உயிருக்கே ஆபத்தாகும் தேனீக்கள்: ஒவ்வாமை உள்ளவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் - எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
Published : September 18, 2025 at 11:05 AM IST
தேனீ கொட்டுவதால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் உலகளவில் ஒரு முக்கிய மருத்துவப் பிரச்சினையாகக் கருதப்படுகின்றன. ஒரு தேனீயின் விஷம் பொதுவாக மனிதர்களுக்கு ஆபத்தானது அல்ல என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் இது மரணத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது.
தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் தேனீ கொட்டி பலர் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் அவ்வப்போது செய்திகளில் வெளியாகி அதிர்ச்சியடைய செய்கிறது. இப்படியிருக்க, சமீபத்தில் கள்ளாக்குறிச்சியின் கூத்தக்குடி கிராமத்தில் தேனீக்கள் கொட்டியதில் கார் ஓட்டுநர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
மேலும், 10க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தேனீ கொட்டினால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் என்பதை கேட்க பலருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தாலும், இது கடந்து போகாமல் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களில் ஒன்றாகும். அதன்படி, தேனீ கொட்டினால் உயிரிழப்பு ஏற்பட காரணம் என்ன என்பது முதல் முதலுதவி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது வரை இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
தேனீ கொட்டினால் உயிரிழப்பு ஏற்படுமா?
ஆம், தேனீ கொட்டினால் உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்கிறது International Medical Journal இதழில் வெளியான ஆய்வு கட்டுரை. ஆனால், இது சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே நிகழ்கிறது. ஒவ்வாமை உள்ள நபர்களுக்கு ஒரு தேனீ கொட்டினாலே அனாபிலாக்டிக் ஷாக் (Anaphylactic Shock) எனப்படும் கடுமையான ஒவ்வாமை எதிர்வினை ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என Anaphylactic death due to bee sting – a comparison case study என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், ஒவ்வாமை இல்லாதவர்களுக்கு, பல தேனீக்கள் ஒரே நேரத்தில் கொட்டும்போது, உடலில் அதிகப்படியான விஷம் பரவி உயிரிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
தேனீ கொட்டினால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றம்:
தேனீ கொட்டியபின், உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நபருக்கு நபர் வேறுபடும். தேனீ கொட்டிய இடத்தில் கடுமையான வலி, வீக்கம், சிவத்தல் மற்றும் அரிப்பு ஆகியவை ஏற்படும். இந்த அறிகுறிகள் பொதுவாக சில மணிநேரங்களில் அல்லது நாட்களில் குறைந்துவிடும்.
இதுவேம் கடுமையான எதிர்வினை (ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு) கொட்டிய இடத்தில் வீக்கம் பரவி, மூச்சு விடுவதில் சிரமம், தொண்டை மற்றும் உதடுகளில் வீக்கம், தலைசுற்றல், மயக்கம், வேகமான இதயத்துடிப்பு, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற கடுமையான அறிகுறிகள் தோன்றலாம். இது ஒரு அவசர மருத்துவ நிலை ஆகும்.
எந்த வகையான தேனீ ஆபத்து?
அனைத்து வகையான தேனீக்களின் கொட்டுதலும் ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு ஆபத்தானது. ஆனால், பொதுவாக மலைத் தேனீக்கள் (Himalayan Giant Honey Bee) கொட்டுவதால் அதிக உயிர்ச்சேதம் ஏற்படுகிறது. இந்த வகை தேனீக்கள் கூட்டமாகத் தாக்கும்போது, உடலில் அதிக விஷம் பரவி உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது.
