ETV Bharat / health

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் வாயு தொல்லை! தடுப்பது எப்படி?

கர்ப்பிணிகளுக்கு அதிக அளவு நார்ச்சத்து உள்ள அல்லது இரைப்பை பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் சில உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 15, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கர்ப்பிணிப் பெண்களிடையே இரைப்பை பிரச்சனைகள் மிகவும் பொதுவான மற்றும் தொந்தரவான பிரச்சனைகளில் ஒன்றாகும். வீக்கம், வாயு, அசௌகரியம் மற்றும் வயிறு நிரம்பிய உணர்வு ஆகியவை பெரும்பாலான கர்ப்பிணிப் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான பிரச்சனையாகும். ஹார்மோன் மாற்றங்கள் முதல் உணவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வரை, இந்த நிலை பல காரணிகளால் ஏற்படலாம்.

குருகிராமில் உள்ள Cloud9 Group of Hospitals -இன் மகப்பேறியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவ இயக்குநர் டாக்டர் சேத்னா ஜெயின், கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு உடல் மற்றும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் காரணமாக வயிற்று அசௌகரியம் பொதுவானது என்கிறார். கர்ப்ப காலத்தில் வயிற்று அசௌகரியத்திற்கான முக்கிய காரணங்கள் மற்றும் இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது குறித்து மருத்துவர் கூறுவது பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

கர்ப்பிணிப் பெண்களில் இரைப்பை பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்கள்:

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: கர்ப்ப காலத்தில், புரோஜெஸ்ட்டிரோன் அளவுகள் மிக அதிகமாக இருக்கும். இது செரிமான மண்டலத்தில் உள்ள தசைகளை தளர்த்தும். இது செரிமானத்தை மெதுவாக்குகிறது மற்றும் வாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. இது வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்தும்.

கருப்பையிலிருந்து அழுத்தம்: கருப்பை வளர வளர, அது குடலில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது செரிமானப் பாதை வழியாக வாயு செல்வதை கடினமாக்கும். இது பல்வேறு வகையான வயிற்று அசௌகரியங்களையும் ஏற்படுத்தும்.

செரிமான அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: கர்ப்பத்திற்குப் பிறகு, செரிமான அமைப்பின் இயல்பான செயல்பாட்டில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இது மலச்சிக்கல் மற்றும் வீக்கம் போன்ற நிலைமைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

உணவுமுறை மாற்றங்கள்: அதிக அளவு நார்ச்சத்து உள்ள அல்லது இரைப்பை பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் சில உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்தும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

திரவம் தக்கவைத்தல்: கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பெரும்பாலும் திரவத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறார்கள், இது வீக்கம் மற்றும் வாயு போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும்.

காற்றை விழுங்குதல்: வேகமாக சாப்பிடுவது, சாப்பிடும்போது பேசுவது அல்லது வைக்கோல் வழியாக தண்ணீர் குடிப்பது ஆகியவை அதிக காற்றை விழுங்குவதற்கு வழிவகுக்கும். இது வயிற்று உப்புசத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் செரிமானப் பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு நிறைய அசௌகரியங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும், மேலும் அன்றாடப் பணிகளைச் செய்வதை கடினமாக்கும். இதுபோன்ற பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கும் தடுப்பதற்கும் சில வழிகள் இதோ!

அடிக்கடி உணவு உண்ணுங்கள்: சிறிய, லேசான உணவை அடிக்கடி உண்ணுங்கள். இது வாயு உருவாவதைத் தடுக்க உதவும்.

வாயுவை உண்டாக்கும் உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்: வாயு மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய பீன்ஸ், முட்டைக்கோஸ், கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள் மற்றும் அதிக கொழுப்புள்ள உணவுகளை உட்கொள்வதை கட்டுப்படுத்துங்கள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நீர்ச்சத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள்: தினமும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும். இது மலச்சிக்கலைத் தடுக்கவும் ஆரோக்கியமான செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கவும் உதவும்.

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்: செரிமானத்தை ஆதரிக்கவும், வயிறு உப்புசம் போன்ற பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கவும் நடைபயிற்சி மற்றும் யோகா போன்ற பயிற்சிகளைச் செய்யுங்கள்.

உணவை நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்கள்: உணவை நன்றாக மென்று சாப்பிடுங்கள். இது காற்றை விழுங்குவதைக் குறைத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்: நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது வயிற்று உப்புசத்தை ஏற்படுத்தும். நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டால், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.

கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களைத் தவிர்க்கவும்: கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களைக் குடிப்பதால் வாயு மற்றும் வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். எனவே அத்தகைய பானங்களைத் தவிர்க்கவும். அதற்கு பதிலாக, மூலிகை தேநீர் மற்றும் பானங்களைத் தேர்வு செய்யவும்.

இதையும் படிங்க:

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, எங்களைக் கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BLOATING ISSUE DURING PREGNANCYTIPS TO PREVENT FROM PREGNANCY GASHOW TO TREAT GAS ISSUE IN PREGNANCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.