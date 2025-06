ETV Bharat / health

டார்க் சாக்லேட் பிரியரா நீங்கள்? இந்த நன்மைகளையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க! - DARK CHOCOLATE BENEFITS

Published : June 25, 2025 at 10:51 AM IST

மூளை ஆரோக்கியம்: டார்க் சாக்லேட்டில் உள்ள ஃபிளாவனாய்டுகள் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து நியூரோபிளாஸ்டிக் தன்மையை மேம்படுத்தி, நினைவாற்றல் மற்றும் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதாக ஆய்வு கூறுகிறது. இதை தொடர்ந்து உட்கொள்வது அல்சைமர் நோய் மற்றும் பார்கின்சன் நோய் போன்ற மூளை தொடர்பான பிற கோளாறுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடும் என்று Dark chocolate: An overview of its biological activity, processing, and fortification approaches தலைப்பில் NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வு கூறுகிறது.

மன அழுத்தம்: டார்க் சாக்லேட் மன அழுத்த ஹார்மோனான கார்டிசோலின் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது, இதனால் மனநிலை மேம்படும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)

நீரிழிவு கட்டுப்பாடு: கோகோவில் உள்ள எபிகாடெசின் என்ற கலவை, உடல் இன்சுலினை மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்த உதவுகிறது . ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்தது ஐந்து அவுன்ஸ் டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடுபவர்களுடன், சாக்லேட் சாப்பிடாதவர்களை ஒப்பிடும்போது, டார்க் சாக்லேட் சாப்பிடாதவர்களுக்கு ​​நீரிழிவு நோய் வருவதற்கான ஆபத்து 21 சதவீதம் குறைவாக இருப்பதாக Harvard Health Publishing ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

சரும ஆரோக்கியம்: புற ஊதா கதிர்களில் (UV Rays) இருந்து சருமத்தைப் பாதுகாக்க டார்க் சாக்லேட் உதவுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது. டார்க் சாக்லேட் சருமத்திற்கு இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துவதாகவும், வயதான அறிகுறிகளைக் குறைப்பதாகவும் பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடை கட்டுப்பாடு: மிதமான அளவில் டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கொள்வது எடை இழப்புக்கு உதவுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது. ஜங் ஃபுட் சாப்பிட போன்றவற்றை சாப்பிடுவதை தவிர்க்கிறது.

