இருந்தால், திடீரென எடை அதிகரித்தால், பதட்டமாகவோ, சோம்பலாகவோ உணர்ந்தால், அது தைராய்டு பிரச்சனையாக இருக்கலாம். தைராய்டு சமநிலையின்மை, பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் (PCOS) மற்றும் மனச்சோர்வு போன்றவற்றையும் ஒத்திருக்கலாம் அல்லது மோசமாக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தைராய்டு பரிசோதனை செய்வது அவசியம் என்கிறது NIH ஆய்வு.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வைட்டமின் D மற்றும் B12 அளவுகள்: இந்தியப் பெண்களிடையே, நன்றாகச் சாப்பிடுபவர்களிடம் கூட வைட்டமின் D மற்றும் B12 குறைபாடுகள் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. வைட்டமின் டி மற்றும் பி12 குறைபாடு ஏற்படும் போது, நாள்பட்ட சோர்வு, குழப்பமான மனநிலை, பதட்டம், தசை வலி, முடி உதிர்தல் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்களைக்கூட ஏற்படுத்தலாம்.

இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நரம்பு மண்டல செயல்பாடு, எலும்பு அடர்த்தி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் ஹார்மோன் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவை. இதனை கவனிக்காமல் விட்டால், அவை மாதவிடாய் சுழற்சியிலிருந்து மனநலம் வரை அனைத்தையும் பாதிக்கலாம். மோசமான நிலைகளை தவிர்க்க, ஒரு எளிய ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுமா என்பதைக் கண்டறியலாம்.

இனப்பெருக்க ஹார்மோன் பேனல் (AMH, LH, FSH, Prolactin): கருத்தரிக்கத் திட்டமிடவில்லை என்றாலும்கூட, இந்த ஹார்மோன்கள் உங்கள் கருமுட்டை இருப்பு, தரம் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலை குறித்த நுண்ணறிவை அளிக்கின்றன. அவை PCOS, முன்கூட்டிய கருப்பை முதுமை, ஹைப்போதலாமிக் செயலிழப்பு அல்லது புரோலாக்டின் தொடர்பான பிரச்சனைகள் போன்றவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய உதவும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இவற்றின் மூலம் எதிர்காலத்தில் உங்கள் கருவுறுதலைப் பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம். உங்கள் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தை இப்போது புரிந்துகொள்வது, எதிர்காலத்தில் குடும்பம் திட்டமிடுவது போன்ற முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.

அல்ட்ராசவுண்ட் (Pelvic ultrasound): இது ரத்தப் பரிசோதனைகளால் கண்டறிய முடியாத விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வலி இல்லாத ஸ்கேன் ஆகும். இது கருப்பை, கருப்பைகள் மற்றும் இடுப்புப் பகுதியிலுள்ள ஃபைப்ராய்டுகள், கருப்பை நீர்க்கட்டிகள், PCOS அல்லது எண்டோமெட்ரியோசிஸ் போன்ற நிலைகளைச் சரிபார்க்கிறது.

இவை உங்கள் மாதவிடாய், வலி, கருவுறுதல் மற்றும் நீண்டகால இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தைப் பாதிக்கலாம். வலிமிகுந்த அல்லது ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், திடீர் எடை அதிகரிப்பு அல்லது கருப்பை தொடர்பான பிரச்சனைகளின் குடும்ப வரலாறு இருந்தால் இந்த பரிசோதனை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எந்த அறிகுறிகள் இல்லையென்றாலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த பரிசோதனை செய்வது சிறந்தது.

பேப் ஸ்மியர் (Pap smear) மற்றும் HPV பரிசோதனை: கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியப்பட்டால் குணப்படுத்திவிடலாம். பேப் ஸ்மியர் பரிசோதனை கர்ப்பப்பை வாயில் உள்ள அசாதாரண செல்களைக் கண்டறியும், அதே சமயம் HPV பரிசோதனை புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் வகைகளைத் தேடுகிறது.

இந்த இரண்டும் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஸ்கிரீனிங் கருவியாகும். உங்கள் 20களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து இறுதிக்குள் இந்த இரண்டையும் செய்துகொள்ள நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். பின்னர் ஒவ்வொரு 3-5 வருடங்களுக்கும் இதை மீண்டும் செய்வது நல்லது. இது விரைவானது, பெரும்பாலும் வலியற்றது, மற்றும் எதிர்கால ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க ஒரு பெரிய படியாகும்.

ரத்த சர்க்கரை மற்றும் லிப்பிட் ப்ரொபைல்: நீரிழிவு அல்லது இதய நோய்களை முதுமைக் காலப் பிரச்சனைகளாக நாம் அடிக்கடி நினைக்கிறோம், ஆனால் இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் அதிக கொழுப்பு அளவுகள் உங்கள் 20களிலேயே அவற்றை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக நீங்கள் உட்கார்ந்தே வேலை செய்பவராக இருந்தால், மன அழுத்தமான வேலை அல்லது மோசமான தூக்கப் பழக்கங்கள் இருந்தால் இது ஏற்படலாம்.

இந்தப் பரிசோதனைகள் விரத ரத்த குளுக்கோஸ், HbA1c, LDL/HDL கொழுப்பு மற்றும் ட்ரைகிளிசரைடுகள் ஆகியவற்றை அளவிடுகின்றன. இதன் மூலம் ஆரம்ப அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டு, விஷயங்கள் தீவிரமடைவதற்கு முன்பு உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க இவை உதவும்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு (Etv Bharat)

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

