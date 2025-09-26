ETV Bharat / health

உணவில் அதிகமா புளி சேர்ப்பவரா நீங்கள்? இந்த பக்க விளைவுகளையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வயிற்றில் ஏற்கனவே புண்கள் இருந்தால், அதிக புளி சேர்ப்பது அந்த புண்களின் எரிச்சலை அதிகரிக்கலாம்.

(Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 26, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
நமது தமிழ் உணவுமுறையில் புளியிற்கு எப்போதுமே முக்கியத்துவம் உண்டு. சட்னி, சாம்பார், ரசம், மீன் குழம்பு என புளி இல்லாமல் உணவே இல்லை. நமது அன்றாட வாழ்வில் புளியை ஏதோ ஒரு உணவு வகையில் கட்டாயம் சேர்த்து உட்கொள்கிறோம்.

இருப்பினும், புளியை அளவோடு சேர்த்துக் கொள்வது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் என்றாலும், அதை அதிக அளவில் தொடர்ந்து உணவில் சேர்ப்பதால் உடலில் சில மாற்றங்கள் மற்றும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்கிறது ஆய்வு. அந்த வகையில், அதிகமாக புளி உட்கொள்வதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.

செரிமானம் மற்றும் வயிற்றுப் பிரச்சனை: புளியில் இயற்கையாகவே அதிக அமிலத்தன்மை (Tartaric acid) உள்ளது. இதை அதிகமாக உட்கொள்ளும் போது, வயிற்றில் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் நெஞ்செரிச்சல் (Heartburn), அமில ரிஃப்ளக்ஸ் (Acid Reflux) மற்றும் வயிற்றெரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.

வயிற்றுக்கோளாறுகள்: அதிகப்படியான புளி செரிமான செயல்முறையைப் பாதிக்கலாம். சில சமயங்களில் அதன் இயற்கையான மலமிளக்கி (Laxative) பண்பு காரணமாக, வயிற்றுப்போக்கு (Diarrhea) அல்லது வயிற்று உப்புசம் (Bloating) ஏற்படலாம்.

(Getty Images)

வயிற்றுப் புண்கள்: வயிற்றில் ஏற்கனவே புண்கள் (Ulcers) இருந்தால், அதிக புளி சேர்ப்பது அந்த புண்களின் எரிச்சலை அதிகரிக்கலாம்.

ரத்த சர்க்கரை அளவில் மாற்றம்: புளிக்கு ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும் திறன் உள்ளது என Tamarind: A diet‐based strategy against lifestyle maladies என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இது நீரிழிவு (Diabetes) நோயாளிகளுக்கு பொதுவாக நன்மை பயக்கும் என்றாலும், அளவுக்கு அதிகமாகப் புளி சாப்பிடுவது, அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் நீரிழிவு மருந்துகளுடன் சேர்ந்து, ரத்த சர்க்கரை அளவை மிகக் குறைவாக (Hypoglycemia) குறைத்து, மயக்கம் அல்லது பலவீனம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

பற்கள் மற்றும் சளித் தொந்தரவுகள்: புளியின் அதிக அமிலத்தன்மை, பற்களின் வெளிப்புற அடுக்கான பற்சிப்பியை (Enamel) அரித்துச் சேதப்படுத்தலாம். இதனால் பல் கூச்சம் மற்றும் நீண்ட காலப் பற்சிதைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புளிப்புச் சுவை சாப்பிட்ட பிறகு வாயை நன்றாகக் கொப்பளிப்பது முக்கியம்.

சளி மற்றும் இருமல்: புளிப்பு சுவை சிலருக்கு சளி, இருமல் அல்லது தொண்டை கரகரப்பை அதிகரிக்கலாம்.

மருந்துகளுடன் தொடர்பு: புளியை அதிகமாக உட்கொள்வது, ஆஸ்பிரின் (Aspirin) மற்றும் ஐபுப்ரோஃபென் (Ibuprofen) போன்ற சில வலி நிவாரண மருந்துகளின் உறிஞ்சுதலை (Absorption) அதிகரிக்கலாம். இதனால், மருந்தின் தாக்கம் அதிகமாகி, தேவையற்ற பக்க விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மருந்துகளைத் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், புளியை அதிகம் சேர்ப்பதற்கு முன் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

புளியை மிதமான அளவில் (உதாரணமாக, சாம்பார் அல்லது ரசத்தில் சுவைக்காகச் சேர்ப்பது) உணவில் சேர்ப்பது பாதுகாப்பானது மட்டுமல்ல, செரிமானத்திற்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. ஆனால், எதையும் அதிகமாகச் செய்வது போல், அதிகப் புளியைச் சேர்ப்பது மேலே குறிப்பிட்ட உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். உங்களுக்கு ஏற்கனவே செரிமானப் பிரச்சனை, நீரிழிவு அல்லது வேறு உடல்நலக் குறைபாடுகள் இருந்தால், புளியை உட்கொள்வதைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

