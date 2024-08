ETV Bharat / health

83% பேர் பாலியல் தொடர்பு மூலம் குரங்கு அம்மையால் பாதிப்பு.. WHO அதிர்ச்சி அறிக்கை! - Mpox Disease in India and World

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : 6 hours ago

உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) கோப்புப்படம் ( Credits- ETV Bharat Tamil Nadu )

சென்னை: உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) இன்று (ஆகஸ்ட் 13) குரங்கு அம்மை பாதிப்பு குறித்த ஆய்வின் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்தியாவில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதல் நடப்பு ஆண்டின் ஜூன் 30 வரை 27 பேருக்கு குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆனால், இந்த எண்ணிக்கையை குறைவாக மதிப்பிடுவது எதிர்காலத்தில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆய்வின் முடிவுகளை உலக நாடுகளின் குரங்கு அம்மை நோய் பாதிப்பை வைத்து அளவிட வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த நோயின் தீவிரத்தை உணர முடியும் என்கின்றனர். தற்போது நாம் ஜூன் 2024-இல் ஏற்பட்டுள்ள நோய் பாதிப்பை மட்டும் கருத்தில் கொண்டால், ஆய்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட 26 நாடுகளில் 934 பேர் குரங்கு அம்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இதில் நான்கு பேர் குரங்கு அம்மையால் உயிரிழந்துள்ளதாக அறிவித்திருக்கிறது. ஆய்வின் தரவுகள்: "ஜூன் 2024-இல் பதிவான நோய் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை, அதிகமான நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்ட நாடுகளின் வரிசையில் பார்த்தால், ஆப்பிரிக்கா (567 - 61%), அமெரிக்கா (175 - 19%), ஐரோப்பியா (100 11%), மேற்கு பசிபிக் (81) மற்றும் தென்-கிழக்கு ஆசியா (11). மேலும், இந்த தரவுகள் குறித்து WHO கூறும்போது, இந்த எண்ணிக்கையானது, குறைந்த அளவிலான பாதிப்பாக இருப்பதாக இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையில், பல நாடுகளில் இந்த நோய்த்தொற்று குறித்து விழிப்புணர்வும், பதிவு செய்யும் அளவிற்கு தெரியப்படாத நோயாக இருக்கிறது. உலக அளவில் நோய் பாதிப்பு தரவுகள்: இந்த ஆய்வானது அனைத்து நாடுகள் மற்றும் தீவுகளில் உள்ள 1,162 பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. இதில் 2022 ஜனவரி 1 முதல் 2024 ஜூன் 30 வரை மொத்தம் 99,176 பேர் குரங்கு அம்மையால் பாதிக்கப்பட்டு, 208 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். எனவே அனைத்து நாடுகளும் குரங்கு அம்மை நோயின் தீவிரத்தை உணர்ந்து, இந்த நோயை ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட நோயாக கருதி கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கின்றனர். மேலும், இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் குறிப்பிடாத நாடுகளில் குரங்கு அம்மை நோய் இல்லை என முடிவாகவில்லை. ஏனென்றால், இந்த நாடுகள் நோய் பாதிப்பு குறித்து புகாரளிக்காத காரணத்தால், நோய் பாதிப்பு குறித்து அறியப்படாமல் உள்ளது என ஆய்வு கூறுகிறது.