நடுக்குவாதத்திற்கு மருந்தாகுமா 'மேஜிக் காளான்'? - சர்வதேச ஆய்வில் முக்கிய தகவல்! - MAGIC MUSHROOM FOR PARKINSON

மேஜிக் காளான் செய்வது என்ன?: மேஜிக் காளான்களில் உள்ள சைலோசைபின் சேர்மத்திற்கு மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, பார்கின்சன் நோயின் முக்கிய அறிகுறிகளாக இருக்கும் பதட்டம், மன அழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு மருத்தாக பயன்படுத்தப்படுவதாக Psilocybin for Mental Health and Addiction: What You Need To Know என்ற தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வும் கூறுகிறது.

குறிப்பிட்ட மேஜிக் காளான் வகைகளில் விஷத்தன்மை நிறைந்த பகுதிகளை எடுத்துவிட்டு முறையான மருத்துவ பரிந்துரைப்படி உட்கொள்ள வேண்டும். உடலை அமைதிப்படுத்தும் மற்றும் உறக்க உணர்வை ஏற்படுத்தும் அல்கலாய்டு உள்ளது. இதனை மருத்துவர்கள் அறிவுரை இல்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.

ஆய்வு: பார்கின்சன் நோயின் ஆரம்ப கால முதல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட ஏழு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்களுக்கு சைலோசைபின் 10 மி.கி அளவும், அதைத் தொடர்ந்து இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு 25 மி.கி அதிகரித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுத்தனர். நோயாளிகள் சைலோசைபினுக்கு முன்னும் பின்னும் உளவியல் சிகிச்சை அமர்வுகளை முடித்தனர். எட்டு அமர்வுகளில் மனநிலை, அறிவாற்றல் மற்றும் மோட்டார் செயல்பாடுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மதிப்பீடு செய்தனர்.

அவர்களை தொடர்ந்து கவனித்து வந்ததில், ஒரு மாதத்தில் அவர்களின் மனநிலை, அறிவாற்றல் மற்றும் மோட்டார் அறிகுறிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்கள் தெரியவந்ததாக ஆய்வு கூறுகிறது. சைலோசைபின் அமர்வுகளுக்கு மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகும் நோயாளிகளின் மனநிலையை குழு மீண்டும் மதிப்பீடு செய்து பார்த்ததில், அவர்களது ஆரோக்கியத்தில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

சைலோசைபின் கொடுக்கப்பட்டவர்களின் மனநிலையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்பட்டதன் விளைவாக மற்றவர்களுடன் பழகுவதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. மற்றொரு கோட்பாடு என்னவென்றால், சைலோசைபின் வீக்கத்தைக் குறைப்பதன் மூலமும், மனநிலை, அறிவாற்றல் மற்றும் இயக்க ஒழுங்குமுறையில் ஈடுபடும் மூளை செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும் மறு இணைப்பு நோயின் பல அறிகுறிகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க முடியும் என்கிறது ஆய்வு.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

