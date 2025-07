ETV Bharat / health

சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட ஏற்ற 4 பழங்கள் இதோ! - BEST FRUITS FOR DIABETES

July 27, 2025

பழங்களில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், மினரல்ஸ் மற்றும் ஆண்டி ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ளன. அதனால், பழங்கள் ஆரோக்கியமான ஸ்னாக்ஸிற்கான சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. இருப்பினும், அனைத்து பழங்களும் ஒரே மாதிரியான நன்மைகளை வழங்குவதில்லை. குறிப்பாக, சில பழங்கள் ரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்க பங்களிக்கிறது. இந்நிலையில், ரத்த சர்க்கரை அல்லது வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை கண்காணிக்கும் அவசியம் உள்ள நபர்கள், குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டு கொண்ட பழங்களை தேர்வு செய்து உட்கொள்வது சிறந்தது. அந்த வகையில், நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற குறைந்த சர்க்கரை மற்றும் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு கொண்ட பழங்கள் சிலவற்றை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கிவி: நீரிழிவு நோய்க்கு உகந்த பழம் கிவி. இது குறைந்த முதல் மிதமான கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது. நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் சி மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த கிவி, ரத்த சர்க்கரை அளவை நிலைப்படுத்த உதவுகிறது. கிவியில் உள்ள நார்ச்சத்து சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்குகிறது. எனவே நீரிழிவு நோயை நிர்வகிப்பதற்கு கிவி பழம் சிறந்த தேர்வாகும். இருப்பினும், அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட் உட்கொள்ளலைத் தவிர்க்க, நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு பழம் சாப்பிடுவது போதுமானது.

பெர்ரி வகைகள்: ப்ளூபெர்ரி, ராஸ்பெர்ரி மற்றும் ஸ்ட்ராபெர்ரி போன்ற பெர்ரிகளில் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு உள்ளது. அவற்றில் நார்ச்சத்து மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் அதிகமாக உள்ளன. ஒரு கப் பெர்ரி 15-20 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை வழங்குகிறது. 2024 ஆம் ஆண்டு Food consumption associated with the risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில், பெர்ரி வகை 1 நீரிழிவு நோய் அபாயத்தைக் கூட குறைப்பதாக தெரியவந்துள்ளது.