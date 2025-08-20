பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

ETV Bharat / health

அமெரிக்காவின் ஹார்வர்ட் மற்றும் பிரிட்டனை சேர்ந்த கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்திய ஆய்வில், பிரெஞ்சு ப்ரைஸை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் ஆபத்து ஏற்படும் என தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை: கடைகளில் விற்கப்படும் பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் (French Fries) உணவை குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கும் பெற்றோர், நீரிழிவு நோயையும் பரிசாக அளிப்பதாக பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உருளைக் கிழங்கில் இருந்து சமைக்கப்படும் உணவை விரும்பாதவர்களே இருக்க முடியாது. ஆனால், அதனை பொறித்து சாப்பிட்டால் நீரிழிவு நோய் வரும் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா?

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ்

வீடுகளில் சமைக்கப்படும் உருளைக் கிழங்கு வறுவல், பொரியலை விரும்பி சாட்டிருப்போம். ஆனால், இன்றைய இளம்தலைமுறையினரையும், குழந்தைகளையும் கவர, மசாலா கலந்து எண்ணெய்யில் பொரிக்கப்படும் உணவுகள் தான் அதிகளவு விற்கப்படுகின்றன. அதில் ஒன்று தான் பிரெஞ்சு ப்ரைஸ். அதாவது உருளைக் கிழங்கை எண்ணெய்யில் பொரித்து தயாரிக்கும் ஒரு பிரபலமான சிற்றுண்டி.

பார்க், பீச், தியேட்டர் என எங்கு சென்றாலும் குழந்தைகளின் கண்ணில் படும் ஸ்நாக்ஸ்களில் முக்கியமானது ப்ரெஞ்சு ப்ரைஸ். உருளைக் கிழங்கை நீளமாக சீவி அதில் மசாலா கலந்து எண்ணெய்யில் பொன்னிறமாக வரும் வகையில் பொரித்து எடுப்பதை பார்க்கும் போதே நமது நாக்கில் எச்சில் ஊறி வாங்கி சாப்பிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும்.

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ்
பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் (Getty Images)

அப்படி வாரத்திற்கு ஒரு முறை இரு முறை சாப்பிட்டால் பரவாயில்லை. ஆனால் வாரத்திற்கு 2 முறைகளுக்கு மேல் மேல் சாப்பிடுவது தான் ஆபத்து. இது டைப் 2 நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தை 20 சதவீதம் அதிகரிக்க கூடும் என BMJ (British Medical Journal) இதழில் வெளியான ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வில் வெளியான அதிர்ச்சி

அது மட்டுமின்றி, உருளை கிழங்கை சாப்பிடும் போது சர்க்கரை நோய் வராமல் எப்படி சாப்பிடலாம்? அதிகளவில் சாப்பிடும் போது ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழில் வெளியான கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வை அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஹார்வர்ட் மற்றும் பிரிட்டனை சேர்ந்த கேம்ப்ரிட்ஜ் ஆகிய பிரபலமான பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்டனர்.

நீரிழிவு, இதய நோய், புற்றுநோய் இல்லாதவர்களை தேர்வு செய்து இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் ஆண்டு வரை 36 ஆண்டு தொடர்ச்சியாக இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 51,75,501 பேரிடம் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதில், 22,299 பேருக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ்
பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் (Getty Images)

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் சாப்பிட்டால் சர்க்கரை நோய் தான்

இந்த ஆய்வு அமெரிக்காவை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்டது. ரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு என்பது அமெரிக்கர்களுக்கு எப்போதுமே சவாலானது தான். அங்கு 90 முதல் 95 சதவீதம் பேர் டைப் 2 நீரிழிவு நோயால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். டைப் 2 நீரிழிவு நோயை அதிகரிப்பதற்கும்அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உணவுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. அந்த வகையில், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அதிகரிப்புக்கு அதிகப்படியான உருளைக்கிழக்கு நுகர்வும் ஒரு காரணம் என நீண்ட காலமாக கூறப்படுகிறது.

ஏனென்றால், உருளைக் கிழங்கில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் அதிகம் உள்ளன. இது ரத்தத்தில் சர்க்கரையை விரைவாக அதிகரிக்கும் தன்மை கொண்டவை என்பதால், டைப் 2 நீரிழிவு நோய் உள்ள பலரும் இதனை தவிர்க்கின்றனர். அந்த வகையில், ஆய்வு முடிவில் பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் உட்கொண்டால் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நோய் அறிகுறி

  • அதிகமான தாகம், அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
  • அதிகமான பசி
  • சோர்வு
  • மங்கலான கண் பார்வை
  • உடலில் ஏற்பட்ட காயங்கள் மெதுவாக குணமடைதல் உள்ளிட்டவை

மாற்று உணவு

உருளைக் கிழங்குக்கு பதிலாக முழு தானியங்களை உட்கொள்வது நல்லது. இதனால் வாரத்திற்கு மூன்று முறை உருளைக் கிழங்கிற்கு பதிலாக கோதுமை, பாஸ்தா போன்ற முழு தானியங்களை எடுத்துக் கெள்வது டைப் 2 நீரிழிவு நோய் விகிதத்தை 8 சதவீதமாக குறைப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டது.

குழந்தைகளுக்கு புரிய வையுங்கள்

அரசு மருத்துவர் ஸ்டாலின் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து சென்னை கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் சிகிச்சைப் பிரிவுத் தலைவர் ஸ்டாலின் கூறுகையில், “பிரெஞ்ச் ப்ரைஸ் என்பது உருளைக் கிழங்கை வைத்து பொரித்து தயாரிக்கும் உணவு. இதனை உண்ணும் போது டைப் 2 நீாிழிவு நோய் பாதிப்பு வருகிறது என பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடைகளில் விற்கப்படும் மசாலா கலந்து பொரிக்கப்பட்ட பிரெஞ்சு ப்ரைஸை வாரத்தில் 3 நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால், நீழிரிவு நோய் வருகிறது. உருளைக் கிழங்கை வேறு வகையில் சாப்பிட்டால், சர்க்கரையின் அளவு குறைகிறது எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், பெற்றோர் தங்களின் குழந்தைகள் அடம் பிடிக்கும் போது தொடர்ந்து வாங்கித் தராமல், அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை எடுத்துக் கூற வேண்டும். அதற்காக திட்டவோ, அடிக்கவோ கூடாது” என அறிவுறுத்தினார்.

மேலும் பேசிய மருத்துவர் ஸ்டாலின், “உருளைக் கிழங்கை வீடுகளில் சமைத்து உண்பதால் எந்தவித பாதிப்புகளும் ஏற்படுவதில்லை. ஒருவேளை, டைப் 2 நீரிழிவு நோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு டைப் 2 நீரிழிவு நோய் வராது. ஆனால், பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மரபணு அல்லது நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், டைப் 1 நீரிழிவு நோய் வரும் வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு தொடர்ந்து ஊசி போட வேண்டும். தற்போது, குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு, கடைகளில் விற்கப்படும் பொரித்த உணவுப் பொருட்களை வாங்கி தருவதை தவிர்க்க வேண்டும்” என எச்சரித்தார்.

