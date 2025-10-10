ஒரே நேரத்தில் மொத்த தண்ணீரையும் குடிக்கிறீங்களா? இனிமே அத செய்யாதீங்க!
ஒரே நேரத்தில் அதிக தண்ணீர் குடிப்பதால் உடலில் சோடியம் அளவு குறைந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்கிறார் மருத்துவர்.
Published : October 10, 2025 at 1:04 PM IST
தண்ணீர் நம் உடல் இயக்கத்திற்கு இன்றியமையாத அடிப்படை ஆற்றல் மூலமாகும். நமது உடல் எடையில் சுமார் 60% நீரால் ஆனது. செரிமானம், ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுதல், வெப்பநிலை சீராக்கம் மற்றும் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் எனப் பல முக்கிய செயல்பாடுகளுக்குத் தண்ணீர் அவசியம். போதுமான அளவு நீர் அருந்துவது ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கும் புத்துணர்ச்சிக்கும் முக்கியமானது. ஆனால், ஒரு நாளைக்குச் சரியாக எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்? மேலும், ஆரோக்கியத்திற்காக அதிகமாகத் தண்ணீர் குடித்தால் என்னென்ன பின்விளைவுகள் ஏற்படும்? போன்ற கேள்விகளுக்கான பதிலை விரிவாக பார்க்கலாம்.
ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 7 முதல் 8 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்பது பொதுவான பரிந்துரை. இருப்பினும், இந்த நீர் கொள்கை அனைவருக்கும் பொருந்தாது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். தண்ணீரின் அளவு வயது, உடல் செயல்பாடு, சுகாதார நிலைமைகள், அத்துடன் வெப்பநிலை மற்றும் வானிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
போதுமான அளவு தண்ணீர் குடித்தால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்:
- வியர்வை மற்றும் சிறுநீர் மூலம் அசுத்தங்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.
- உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல், திசு மற்றும் உறுப்பும் சரியாகச் செயல்படுகின்றன.
- உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.
- மூளை மற்றும் செரிமான செயல்பாடு மேம்படும்.
- தோல், மூட்டுகள், தசைகள் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.
நீர்ச்சத்து குறைந்தால்:
- உடலில் உள்ள எலக்ட்ரோலைட்டுகள் சமநிலையற்றதாக மாறும்.
- ஆற்றல் அளவுகள் குறையும் போது தலைவலி, சோர்வு, மன அழுத்தம் மற்றும் எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும்.
- சிறுநீர் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் துர்நாற்றத்துடன் இருக்கும், மேலும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும்.
சரியான அளவு என்ன?
இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலின் (ICMR) ஆய்வு, காலநிலை மற்றும் உணவுப் பழக்கத்தைப் பொறுத்து ஆண்கள் 3 லிட்டரும், பெண்கள் 2.2 முதல் 2.5 லிட்டரும் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்கிறது. கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் கூடுதலாக 0.5 முதல் 1 லிட்டர் வரை குடிக்க வேண்டும்.
மேயோ கிளினிக்கின் ஒரு ஆய்வு , உணவு மூலம் பெறப்படும் தண்ணீருடன் கூடுதலாக, ஆண்கள் ஒரு நாளைக்கு 3.7 லிட்டர் தண்ணீரும், பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு 2.7 லிட்டர் தண்ணீரும் குடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பவர்களுக்கு சிறுநீரக கற்கள் மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என ஜர்னல் ஆஃப் ஹ்யூமன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டெடிக்ஸ் இதவில் வெளியான ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பிய நீரேற்ற நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி, ஒரு சதவீத நீரிழப்பு கூட பார்வை, நினைவாற்றல் மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றைப் பாதிக்கும் என்கிறது.
நாள்பட்ட நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தேவைக்கு அதிகமாக தண்ணீர் குடித்தால் அவர்களின் சிறுநீரகங்கள் மற்றும் இதயத்தில் அழுத்தம் ஏற்படலாம். ஒரே நேரத்தில் அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பது இதயத்தின் ரத்தத்தை பம்ப் செய்யும் திறனைக் குறைக்கும். இது இதயம் மற்றும் நுரையீரலைச் சுற்றி நீர் தேங்குவதற்கும் கால்கள் வீக்கத்திற்கும் வழிவகுக்கும் என்கிறார் சிறுநீரக மருத்துவர் அம்மான்னா நலமதி.
அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதன் பின்விளைவுகள்: உடல்நலப் பிரச்சனைகள் இல்லாதவர்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிக தண்ணீர் குடித்தால், ஏற்பிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு, அவர்கள் குடித்ததை விட அதிக நீர் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்பட்டு, நீரிழப்பு ஏற்படுகிறது என எச்சரிக்கிறார் மருத்துவர்.
அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்கும்போது, சிறுநீரகங்களால் அதிகப்படியான தண்ணீரை அகற்ற முடியாது என்று Water: How much should you drink every day? என்ற தலைப்பில் Mayo clinic தளத்தில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. சிறுநீரகப் பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் ஒரே நேரத்தில் அதிக தண்ணீர் குடிக்கக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
ஒரு மணி நேரத்திற்கு 250-350 மில்லி தண்ணீர் குடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ள முதியவர்கள் அதிகமாக தண்ணீர் குடிக்கக் கூடாது, மீதமுள்ளவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 1.8 முதல் 2.8 லிட்டர் வரை குடிக்க வேண்டும். இந்த செயல்பாடில், கால்கள் மற்றும் முகம் வீங்கியிருந்தாலும், அல்லது நடக்கும்போது சோர்வாக உணர்ந்தாலும், நீர் உட்கொள்ளலைக் குறைத்து, அறிவுறுத்தல்களின்படி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்கின்றனர்.
தண்ணீர் குடிக்க சரியான நேரம் எது?
- காலையில் எழுந்தவுடன் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். அதில் அரை எலுமிச்சை பழத்தை பிழிந்து குடிப்பதால் உடலுக்குத் தேவையான வைட்டமின் சி, ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், பொட்டாசியம் மற்றும் பைட்டோநியூட்ரியண்ட்ஸ் கிடைக்கும்.
- வானிலை வெப்பமாக இருக்கும்போது, உடற்பயிற்சி செய்யும்போது, திரவங்கள் வியர்வை வடிவில் இழக்கப்படும், மேலும் இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் தண்ணீர் குடிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. NCBI இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, உணவுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பும், அரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகும் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. சாப்பிடும் போது அல்லது சாப்பிட்ட உடனேயே தண்ணீர் குடிக்க வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்படுகிறது.
- தலைவலி, சோர்வு அல்லது மன அழுத்தம் இருக்கும்போது தேநீர் மற்றும் காபியை விட தண்ணீர் குடிப்பது நல்லது. ஒரே நேரத்தில் அதிக தண்ணீர் குடிப்பதால் உடலில் சோடியம் அளவு குறைந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது. குளிர்ந்த நீரை விட வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது செரிமானத்திற்கு நல்லது என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.