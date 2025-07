ETV Bharat / health

தினமும் சாதம் சாப்பிட்டால் நீரிழிவு பாதிப்பு ஏற்படுமா? ஆய்வு சொல்வது என்ன? - WHICH RICE IS GOOD FOR DIABETES​

கோப்புப்படம் ( Getty Images )