எத்தனை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை Pad-ஐ மாற்ற வேண்டும்? மருத்துவர் விளக்கம்! - how often we should change pad

எத்தனை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை Pad-ஐ மாற்ற வேண்டும்? மருத்துவர் விளக்கம்!

ஹைதராபாத்: மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்களுக்கு இயற்கையாக ஏற்படும் இடுப்பு, கால்,வயிறு,முதுகு வலி ஒரு புறம் ஆளையே வலுவிழக்கச் செய்கிறது என்றால் மறுபுறம் நாம் பயன்படுத்தும் துணி, நாப்கின்,மென்சுரல் கப் அசெளகரியத்தை தந்து, மேலும் நம்மை இன்னலில் ஆழ்த்துகிறது. இப்படியான சூழலில், நாம் சில மாற்றங்களை செய்வதன் மூலம் பல பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் என்கிறார் எஸ்.ஆர்.எம் குலோபல் மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மருத்துவர் சஸ்வதி. நாப்கினை எத்தனை மணி நேரம் வரை பயன்படுத்தலாம்?, பீரியட்ஸின்போது வரும் அலர்ஜியை தடுப்பது எப்படி? , மென்சுரல் கப் சிறந்ததா? போன்ற கேள்விகளுக்கு மருத்துவர் கூறும் பதிலை பார்ப்போம். நாப்கினை எத்தனை மணி நேரம் வரை பயன்படுத்தலாம்?: பீரியட்ஸின்போது பெரும்பான்மையான பெண்கள் நாப்கினை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நாப்கினை மாற்றுகிறார்கள் என்பது தான் இங்கு விவாதிக்கப் பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. காரணம், சிலர் நாப்கின் முழுமையாக நனைகிற வரை மாற்றுவதில்லை, சிலர் இரவில் படுக்கச்செல்லும் போது வைக்கும் பேடை அடுத்த நாள் குளிக்கும் வரை மாற்றுவது கிடையாது. ப்ளீடிங் அதிகமிருந்தாலும், குறைவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு 4 முதல் 6 மணி நேரத்திற்குள் பேடை கண்டிப்பாக மாற்றியாக வேண்டும் என்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர் சஸ்வதி. இல்லையென்றால், அலர்ஜி, அரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என எச்சரிக்கிறார். காட்டன் /சிந்தெட்டிக் பேட்?: ரசாயனம் கலந்த, நறுமணங்கள் நிறைந்த, சிந்தெட்டிக் என பல வகையான நாப்கின்கள் மார்கெட்டில் இப்போது கிடைக்கின்றன. ஆனால், வாசனையற்ற மற்றும் காட்டன் பேடுகளை பயன்படுத்துவது தான் சிறந்தது என்கிறார் மருத்துவர்.