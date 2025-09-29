ETV Bharat / health

உடல் எடையை குறைக்க உதவும் கிட்னி பீன்ஸ் - தினமும் எவ்வளவு சாப்பிடணும்?

ராஜ்மா தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தின் நல்ல மூலமாகும். இதில் அதிக புரத உள்ளடக்கம் இருப்பதால், இது தசை வளர்ச்சி மற்றும் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 29, 2025 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

'ராஜ்மா' கிட்னி பீன்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள புரதங்கள், நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அவை உடலில் கொழுப்புகள் மற்றும் லிப்பிடுகள் குவிவதைத் தடுத்து எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், அதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் நீரிழிவு தொடர்பான பிரச்சனைகளின் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி, அன்றாட உணவில் கிட்னி பீன்ஸ் சேர்த்துக்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் மற்றும் அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நூறு கிராம் ராஜ்மாவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள்:

  • புரதம்: 7.69 கிராம்
  • கார்போஹைட்ரேட்டுகள்: 21.5 கிராம்
  • நார்ச்சத்து: 5.4 கிராம்
  • கால்சியம்: 46 மி.கி
  • இரும்புச்சத்து: 1.38 மி.கி
  • பொட்டாசியம்: 215 மி.கி
  • கலோரிகள்: 123 கலோரிகள்
  • ஃபோலேட் (வைட்டமின் பி9): 130 மைக்ரோகிராம்
  • மெக்னீசியம்: 45 மி.கி

புரதத்தின் நல்ல மூலமாகும்: ராஜ்மா தாவர அடிப்படையிலான புரதத்தின் நல்ல மூலமாகும். சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். இதில் அதிக புரத உள்ளடக்கம் இருப்பதால், இது தசை வளர்ச்சி மற்றும் பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது: இதில் கொழுப்பு குறைவாகவும், நார்ச்சத்து அதிகமாகவும், புரதச்சத்து அதிகமாகவும் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. எனவே, எடை குறைக்க விரும்புவோருக்கு சிறந்த தேர்வாகும். ஏனெனில் இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, நீண்ட நேரம் வயிறு நிரம்பியதாக உணர வைக்கிறது, மேலும் புரத வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பசியைக் குறைக்கிறது. தேசிய மருத்துவ நூலகத்தில் (NCBI) வெளியான ஆய்வில், ராஜ்மா குறுகிய காலத்தில் எடை இழப்பை கணிசமாக தூண்டுகிறது என்று கூறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது: ராஜ்மாவில் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீடு (GI) உள்ளது, அதாவது இது ரத்த சர்க்கரை அளவை மெதுவாக உயர்த்துகிறது. மேலும், பல ஆய்வுகள் இது வகை 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் என்பதைக் காட்டுகின்றன.

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது: ராஜ்மாவில் பொட்டாசியம் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்துள்ளது. இதில் உள்ள அதிக பொட்டாசியம் உள்ளடக்கம் ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதன் விளைவாக இதய நோய் மற்றும் மாரடைப்பு அபாயம் குறைகிறது.

செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது: ராஜ்மாவில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதாகவும், குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாகச் செயல்படுவதாகவும், செரிமான அமைப்பின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இது மலச்சிக்கலைத் தடுக்க உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்: ராஜ்மாவில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், அழற்சி எதிர்ப்பு, புற்றுநோய் எதிர்ப்பு, பாலிபினால்கள், ஃபிளாவனாய்டுகள் மற்றும் லிக்னான்கள் போன்ற தாவர சேர்மங்கள் இருப்பதாக பல ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இவை இருதய நோய்கள் மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன என்று The Pharma Innovation Journal தளத்தில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது. மேலும், NCBI-யில் வெளியான ஆய்வு, பருப்பு விதைகளை அதிகமாக உட்கொள்வது வயிறு மற்றும் சிறுநீரக புற்றுநோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது என்று கூறுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மூளையின் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கிறது: ராஜ்மாவில் காணப்படும் பி வைட்டமின்கள், ஃபோலேட் மற்றும் மெக்னீசியம் மூளையின் செயல்பாடு மற்றும் மனநிலையை மேம்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், ஃபோலேட் மற்றும் இரும்பு ஆகியவை ரத்த சிவப்பணுக்களின் உற்பத்திக்கு உதவுவதாகவும், மூளைக்கு சிறந்த ஆக்ஸிஜன் விநியோகத்தை வழங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் மூட்டுகளுக்கு: ராஜ்மாவில் எலும்புகளை வலுப்படுத்தும் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது . கால்சியம் எலும்புகளை வலுவாக வைத்திருக்கிறது மற்றும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்கிறது, மேலும் மெக்னீசியம் எலும்பு அடர்த்தியை மேம்படுத்துகிறது என்கிறது. இந்த வரிசையில், ராஜ்மாவின் முழு நன்மைகளையும் பெற ஒரு நாளைக்கு 1/2 முதல் 1 கப் வரை சாப்பிட பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அவற்றை 8 மணி நேரம் ஊறவைத்து, வேகவைத்து எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது.

குறிப்பு: ராஜ்மா பலருக்கு செரிமான பிரச்சனை, வீக்கம் மற்றும் வாயு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துவதாக கூறுகின்றனர். அதற்கு, அவற்றை சரியாக சமைக்காதது அல்லது அதிகமாக சாப்பிவதே காரணமாகும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST PLANT PROTEINராஜ்மா நன்மைகள்RAJMA FOR WEIGHT LOSSHEALTH BENEFITS OF KIDNEY BEANS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.