ஏர்-ஃப்ரையர்கள் இப்போது சமையலறையில் இன்றியமையாத அங்கமாக மாறிவிட்டன. எண்ணெய் அதிகம் பயன்படுத்தாமல் மொறுமொறுப்பான உணவுகளை சாப்பிடலாம் என்ற எண்ணம் அவற்றை வீட்டு உபயோகப் பொருளாக பிரபலப்படுத்தியுள்ளது. எண்ணெய் ஒரு துளிகூட இல்லாமல் கடைகளில் கிடைப்பது போல ஃபிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், எண்ணெய் சொட்டாத சிக்கன் ஃப்ரை போன்றவற்றை ஏர்-ஃப்ரையர் சாத்தியமாக்கியுள்ளது.
அப்படியானால், ஏர்-ஃப்ரையரில் சமைப்பது தானாகவே ஒரு உணவை ஆரோக்கியமானதாக்குமா? என்ற கேள்வியும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதற்கு, "நாம் ஏர்-ஃப்ரையரை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பது தான் முக்கியம்" என்கிறார் கலிஃபோர்னியாவைச் சேர்ந்த இரைப்பை குடல் மருத்துவர் டாக்டர் சௌரப் சேத்தி.
ஏர்-ஃப்ரையரில் சமைப்பது உணவை ஆரோக்கியமாக்குகிறதா?
ஏர்-ஃப்ரையரில் சமைப்பது தானாகவே உணவை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுகிறது என்று மக்கள் பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள். ஆனால் அது உண்மையா? ஏர்-ஃப்ரையரில் சமைப்பது எண்ணெய் அளவைக் குறைக்க உதவுகிறது என்பது உண்மைதான் என்றாலும், அது மட்டும் ஒரு உணவை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றிவிடாது. "அதிக அளவில் பதப்படுத்தப்பட்ட உறைந்த உணவுகள் அல்லது வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்தினால், எந்த நன்மையும் கிடைக்காது" என்கிறார் மருத்துவர்.
எண்ணெயைத் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டுமா?
பெரும்பாலான மக்கள் ஏர்-ஃப்ரையரைப் பயன்படுத்தி உணவு சமைக்கும்போது, அதை ஆரோக்கியமானதாக மாற்றுவதற்காக எண்ணெயை முற்றிலுமாக தவிர்க்கிறார்கள். இது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும், சிறிது எண்ணெய் அதிகம் உதவும் என்கிறார் டாக்டர் சேத்தி. “சிறிதளவு நல்லெண்ணெய், ஆலிவ் ஆயில் அல்லது நெய் பயன்படுத்துவது வைட்டமின்கள் A, D, E மற்றும் K போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்ச உதவுகிறது. ஒமேகா 6 கொழுப்பு அமிலம் அதிகமுள்ள சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய்களை பயன்படுத்துவது வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால் அதனை தவிர்ப்பது அவசியம்” என்கிறார்.
அனைத்து காய்கறிகளையும் ஏர்-ஃப்ரையரில் சமைக்கலாமா?
ஏர்-ஃப்ரையரில் அனைத்து காய்கறியையும் சமைக்கலாம், ஆனால் அனைத்து காய்கறிகளையும் ஒரே மாதிரியாக சமைக்கக்கூடாது. உதாரணமாக, கீரை மற்றும் ப்ரோக்கோலி போன்ற சிலுவை காய்கறிகள் விரைவாக கருகிவிடும். இதற்கு காய்கறிகள் மீது லேசாக எண்ணய்யை தெளித்தும், மேலும் மொறுமொறுப்பாக மாற்ற பேக்கிங் பேப்பர் அல்லது சிலிகான் லைனரைப் பயன்படுத்தவும் என அறிவுறுத்துகிறார் டாகடர் சேத்தி. ஏனெனில் கருகிய உணவு வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
பழைய மற்றும் அதிக வெப்பமான எண்ணெய் என்பது ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட கொழுப்புகளுக்கு சமம். இது கல்லீரல் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். அதற்கு பதிலாக, டிரேயை சுத்தம் செய்து எண்ணெயை மாற்றுமாறு மருத்துவர் பரிந்துரைக்கிறார்.
அனைத்து ஏர்-ஃப்ரையர்களும் ஆரோக்கியமானவையா? சில ஏர்-ஃப்ரையர்களில் டெஃப்லான் (பிடிஎஃப்இ)-பூசப்பட்ட கூடைகள் உள்ளன, அவை அதிக வெப்பநிலையில் சிதைந்து போகக்கூடும். எனவே, செராமிக் பூசப்பட்ட அல்லது துருப்பிடிக்காத எஃகு (ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்) உட்புறங்களைக் கொண்ட ஏர்-ஃப்ரையரைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு டாக்டர் சேத்தி அறிவுறுத்துகிறார். அவை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும். ஏர்-ஃப்ரையரை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவது குடலுக்கு உகந்த வகையில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்கிறார்.
