ஆரோக்கியத்தை அள்ளித்தரும் நட்ஸ்: குழந்தைகளுக்கு எப்படி எப்போது கொடுக்கலாம்?

3 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ்களை நேரடியாக கொடுப்பதை தவிர்த்து அரைத்து பொடியாக்கி கொடுக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 11, 2025 at 4:23 PM IST

ஆரோக்கியமான உணவு என்று வரும் போது அனைவருக்கும் உடனடியாக நினைவுக்கு வருவது நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்கள் (Dry fruits). ஆனால் அவற்றை எப்படிச் சாப்பிட வேண்டும்? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும்? எந்த வயதினர் எப்படிச் சாப்பிட வேண்டும்? போன்ற பல சந்தேகங்கள் பலருக்கும் இருக்கும். எனவே, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, வேர்க்கடலை, வால்நட்ஸ், பேரீச்சம்பழம், உலர் திராட்சை, அத்திப்பழம் போன்ற பல்வேறு வகையான உலர் பழங்களை எப்படிச் சாப்பிட்டால் உடலுக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

பாதாம்: பாதாமில் வைட்டமின் ஈ, மெக்னீசியம், நார்ச்சத்து, புரதம், கால்சியம், ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள், பொட்டாசியம், துத்தநாகம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இது சருமப் பாதுகாப்பிற்கு உதவுவதுடன், ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, இதய நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பாதாமில் உள்ள நார்ச்சத்து ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை நிலையாக வைத்திருக்க உதவுவதாகவும், இது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் அபாயத்தைக் குறைப்பதாகவும் clevelandclinic ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாளைக்கு 6 முதல் 7 பாதாம் பருப்புகள் வரை சாப்பிடலாம். அவற்றை அதன் தன்மையில் சாப்பிடுவதை விட, ஊறவைத்துச் சாப்பிடுவதால் அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்கும்.

வேர்க்கடலை: வேர்க்கடலை சாப்பிடுவது ஆற்றல் அளவை அதிகரிப்பதுடன், இதய நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

பேரீச்சம்பழம் மற்றும் உலர் திராட்சை: ஒரு நாளைக்கு 1 முதல் 2 பேரீச்சம்பழம் அல்லது உலர் திராட்சை சாப்பிடலாம். நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் இதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடற்பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இவை உடனடி ஆற்றலைத் தரும். ஊறவைத்ததைச் சாப்பிட்டால் இன்னும் நல்லது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

அத்திப்பழம்: அத்திப்பழத்தில் கால்சியம், மெக்னீசியம், பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன, இவை எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. அத்திப்பழத்தில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால், மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் குறையும், மேலும் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் எடை கட்டுக்குள் இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இவற்றை ஒரு நாளைக்கு 1 முதல் 2 வரை ஊறவைத்துச் சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

3 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ்களை அரைத்து கொடுக்க வேண்டும். நேரடியாகக் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. 6 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அனைத்து உலர் பழங்களையும் சேர்த்து ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 வரை கொடுக்கலாம். பெரியவர்கள் மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாடு மேற்கொள்பவர்கள் 30 கிராம் வரை சாப்பிட்டால் போதுமானது. அனைத்து நட்ஸ்களையும் சேர்த்து சாலட் போல சாப்பிடுவது நல்லது என்கிறார் ஊட்டச்சத்து நிபுணர் கஸ்தூரி கிருஷ்ணவேணி.

முந்திரி: இது எலும்புகளை வலுப்படுத்துவதுடன், இதய ஆரோக்கியம், எடை குறைப்பு மற்றும் நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுவதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், இதில் மெக்னீசியம் அளவு அதிகமாக இருப்பதால், தூக்கமின்மை பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 முந்திரிப் பருப்புகளைச் சாப்பிட ஏற்றதாகும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

வால்நட்ஸ்: வால்நட்ஸில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமாக உள்ளன. இவை மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதுடன், நினைவாற்றலை அதிகரித்து, இதய ஆரோக்கியத்திற்கும், சில வகை புற்றுநோய்களைத் தடுப்பதற்கும் உதவுவதாக கூறப்படுகிறது.

பிஸ்தா: நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரித்து, இதய சம்பந்தமான நோய்களைக் குறைக்க பிஸ்தா உதவுவதாக "National Library of medicine" ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் லுடீன் மற்றும் சியாங்சாந்தின் (lutein, zeaxanthin) எனப்படும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை கண்ணின் விழித்திரையின் மையப்பகுதி சேதமடையாமல் பாதுகாப்பதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

அப்ரிகாட் (Apricots): இதில் வைட்டமின் ஏ அதிகமாக இருப்பதாகவும், இது கண் பார்வைக்கு நன்மை அளிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

