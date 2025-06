ETV Bharat / health

உணவில் பெருங்காயம் சேர்ப்பதால் இத்தனை நன்மைகளா? ஆய்வு சொல்வது என்ன? - ASAFOETIDA HEALTH BENEFITS

பெருங்காயம் இல்லாத இந்திய சமையலை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு மசாலாப் பொருளாக பெருங்காயம் உள்ளது. இது உணவில் சுவை மற்றும் நறுமணத்தை சேர்க்கப் பயன்படும் ஒரு மூலப்பொருள். கூட்டு முதல் குழம்பு வரை, பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்க்கப்பட்டாலும், அவை தரும் நன்மைகள் என்னற்றவை.

குடல் ஆரோக்கியத்தில் தொடங்கி மூட்டுவலி போன்ற நிலைகளின் அறிகுறிகளைப் போக்க உதவுகிறது. மேலும், பெருங்காயத்தில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன, இது நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதிலும் நோய்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதிலும் நன்மை பயக்கும். இப்படியிருக்க, அன்றாடம் சாப்பிடும் உணவில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம் (Getty images)

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது: பெருங்காயத்தை உணவில் சேர்ப்பதன் மூலம், செரிமான நொதிகளின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இதில் உள்ள ஆண்டிஸ்பாஸ்மோடிக் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் வீக்கம், வாயு மற்றும் அஜீரணம் போன்ற செரிமான பிரச்சனைகளைப் போக்க உதவுகின்றன. செரிமானம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் போக்க பெருங்காயம் முதன்மையாக பயன்படுவதாக NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள்: பெருங்காயத்தில் சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இது ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது மற்றும் செல்லுலார் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது. இது இதய நோய், புற்றுநோய் மற்றும் வகை 2 நீரிழிவு போன்ற நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் என Antioxidant Phytochemicals for the Prevention and Treatment of Chronic Diseases என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.