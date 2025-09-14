உடல் எடை முதல் சரும பராமரிப்பு வரை உதவும் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர்: யார் எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ளலாம்?
உணவுக்கு முன் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுத்துக்கொள்வது, உணவுக்குப் பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாமல் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும்.
இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், ஃபேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பிரபலங்கள் முதல் சாமனியர்கள் வரை ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பட்டியலிட்டு பகிர்ந்து வருகின்றனர். அதன் தாக்கத்தால் இன்றைய இளம் வயதினர் பெரும்பாலானோர் தங்களது அன்றாட வழக்கத்தில் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுத்துக்கொள்கின்றனர்.
இருப்பினும், பலருக்கும் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் என்றால் என்ன? அதை எடுத்துக்கொள்வதால் உண்மையில் உடல் எடை குறையுமா? போன்ற கேள்விகள் உள்ளன. இப்படியிருக்க, ஆப்பிள் சிடர்வினிகர் எடுத்துக்கொள்வதால் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
ஆப்பிள் சிடர்வினிகர் (Apple Cider Vinegar) என்பது ஆப்பிள் பழத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு நொதிக்கப்பட்ட திரவம். ஆப்பிள் துண்டுகளை ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியாவுடன் நொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது. முதலில் ஆப்பிள் சாறு ஆல்கஹாலாக மாறுகிறது, பின்னர் அசிட்டிக் அமிலம் (acetic acid) கொண்ட வினிகராக மாறுகிறது. இந்த அசிட்டிக் அமிலம் தான் ஆப்பிள் சிடர் வினிகருக்கு அதன் புளிப்பு சுவையையும், பெரும்பாலான ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் தருகிறது. அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகளின் விவரம் பின்வருமாறு.
- எடை குறைப்பு: இது பசியைக் குறைத்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தரும். இதனால் அதிக உணவு உட்கொள்வது குறையலாம் என Debunking the health benefits of apple cider vinegar என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
- ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு: உணவுக்கு முன் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் எடுத்துக்கொள்வது, உணவுக்குப் பிறகு ரத்த சர்க்கரை அளவை உயர்த்தாமல் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும்.
- செரிமானம்: செரிமானத்திற்குத் தேவையான அமிலங்களை அதிகரிக்க இது உதவக்கூடும்.
- கொலஸ்ட்ரால் குறைப்பு: சில ஆய்வுகள், இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொலஸ்ட்ராலைக் (LDL) குறைக்க உதவுவதாகக் கூறுகின்றன.
- சரும ஆரோக்கியம்: சில நேரங்களில், இது முகப்பரு சிகிச்சை மற்றும் சருமத்தின் pH சமநிலையைப் பராமரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
யாரெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்?
பொதுவாக, எந்த வித நோய் பாதிப்பு இல்லாத பெரியவர்கள் ஆப்பிள் சிடர் வினிகரை மிதமான அளவில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள், எடை குறைக்க முயற்சிப்பவர்கள் மற்றும் செரிமானத்தை மேம்படுத்த விரும்புபவர்கள் இதை எடுத்துக் கொள்வது குறித்து மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெற்று எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
தவிர்க்க வேண்டியவர்கள்? சிலருக்கு ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் பொருந்தாது அல்லது எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- வயிற்றுப் புண் அல்லது அமிலத்தன்மை பிரச்சனை உள்ளவர்கள்: இதில் உள்ள அசிட்டிக் அமிலம் வயிற்றுப் புண் அல்லது அசிடிட்டியை அதிகரிக்கக்கூடும்.
- சிறுநீரகப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள்: அதிக அளவில் எடுக்கும்போது, இது சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தலாம்.
- பற்களின் எனாமல் பலவீனமாக உள்ளவர்கள்: ஆப்பிள் சிடர் வினிகரில் உள்ள அமிலம் பற்களின் எனாமலுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, இதை எப்போதும் தண்ணீர் கலந்து ஸ்ட்ரா (straw) பயன்படுத்தி குடிப்பது நல்லது.
- சர்க்கரை நோய்க்கு மருந்து எடுப்பவர்கள்: ரத்த சர்க்கரை அளவை இது வெகுவாகக் குறைக்க வாய்ப்பு இருப்பதால், மருந்துகளுடன் இதை எடுக்கும்போது மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்.
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள்: ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் இரத்த அழுத்தத்தை மேலும் குறைக்கக்கூடும் என்பதால், குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் இதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆப்பிள் சிடர் வினிகரை எப்போதும் நீர்த்துப் போகச் செய்து (தண்ணீரில் கலந்து) தான் குடிக்க வேண்டும். நேரடியாகக் குடிப்பதால் தொண்டை மற்றும் வயிற்றுப் பகுதியில் எரிச்சல் ஏற்படலாம்.
