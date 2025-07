ETV Bharat / health

உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்கும் வாழைப்பழம் - தினமும் சாப்பிடலாமா? ஆய்வு சொல்வது இதுதான்! - IS IT GOOD TO EAT BANANA DAILY

கோப்புப்படம் ( Getty Images )

By ETV Bharat Health Team Published : July 30, 2025 at 11:21 AM IST 3 Min Read