மலைத் தேனீகள் கொட்டினால், ஒவ்வாமை எதிர்வினைகள் முதல் உறுப்பு சேதம் வரை பல்வேறு மருத்துவ வெளிப்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் என Giant honey bee (Apis dorsata) sting and acute limb ischemia: a case report and review of the literature என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
ஒரு தேனீ கொட்டுவதாலோ அல்லது பல தேனீக்கள் கொட்டுவதாலோ உயிரிழப்பு ஏற்படுமா என்பது பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. சில சமயங்களில் ஒரு தேனீ கொட்டுவது கூட சிலருக்கு உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தலாம். இது பொதுவாக தேனீக்களின் விஷத்திற்கு கடுமையான ஒவ்வாமை (Anaphylaxis) உள்ளவர்களுக்கு நிகழ்கிறது. ஒரு தேனீ கொட்டும்போது, ஒவ்வாமை உள்ளவர்களின் உடலில் ஏற்படும் கடுமையான எதிர்வினைகள்:
அனாபிலாக்டிக் ஷாக் (Anaphylactic Shock): இது ஒரு அவசர மருத்துவ நிலையாகும். இந்த ஷாக் காரணமாக ரத்த அழுத்தம் திடீரெனக் குறைந்து, மூச்சுக்குழாய்கள் சுருங்கி மூச்சு விடுவதில் கடுமையான சிரமம் ஏற்படும்.
மூச்சுத் திணறல்: தொண்டை, நாக்கு மற்றும் உதடுகள் வீங்குவதால் சுவாசம் தடைபடும்.
இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பு: இதயத் துடிப்பு மிக வேகமாக உயர்ந்து, மயக்கம் ஏற்படலாம். இந்த அறிகுறிகள் உடனடியாக மருத்துவ உதவி அளிக்கப்படாவிட்டால், உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடும்.
ஒவ்வாமை இல்லாதவர்களுக்கு, ஒரு தேனீ கொட்டுவதால் பொதுவாக உயிரிழப்பு ஏற்படாது. அவர்களுக்கு வலி, வீக்கம், அரிப்பு போன்ற சாதாரண அறிகுறிகள் மட்டுமே தோன்றும். ஆனால், ஒரே நேரத்தில் நிறைய தேனீக்கள் (உதாரணமாக, 50 முதல் 100 தேனீக்கள்) கொட்டும்போது, உடலில் சேரும் விஷத்தின் அளவு மிக அதிகமாக இருக்கும். இது ஒவ்வாமை இல்லாதவர்களுக்கு கூட உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
சிறுநீரகச் செயலிழப்பு: அதிக விஷம் உடலில் பரவும்போது சிறுநீரகங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு செயலிழக்கக்கூடும்.
ரத்த சிவப்பணுக்களின் அழிவு: தேனீக்களின் விஷத்தில் உள்ள சில பொருட்கள் ரத்த சிவப்பணுக்களை அழிக்கும். இது உயிருக்கு ஆபத்தானது.
நரம்பு மண்டல பாதிப்பு: அதிக விஷம் நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதித்து, பக்கவாதம் அல்லது கோமா போன்ற நிலைகளை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, கடுமையான ஒவ்வாமை உள்ளவர்களுக்கு, ஒரு தேனீ கொட்டுவது கூட உயிருக்கு ஆபத்தானது. ஒவ்வாமை இல்லாதவர்களுக்கு, பல தேனீக்கள் ஒரே நேரத்தில் கொட்டும்போதுதான் பொதுவாக உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது.
தேனீ கொட்டியதும் என்ன செய்வது?
- தேனீயின் கொடுக்கை அகற்றவும்: தேனீயின் கொடுக்கு தோலுக்குள் இருந்தால், அதை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். நகம் அல்லது ஒரு அட்டைப் பெட்டியின் விளிம்பைப் பயன்படுத்தி மெதுவாகக் கொடுக்கை சுரண்டி எடுக்கலாம்.
- பாதிப்பு ஏற்பட்ட இடத்தை சுத்தம் செய்தல்: அந்த இடத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- வீக்கத்தைக் குறைக்க: வீக்கத்தைக் குறைக்க ஐஸ் கட்டிகளை ஒரு துணியில் வைத்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.
- மருத்துவ உதவி: வீக்கம் அதிகமாக இருந்தால், மூச்சு விடுவதில் சிரமம், மயக்கம் போன்ற கடுமையான அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.
