வைட்டமின் B12 (கோபாலமின் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது மனித உடலுக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒரு சத்து. இது பல்வேறு முக்கிய செயல்பாடுகளில் அதாவது, நரம்பு மண்டலம், மூளைச் செயல்பாடு, ரத்த சிவப்பணு உற்பத்தி, DNA உருவாக்கம், ஆற்றல் உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வைட்டமின் பி12 குறைபாடு பசியின்மை, சோர்வாக உணருதல், எழுந்திருக்கும்போது தலைச்சுற்றல் ஆகிய அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும்.
மிக முக்கியமாக இந்த வைட்டமின் குறைபாடு நரம்புகளிலும் எதிர்மறையான விளைவை ஏற்படுத்துவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. அதன்படி, வைட்டமின் பி12 குறைபாடு நரம்புகளுக்கு எவ்வாறு சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் பி12 குறைபாட்டிற்கு ஏற்ற உணவுகள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
வைட்டமின் பி12 இறைச்சி, மீன், முட்டை மற்றும் பால் பொருட்கள் போன்ற விலங்கு சார்ந்த உணவுகளில் இயற்கையாகவே காணப்படுகிறது. இருப்பினும், சைவ உணவை மட்டுமே உண்பவர்கள் அல்லது உடலில் இருந்து போதுமான ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெறாதவர்கள் இந்த வைட்டமின் குறைபாட்டிற்கு ஆளாக நேரிடும். இது சோர்வு, நினைவாற்றல் பிரச்சினைகள், நரம்பு பாதிப்பு, மனநிலை ஊசலாட்டம் மற்றும் கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில், ரத்த சோகை அல்லது நரம்பியல் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகின்றது.
வைட்டமின் பி12 குறைபாடு ஏற்படுத்தும் அறிகுறிகள்:
கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்கின் கூற்றுப்படி,
- கை கால்களில் கூச்ச உணர்வு அல்லது உணர்வின்மை
- சமநிலை இழப்பு அல்லது அடிக்கடி விழுதல்
- தசை பலவீனம்
- நினைவாற்றல் இழப்பு அல்லது செறிவு இல்லாமை
- நடக்கும்போது ஒருங்கிணைப்பு சிக்கல்கள்
- கை, கால்களில் எரியும் தன்மை
- மன அழுத்தம், அடிக்கடி எரிச்சலடைவது
இந்த அறிகுறிகள் முதலில் லேசானதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்கப்படாவிட்டால் காலப்போக்கில் மோசமடையக்கூடும் என எச்சரிக்கின்றனர்.
நரம்பு பாதிப்பு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? தேசிய மருத்துவ நூலகத்தின் (NCBI) ஆய்வு, பொதுவான நரம்பியல் மனநல ஆரோக்கியத்திற்கு போதுமான அளவு வைட்டமின் பி12 மிக முக்கியமானது என்கிறது. நரம்புகளைச் சுற்றியுள்ள பாதுகாப்பு அடுக்கான மையலின் உற்பத்திக்கு வைட்டமின் பி12 அவசியம். இந்த வைட்டமின் குறைபாடு மையலின் உறை மோசமடைய வழிவகுக்கும், இது நரம்பு சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும். இந்தப் பிரச்சனை மூளைக்கும் உடலின் பிற பாகங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பைத் தடுக்கிறது, இதன் விளைவாக உணர்வின்மை, பலவீனம் மற்றும் சிந்தனையில் சிக்கல்கள் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன.
தேசிய மருத்துவ நூலகம் இதழில் வெளியான ஆய்வில், B12 குறைபாடு புற மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலங்களில் உள்ள நரம்புகளைச் சுற்றியுள்ள மெய்லின் உறை எனப்படும் பாதுகாப்பு அடுக்கை சேதப்படுத்தும் என்று கூறுகிறது. இது புற நரம்புகளில் உணர்வு இழப்பு மற்றும் வயதானவர்களுக்கு கால்கள், பாதங்கள் மற்றும் கால்விரல்களில் பலவீனம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.
இதனை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது முதுகுத் தண்டின் சப்அக்யூட் ஒருங்கிணைந்த சிதைவு எனப்படும் கடுமையான நரம்பியல் பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும். இது கைகால்களில் விறைப்பு, ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு, நடப்பதில் சிரமம் மற்றும் தொடுதல் அல்லது இயக்கத்தை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பிரச்சனைக்கு சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
மருத்துவ ஆலோசனை! தொடர்ச்சியான உணர்வின்மை, கூச்ச உணர்வு, சமநிலை இழப்பு அல்லது மன குழப்பம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை சந்திப்பது நல்லது. சோர்வு, மனநிலை மாற்றங்கள் அல்லது வெளிர் தோல் போன்ற பிற அறிகுறிகளையும் புறக்கணிக்க வேண்டும். 160 pg/mL (118 pmol/L) க்கும் குறைவான மதிப்புகள் வைட்டமின் B12 குறைபாட்டின் அறிகுறியாகும், மேலும் மெத்தில்மலோனிக் அமிலம் எனப்படும் ஒரு பொருளின் அளவை சரிபார்க்க ரத்த பரிசோதனை செய்வது குறைபாட்டை உறுதிப்படுத்த உதவும், மேலும் அதிக அளவுகள் உண்மையான B12 குறைபாட்டைக் குறிக்கின்றன என்று UCSFHealth ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
