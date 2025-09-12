குடல் ஆரோக்கியத்தை காக்கும் புரோபயாடிக்: எந்த உணவுகளில் அதிகம் உள்ளது?
குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களின் சமநிலை பாதிக்கப்பட்டால், செரிமானக் கோளாறுகள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் இந்த சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
புரோபயாடிக் என்றால்? புரோபயாடிக் என்பது உயிருள்ள நுண்ணுயிரிகள் (microorganisms) ஆகும். இவை, நம் உடலில் குறிப்பாக குடலில் வாழும் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள். இவை நம் செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் தீங்கு விளைவிக்கும் கிருமிகளை எதிர்த்துப் போராடி, உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கின்றன.
நம் குடலில் நன்மை செய்யும் மற்றும் தீமை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் ஒரு சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். இந்த சமநிலை பாதிக்கப்பட்டால், செரிமானக் கோளாறுகள், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைதல் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் இந்த சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவுகின்றன.
குறிப்பாக, ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் உட்கொள்ளும்போது, அவை நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் அழித்துவிடும். இதுபோன்ற சமயங்களில், புரோபயாடிக் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம். அந்த வகையில், புரோபயாடிக் உணவுகளை சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து NIH இதழில் வெளியான ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
குடல் ஆரோக்கியம்: மனிதர்களின் குடலில் உள்ள பாக்டீரியாக்களின் சமநிலை பாதிக்கப்பட்டால், செரிமானக் கோளாறுகள், மலச்சிக்கல், வயிற்றுப்போக்கு, எரிச்சலுடன் கூடிய குடல் நோய் (Irritable Bowel Syndrome) போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். புரோபயாடிக் உணவுகளை உட்கொள்வது, நல்ல பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, குடலின் சமநிலையை மீட்டெடுக்க உதவுகிறது.
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: நம் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் சுமார் 70% குடலில் உருவாகிறது. புரோபயாடிக் உணவுகள் குடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு செல்களைத் தூண்டி, உடலின் பாதுகாப்பைப் பலப்படுத்துகின்றன. இதனால், சளி, இருமல் போன்ற பொதுவான நோய்த்தொற்றுகளில் இருந்து உடல் பாதுகாக்கப்படும்.
மன ஆரோக்கியம்: குடலுக்கும் மூளைக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இந்தத் தொடர்பு, "குடல்-மூளை அச்சு" (Gut-Brain Axis) என அழைக்கப்படுகிறது. புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் செரோடோனின் (Serotonin) போன்ற மனநிலையை மேம்படுத்தும் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றன. இதனால், மன அழுத்தம், பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற மனநலப் பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவுகின்றன.
ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சுதல்: புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் உணவில் இருந்து வைட்டமின் கே (Vitamin K), வைட்டமின் பி12 (Vitamin B12) போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகின்றன. மேலும், அவை உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை உடல் உறிஞ்சுவதை மேம்படுத்துகின்றன.
உடல் எடை கட்டுப்பாடு: சில ஆய்வுகள், புரோபயாடிக் உணவுகள் உடல் எடையைக் குறைக்க உதவுவதாகக் கூறுகின்றன. அவை வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) அதிகரித்து, கொழுப்பு சேருவதைக் குறைப்பதாக நம்பப்படுகிறது.
ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள்: நோய் தொற்றுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகள், தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களோடு சேர்ந்து, குடலில் உள்ள நல்ல பாக்டீரியாக்களையும் அழிக்கின்றன. இதனால் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம். ஆன்டிபயாடிக் சிகிச்சை முடிந்த பிறகு, புரோபயாடிக் உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது குடல் ஆரோக்கியத்தை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர உதவுகிறது.எனவே, புரோபயாடிக் உணவுகள் செரிமான ஆரோக்கியம் மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கும் இன்றியமையாதவை.
புரோபயாடிக் உணவுகள் பெரும்பாலும் புளிப்புடன் (Fermented) இருக்கும். The Harvard School of Public Health இதழில் வெளியான சில பிரபலமான புரோபயாடிக் உணவுகள் பட்டியல் இதோ.
- தயிர்: புரோபயாடிக் உணவுகளில் மிகவும் எளிமையாகக் கிடைக்கக்கூடியது தயிர். இதில் லாக்டோபாகிலஸ் (Lactobacillus) என்ற நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா உள்ளது.
- மோர்: தயிரிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மோர், செரிமானத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
- பன்னீர்: புளிக்க வைக்கப்பட்ட பால் பொருளான பன்னீரிலும் புரோபயாடிக் பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன.
- காம்பூச்சா (Kombucha): இது ஒரு புளித்த தேநீர் பானம். இதில் பல வகையான நல்ல பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன. இந்த உணவுகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.
