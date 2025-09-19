இளைஞர்களை குறிவைக்கும் நுரையீரல் புற்றுநோய்: தற்காப்பது எப்படி?
Published : September 19, 2025 at 3:54 PM IST
இளைய தலைமுறையினரிடையே நுரையீரல் புற்றுநோய் அதிகரித்து வருவது, உலகளாவிய அளவில் பெரும் சுகாதார அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது. ஒரு காலத்தில் வயதானவர்களுக்கு மட்டும் வரும் நோய் என்று கருதப்பட்ட நிலையில், இப்போது 40 வயதுக்குட்பட்டவர்களையும் பாதிக்கிறது.
புகைபிடித்தல், காற்று மாசுபாடு, மரபணு காரணிகள், மற்றும் மாறிவரும் வாழ்க்கைமுறை ஆகியவை இந்த அதிகரிப்புக்கு முக்கிய காரணங்களாக உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இத்தகைய பாதிப்புகளைத் தவிர்க்க, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும், தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதும் அவசரத் தேவையாக உள்ளது.
80 - 90% நுரையீரல் புற்றுநோய்கள் புகைபிடிப்பதால் ஏற்படுகின்றன. தற்போது நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இளைஞர்களில் 81% பேரும், இளம் பெண்களில் 72% பேரும் புகைப்பிடிப்பவர்கள் என Lung cancer in young adults aged 35 years or younger: A full-scale analysis and review என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், புகைபிடிக்காத இளைஞர்களிடையே கூட நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகரித்து வருவதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அதன்படி, இளைய தலைமுறையினர், தங்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க, நுரையீரல் புற்றுநோயின் அறிகுறிகளைத் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். அவை என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்:
நுரையீரல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. காற்று மாசுபாடு நுரையீரல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். வாகனம், தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் துகள்கள் நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும். மரம் அல்லது எண்ணெயை எரிப்பதால் ஏற்படும் புகை, நார், டீசல் வெளியேற்றம், ஆர்சனிக், காட்மியம், குரோமியம் மற்றும் சிலிக்கா ஆகியவையும் நுரையீரல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.
மரபணு காரணிகள்:
மரபணு காரணிகளும் நுரையீரல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். சிலருக்குக் காணப்படும் பரம்பரை பிறழ்வுகள் நுரையீரல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும். EGFR, KRAS மற்றும் TP53 போன்ற மரபணுக்கள் கட்டுப்பாடற்ற செல் வளர்ச்சி மற்றும் கட்டி உருவாவதற்கு காரணமாகலாம்.
இளைஞர்களில் நுரையீரல் புற்றுநோய் அறிகுறிகள்:
பொதுவாக ஆரம்ப காலத்தில் நுரையீரல் புற்றுநோய் எந்த அறிகுறியையும் காட்டாது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், வேறு ஏதேனும் நோய்க்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது புற்றுநோய் கண்டறியப்படுகிறது. அறிகுறிகள் பொதுவாக நோயின் அளவு, கட்டியின் இருப்பிடம் மற்றும் கட்டியின் தன்மையைப் பொறுத்தது. நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்பட்டால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- நாள்பட்ட இருமல்
- இருமும்போது ரத்தம் அல்லது அடர் நிற சளி வெளியேற்றம்
- ஆழ்ந்த மூச்சு அல்லது இருமல் எடுக்கும்போது மோசமடையும் மார்பு வலி
- மூச்சுத் திணறல்
- மூச்சுக்குழாய் அழற்சி மற்றும் நிமோனியா போன்ற அடிக்கடி ஏற்படும் தொற்றுகள்
- எடை இழப்பு, பசியின்மை
- கழுத்து, அக்குள் மற்றும் நிணநீர் முனைகளில் வீக்கம்
- அசாதாரண சோர்வு அல்லது பலவீனம்
நுரையீரல் புற்றுநோய் உடலின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவும்போது, எலும்பு வலி, தலைவலி, நரம்பு பிரச்சனைகள், வீக்கம், முகம் வீக்கம், முதுகுவலி மற்றும் பக்கவாதம் போன்றவற்றை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம். இந்த அறிகுறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் கவனித்தால், உடனடியாக ஒரு சுகாதார நிபுணரை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அணுகுவது முக்கியம்.
நுரையீரல் புற்றுநோயை எவ்வாறு தடுப்பது:
நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முழுமையாக பயனுள்ளதாக இருக்காது. எனவே, நோய் தொற்றாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பது முக்கியம். மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் இங்கே.
- புகைபிடிப்பதை முற்றிலுமாக நிறுத்துவது அவசியம். வாழ்க்கையின் எந்த கட்டத்திலும் புகைபிடிப்பதை நிறுத்துவது புகைப்பிடிப்பவருக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
- காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.
- புகைபிடிப்பது மட்டுமல்ல, புகைபிடிப்பதால் வரும் புகையை சுவாசிப்பதும் ஆபத்தானது. எனவே, மக்கள் புகைபிடிக்கும் இடங்களிலிருந்து விலகி இருங்கள்.
