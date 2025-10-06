ETV Bharat / health

இரவு தாமதமாக சாப்பிடுபவரா நீங்கள்? இத்தனை பிரச்சனைகள் காத்திருக்காம்! எச்சரிக்கும் ஆய்வு

இரவு தாமதமாக சாப்பிடுவதால், தூங்கும் நேரத்தில் செரிமானம் நிகழும். இது புரண்டு படுத்தல் அல்லது தூங்க தொடங்கிய பின் விழித்திருப்பது போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 6, 2025 at 11:34 AM IST

இன்றைய வாழ்க்கை சூழலில், இரவு உணவை தாமதமாக உண்பது பொதுவான விஷயமாகிவிட்டது. அதுமட்டுமல்லாமல், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் நள்ளிரவில் சாப்பிடுவது போன்ற ரீல்ஸ்களை பார்ப்பவர்கள் அதனை முயற்சிக்கவும் விரும்புகின்றனர். தேவைப்படும் நேரெல்லாம் உணவு கிடைப்பதால் இரவு தாமதமாக சாப்பிடுவதும் வழக்கமாகிவிட்டது.

இந்தப் பழக்கம் செரிமானம், எடையை மட்டும் பாதிக்காமல், இருதய மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற அமைப்புகளையும் பாதிப்பதாக எச்சரிக்கிறது ஆய்வு. இரவு தாமதமாக சாப்பிட்டு உடனடியாக படுக்கைக்கு செல்வது ஆரோக்கியத்திலும் வாழ்க்கை முறையிலும் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. அதன்படி, இரவு தாமதமாக சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்கான காரணங்கள் இதோ.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

உள்ளுறுப்பு இயக்கங்களின் சீர்குலைவு: இரவு படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன் சாப்பிடுவது, ​​உடல் தூக்கத்தையும் செரிமானத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நிர்வகிக்க முயற்சிக்கிறது. இது உள்ளுறுப்பு இயக்கங்களை (internal rhythms) சீர்குலைத்து, பல அமைப்புகளுக்கு கூடுதல் சுமையை அளிக்கிறது. காலப்போக்கில், இந்த பழக்க்கம் இதய நோய், குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையின்மை (glucose intolerance), மற்றும் ரத்த நாள சேதம் (vascular damage) ஆகியவற்றுக்கு பங்களிக்கும்.

இரவு படுக்கைக்கு முன் உண்பதால் ஏற்படும் உடனடி விளைவுகளில் ஒன்று அமில எதுகல்(acid reflux). இது GERD (இரைப்பை உணவுக்குழாய் பின்னோட்ட நோய்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. படுத்திருக்கும் நிலையில் (recumbent position), இரைப்பை உள்ளடக்கங்களை கீழே வைத்திருக்க புவியீர்ப்பு விசை உதவுவதில்லை. இதனால் அமிலம் வயிற்றிலிருந்து வெளியேறி உணவுக்குழாயைத் தூண்டி, நெஞ்செரிச்சலை (heartburn) ஏற்படுத்துகிறது. நாள்பட்ட அமில வெளிப்பாடு உணவுக்குழாய் உள் அடுக்கை சேதப்படுத்தலாம், வீக்கம், சுருக்கங்கள் (strictures) ஏற்பட வழிவகுக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தூக்கம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் மீதான தாக்கம்: தாமதமாக சாப்பிடுவது தூக்க முறைகளையும் பாதிக்கிறது. தூங்கும் நேரத்தில் செரிமானம் நடக்கும் என்பதால் சரியான தூக்கம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும். இது புரண்டு படுத்தல் அல்லது தூங்க தொடங்கிய பின் விழித்திருத்தல் (WASO - wake after sleep onset) போன்ற நிலைக்கு வழிவகுக்கும். படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் சாப்பிடுவது அல்லது குடிப்பது, WASO (30 நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல்) நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பை இரட்டிப்புக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

உணவு உண்டவுடன் தூங்குவது வளர்சிதை மாற்ற விகிதத்தை (metabolic rate) மெதுவாக்கி, அன்றாட செயல்பாட்டின் ஆற்றல் தேவையைக் குறைக்கிறது. அதாவது, உடல் சாப்பிடும் உணவில் இருந்து எரிப்பதற்குப் பதிலாக அதிகமாகச் சேமிக்கிறது. இது படிப்படியாக எடை அதிகரிப்பு மற்றும் உடல் பருமனை ஏற்படுத்தும், இவை இரண்டும் இருதய நோய்க்கான முக்கிய ஆபத்து காரணிகளாகும்.

Metabolic Effects of Late Dinner in Healthy Volunteers என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில், இரவு தாமதமாக உண்பது, ஒரே இரவில் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையின்மை (glucose intolerance) மற்றும் கொழுப்புத் திரட்டல் ஆக்சிஜனேற்றம் (fat mobilization/oxidation) குறைவதைத் தூண்டுவதாக தெரியவந்துள்ளது. இது காலப்போக்கில் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறிக்கு (metabolic syndrome) ஆதரவாக அமையலாம் என்பதை ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

Late-night overeating பற்றிய ஒரு ஆய்வு, உயர்ந்த ரத்த அழுத்தம், டிஸ்லிபிடெமியா (dyslipidemia), மற்றும் அதிகரித்த வீக்கம் (inflammation) ஆகியவற்றுடன் தொடர்புகளைக் காட்டுகிறது. இவை அனைத்தும் இருதய அபாயத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. இரவு தாமதமாக சாப்பிடுவது பக்கவாத அபாயத்தையும் அதிகரிக்கலாம் என்கிறது.

செரிமானக் கோளாறுகள்: செரிமான அமைப்பிற்கு உணவை உடைக்க நேரம் தேவைப்படுகிறது. உணவு உண்டப்பின் உடனடியாக படுப்பதால் ​​செயல்முறை தடைபடுகிறது. இது அஜீரணம், வீக்கம், வாயு, தசைப்பிடிப்பு அல்லது குமட்டல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தலாம். இந்த அசௌகரியம் ஓய்வைத் தொந்தரவு செய்து, காலப்போக்கில் குடல் ஆரோக்கியக் குறைபாட்டிற்கு பங்களிக்கும்.

எந்தவொரு உணவு, குறிப்பாக கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவு உண்ட பிறகு, உடலில் ரத்த குளுக்கோஸ் (blood glucose) அளவு உயர்கிறது. இது ரத்த சர்க்கரை அளவை நீண்ட நேரம் அதிகமாக வைத்திருக்கச் செய்கிறது. உணவு உண்ட பின் தொடர்ந்து அதிக குளுக்கோஸ் எழுச்சி இன்சுலின் எதிர்ப்பை (insulin resistance) ஊக்குவிக்கும், இது வகை 2 நீரிழிவு நோய்க்கான முக்கிய காரணமாகும்.

இதுவே ஒரு பெரிய இருதய ஆபத்து காரணியாகும். தாமதமான இரவு உணவுகள் ஒரே இரவில் குளுக்கோஸ் சகிப்புத்தன்மையின்மையை (glucose intolerance) தூண்டுவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. செரிமானம் சரியாக நடைபெற, சாப்பிட்ட பிறகு 2 முதல் 3 மணி நேரம் வரை படுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றன. இரவில் தாமதமாக சாப்பிடுவது ஒழுங்கற்ற செரிமானம் மற்றும் சீரற்ற தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

