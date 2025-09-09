ETV Bharat / health

உடல் எடை முதல் மூட்டு வலி வரை - பின்னோக்கி நடப்பதில் கொட்டிக்கிடக்கும் நன்மைகள்!

பின்னோக்கி நடக்கும் நடைபயிற்சியால் மூட்டுகளின் மீது ஏற்படும் அழுத்தம் குறைந்து, தசைகள் வலுப்பெறும்.

By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
நடைபயிற்சி என்பது அனைத்து வயதினரும் எளிதாகச் செய்யக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி. தினமும் சிறிது நேரம் நடப்பது உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது மட்டுமல்ல, மன ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது என பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, நடைபயிற்சியால் சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், மூட்டு வலி போன்ற பல உடல்நலப் பிரச்சனைகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதும் அனைவரும் அறிந்ததே.

இதில் வேகமான நடைபயிற்சி (Brisk Walking), ரேஸ் வாக்கிங் (Race Walking), ஸ்ட்ரோல் வாக்கிங் (Stroll Walking) எனப் பல வகைகள் உள்ளன. ஆனால், நீங்கள் எப்போதாவது பின்னோக்கி நடக்க (Backward Walking) முயற்சி செய்ததுண்டா? இது மற்ற நடைப்பயிற்சிகளை விட பல நன்மைகளை கொண்டுள்ளதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

பின்னோக்கி நடப்பது என்றால் என்ன?

சாதாரண நடைபயிற்சியில், குதிகால் முதலில் தரையைத் தொடும். ஆனால், பின்னோக்கி நடக்கும்போது, முதலில் கால் விரல்களும் அதன் பிறகுதான் முழு பாதமும் தரையைத் தொடும். இந்த மாற்றமே உடலில் உள்ள தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளில் வித்தியாசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது ஒரு எளிமையான உடற்பயிற்சி முறையாகக் கருதப்படுகிறது. அதன்படி, பின்னோக்கி நடப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

அதிக கலோரிகள் எரிக்கப்படும்: சாதாரண நடையை விட பின்னோக்கி நடக்கும் முறையில் அதிக கலோரிகள் எரிக்கப்படுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் (American College of Sports Medicine) கூற்றுப்படி, ஒரு மணி நேரத்திற்கு 3.5 மைல் வேகத்தில் நடந்தால் 4.3 METs கலோரிகள் எரிக்கப்படும். அதேசமயம், பின்னோக்கி நடப்பதால் 6.0 METs எரிக்கப்படும் என்று தெரியவந்துள்ளது. எனவே, வேகமாக நடப்பதை விட பின்னோக்கி நடக்கும் போது நிமிடத்திற்கு 40% அதிக கலோரிகளை எரிக்கிறது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

ஆர்த்ரிடிஸ் நோயாளிகளுக்கு ஏற்றது: ஆஸ்டியோஆர்த்ரிடிஸ் (Osteoarthritis), ஜூவனைல் ருமடாய்ட் ஆர்த்ரிடிஸ் (Juvenile Rheumatoid Arthritis) போன்ற நோய்கள் உள்ளவர்களுக்கு இந்தத் பின்னோக்கி நடக்கும் நடைபயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். குறிப்பாக, இது தசைகளை வலுப்படுத்தி, மூட்டு மற்றும் இடுப்பு வலி உள்ளவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்கின்றனர். பின்னோக்கி நடப்பது வேகத்தையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துகிறது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

நிலப்புத்தன்மை (Stability) அதிகரிக்கும்: இந்த வகையான நடைபயிற்சி குறிப்பாக தொடையின் பின்பகுதியில் உள்ள தசைகளை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், சமநிலை மற்றும் தசைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு மேம்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, கீழே விழும் அபாயம் குறையும் என்றும், குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் (National Institute of Health) ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மூட்டு வலிகள் குறையும்: பின்னோக்கி நடக்கும் நடைபயிற்சியால் மூட்டுகளின் மீது ஏற்படும் அழுத்தம் குறைந்து, தசைகள் வலுப்பெறும். மேலும், முதுகுவலி, கழுத்து வலி மற்றும் காயங்களிலிருந்து விரைவாக மீண்டு வரலாம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், சமநிலை அதிகரித்து உடல் வடிவம் மேம்படும் என்று நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

எப்படித் தொடங்குவது?

புதிதாக பின்னோக்கி நடக்க முயற்சிப்பவர்கள், அவர்களுக்கு நன்கு தெரிந்த இடத்தில் தொடங்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். முதலில் தரை அல்லது ட்ரெட்மில்லில் சிறிய அடிகள் எடுத்து பின்னோக்கி நடக்கத் தொடங்க வேண்டும் என்கின்றனர். அதன் பிறகு, அதிக தூரம் பின்னோக்கி நடக்க முயற்சி செய்யலாம். வழக்கமான உடற்பயிற்சி முடிந்த பிறகு, அல்லது அவ்வப்போது இடைவெளி விட்டு இந்த வகையான நடைபயிற்சியைச் செய்வது ஏற்றது என தெரிவிக்கின்றனர்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

