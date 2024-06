ETV Bharat / health

தாழ்வு மனப்பான்மை வருவது நல்லதா? என்ன சொல்றீங்க டாக்டர்.! - How to get rid inferiority complex

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Jun 13, 2024, 4:53 PM IST

தாழ்வு மனப்பான்மை கோப்புப்படம் ( Credit: Getty Image )

சென்னை: தாழ்வு மனப்பான்மை என்பது ஏதாவது ஒரு சூழலில் ஒவ்வொரு மனிதனும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம். இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை காரணத்தால் தற்கொலை வரை சென்ற ஏராளமானோர் இருக்கிறார்கள். நிறம், அழகு, படிப்பு, சாதி, மதம், வசதி, வேலை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பலரும் தாழ்வு மனப்பான்மை ஆளாகின்றனர். இந்த தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படி என்ற கேள்விக்கு மனநல மருத்துவர் ஷாலினி, தாழ்வு மனப்பான்மைதான் ஒரு மனிதனை உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லும் எனவும், அந்த மனநிலையில் இருக்கும்போதுதான் வெற்றியின் இலக்கை நோக்கி இன்னும் வேகமாக ஓட முடியும் எனவும் மாறுபட்ட கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார். ஒருவருக்குத் தாழ்வு மனப்பான்மை எப்படி வரும்: சிறிய வயது முதலே உருவக் கேலிக்கு ஆளாக்கப்பட்ட நபர்கள் பலர் அதிக தாழ்வு மனப்பான்மை இருப்பது தொடர்பாக மருத்துவர் ஷாலினியிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதற்குப் பதிலளித்து வீடியோ பதிவிட்டுள்ள அவர், இந்த "தாழ்வு மனப்பான்மை (inferiority complex) " என்ற ஒரு வார்த்தையைப் பதிவு செய்தவர் ஆல்ஃபிரட் அட்லர் (Alfred Adler) என்ற மனநல மருத்துவர் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர். இவர் ஒரு மாற்றுத் திறனாளி என்பதால் சிறிய வயது முதலே பல்வேறு கேலி, கிண்டல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு தனக்குள்ளேயே அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை உணர்ந்துள்ளார். இதனால், அந்த வார்த்தையை மிக அழுத்தமாகப் பதிவு செய்த அவர், அதன் மீதான நீண்ட ஆய்வுக்குப் பிறகு "தாழ்வு மனப்பான்மை (inferiority complex) " ஈடுகட்ட மற்றொரு வார்த்தையைப் பதிவு செய்கிறார். அது "மிகை இழப்பீடு (Overcompensation)" என்பதாகும். தாழ்வு மனப்பான்மையை எப்படி மிகை இழப்பீடு மூலம் மீட்டெடுக்க முடியும்.?: அதற்கான ஆல்ஃபிரட் அட்லர் (Alfred Adler)-ன் கருத்து என்னவென்றால், ஒரு மனிதன் தன் வாழ்வில் மனதளவில் மிகையான இழப்புகளைச் சந்திக்கிறான் என்றால், அதேபோல் மிகையாகச் சாதித்து மற்றொரு பகுதியில் உள்ள குறைகளை அதன் மூலம் ஈடுகட்டுவான் எனக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதை மிக ஆழமாகப் பதிவு செய்த மருத்துவர் ஷாலினி, மற்றொரு அமெரிக்க மனநல மருத்துவரான எரிக் எரிக்சன் (erik erikson)-னின் கருத்தையும் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த வகையில் எரிக் எரிக்சன், "தாழ்வு மனப்பான்மை vs உழைப்பு (inferiority vs industry)" என்ற வார்த்தையைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம் எரிக் எரிக்சன் (erik erikson) கூற வரும் கருத்து என்னவென்றால், ஒரு குழந்தை வளர ஆரம்பிக்கும்போது பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் மற்றவர்களோடு ஒப்பிட்டுப் பெற்றோர்கள், நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள், சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் எனப் பலரும் பேசுவார்கள், கிண்டல் கேலியும் செய்வார்கள். இந்த சூழலில் அதீத மன உளைச்சலை எதிர்கொள்ளும் அந்த குழந்தை, தாழ்வு மனப்பான்மையைப் போக்க அதீத உழைப்பைச் செலுத்தி முன்னேறிச் செல்ல ஆரம்பிக்கும். ஒரு கட்டத்தில் வெற்றி அடைந்த பின் திரும்பிப் பார்த்தால், அந்த ஒப்பீடுகளும், கேலி, கிண்டல்களும்தான் தன்னை இந்த உயரத்திற்கு வளர்த்திருக்கிறது என நினைத்து மகிழ்ச்சி அடையும் எனக்கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து பேசியுள்ள மனநல மருத்துவர் ஷாலினி, தாழ்வு மனப்பான்மைதான் உங்கள் வரையறை என்ற கோட்டுக்குள் சிக்கி விடாமல், தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவர்களால்தான் மிகை இழப்பீட்டைச் சந்தித்து உழைப்பில் முன்னோடியாக விளங்கி வாழ்வில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என அழுத்தமாகக் கூறியிருக்கிறார். மேலும், நாம் இங்கு வாழ்வதற்கு யாரிடமும் எதையும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எனவும், இருந்தபோதிலும் மனிதர்களின் மனநிலை நிரூபித்தலில் ஆழமாக இருப்பதால் தாழ்வுமனப்பான்மை என்ற இடத்தில் தங்கிக்கொள்ளாமல் உழைப்பைச் செலுத்தி ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார். மேலும், ஒவ்வொருவருக்கும் வரும் நெகட்டீவான விஷயங்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கான உந்து சக்தி என்பதை உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதையும் படிங்க: "டார்க் சாக்லெட்"-ன் டார்க் & ப்ரைட் விஷயங்கள்.. தெரிந்துகொள்வோம்.! - amazing Benefits Of Dark Chocolate