உடல் எடையை குறைத்தால் கோடிக் கணக்கில் சன்மானம்! நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உடல் எடை தடையாவது எப்படி?
2021ம் ஆண்டு, இந்தியாவில் சுமார் 180 மில்லியன் மக்கள் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருந்தனர். இது 2050-க்குள் 450 மில்லியனாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 12:25 PM IST
உலகளவில் உடல் பருமன் பிரச்சனை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. இது ஒரு உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்துள்ளது. இதன் ஆழத்தை நிருபிக்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி செல்லும் இடமெல்லாம் உடல் எடையைக் குறைக்கவும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை ஊக்குவிக்கவும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். அதே போல, சீனாவில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் உடல் எடையை குறைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன.
அதில் சுவாரஸ்யமாக, உலக நாடுகள் கவனத்தை பெறும் வகையில், சீனாவில் ஒரு தனியார் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், உடல் எடையை குறைக்கும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு மில்லியன் யுவான் (தோராயமாக ரூ. 1.1 கோடி) போனஸ் தொகையை வழங்க உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. ஊழியர்கள் குறைக்கும் ஒவ்வொரு அரை கிலோவிற்கும் சுமார் ரூ.6,000 சன்மானம் அறிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமா, சவாலில் வென்ற பிறகு, மீண்டும் எடை கூடினால் ஒவ்வொரு அரை கிலோ எடைக்கும் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதமாம். கேட்பதற்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா?
இப்போது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம்! தனிப்பட்ட நபரின் உடல் எடை எப்படி உலகளாவிய சுகாதார நெருக்கடியாக உருவாகும்? இதனால் நாட்டின் வளர்ச்சி எப்படி பாதிக்கும்? மற்றும் உடல் எடையை குறைக்க கோடி கணக்கில் சன்மானம் கொடுக்க காரணம் என்ன என்பது தான் அது. இப்படியிருக்க, தனிப்பட்ட நபரின் உடல் எடையிற்கும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் என்ன தொடர்பு? இந்தியா இதை எப்படி எதிர்கொள்கிறது? போன்ற விவரங்களை இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்கலாம்.
WHO வெளியிட்ட சமீபத்திய ஆய்வின்படி, 2022 ஆம் ஆண்டில், உலகில் 8 பேரில் ஒருவர் உடல் பருமனுடன் இருந்ததாக தெரிவிக்கிறது. 2022 ஆம் ஆண்டில், 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 2.5 பில்லியன் பெரியவர்கள் அதிக எடையுடன் இருந்தனர், இதில் 890 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் உடல் பருமனுடன் இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை கடந்த 40 ஆண்டுகளில் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்பதை அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறது. குறிப்பாக, வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகள் என அனைத்து இடங்களிலும் இந்தப் பிரச்சனை வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
உடல் பருமன் பிரச்சனை அதிகம் உள்ள நாடு?
- சீனா - அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடான சீனாவில், உடல் பருமன் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. "தி லான்செட்" (The Lancet) வெளியிட்ட ஒரு ஆய்வின்படி, 2021 ஆம் ஆண்டில், சீனாவில் சுமார் 402 மில்லியன் மக்கள் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருந்தனர். 2050-க்குள் இந்த எண்ணிக்கை 627 மில்லியனாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
- அமெரிக்கா - தனிநபர் அளவில், அமெரிக்காவில் உடல் பருமன் விகிதம் மிக அதிகமாக உள்ளது. அங்கு சுமார் 40% பெரியவர்கள் பருமனாக உள்ளனர்.
- இந்தியா - சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக, இந்தியாவில் உடல் பருமன் பிரச்சனை வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் சுமார் 180 மில்லியன் மக்கள் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருந்தனர். இது 2050-க்குள் 450 மில்லியனாக உயரும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
2035 ஆம் ஆண்டுக்குள், குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமான நாடுகளில் மட்டும் அதிக எடை மற்றும் உடல் பருமனின் பொருளாதார தாக்கம் ஆண்டுக்கு 370 பில்லியன் டாலருக்கு அதிகமாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக Economic impact of overweight and obesity to surpass $4 trillion by 2035 என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. உடல் பருமன் தனிப்பட்ட நபர்களின் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. உடல் பருமன் அதிகரிப்பதால் ஒரு நாடு சந்திக்கும் முக்கிய சவால்கள் என்னென்ன என்பதன் விவரம் பின்வருமாறு.
சுகாதார செலவுகளின் அதிகரிப்பு:
- உடல் பருமன் என்பது பல்வேறு நாள்பட்ட நோய்களான நீரிழிவு, உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள் மற்றும் சில வகை புற்றுநோய்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.
- இந்த நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான மருத்துவ செலவுகள் அரசு மற்றும் தனிநபர்களுக்கு பெரும் சுமையாக மாறுகிறது.
- சீனாவில் உடல் பருமன் தொடர்பான சுகாதார செலவுகள் தேசிய அளவில் அதிகரித்து, பொருளாதாரத்தின் மீது கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
உற்பத்தித்திறன் இழப்பு:
- அதிக எடை கொண்ட ஊழியர்கள், உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக அடிக்கடி விடுப்பு எடுக்கலாம், இது அவர்களின் உழைப்புத் திறனைக் குறைக்கிறது.
- பணியிடத்தில் அவர்களின் உற்பத்தித்திறன் பாதிக்கப்படுவதால், நிறுவனங்களும், அதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரமும் இழப்பை சந்திக்கின்றன.
- உலகளவில், உடல் பருமனால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பு ஆண்டுக்கு பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை எட்டுகிறது, இது நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் ஒரு தடையாக உள்ளது.
குழந்தைகளின் எதிர்காலம் மற்றும் மனித வளம்:
- குழந்தைகளிடையே உடல் பருமன் அதிகரிப்பது ஒரு பெரிய கவலையாக உள்ளது. இது அவர்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதுடன், எதிர்கால மனித வளத்தின் தரத்தையும் குறைக்கிறது.
- இளைஞர்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அவர்கள் முழுமையாக பங்களிக்க முடியும்.
உடல் பருமனை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக இந்தியா பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தனிநபரின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவது, அதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை வலுப்படுத்துவதே இந்த நடவடிக்கைகளின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும். இந்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் இயக்கங்கள் மூலம் இந்தப் பிரச்சனையை அணுகுகிறது.
பிட் இந்தியா இயக்கம் (Fit India Movement): இது பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் 2019-ல் தொடங்கப்பட்ட ஒரு தேசிய அளவிலான இயக்கம். அன்றாட வாழ்க்கையில் உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டு நடவடிக்கைகளை ஒரு அங்கமாக மாற்ற இந்த இயக்கம் ஊக்குவிக்கிறது. இதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முறையில் உடற்பயிற்சியை சேர்த்து, ஆரோக்கியமான வாழ்வை மேற்கொள்ள உதவுகிறது.
ஈட் ரைட் இந்தியா (Eat Right India): இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) இந்த இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்களை ஊக்குவிப்பது, உணவுகளில் உள்ள கொழுப்பு, சர்க்கரை மற்றும் உப்பின் அளவைக் குறைப்பது, மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது இதன் நோக்கங்கள் ஆகும். "ஆஜ் சே தோடா கம்" (இன்றிலிருந்து கொஞ்சம் குறைப்போம்) போன்ற பிரச்சாரங்கள் மூலம், ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பொருட்களை குறைவாக உட்கொள்ளுமாறு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
தேசிய சுகாதார இயக்கம் (National Health Mission - NHM): இந்த இயக்கத்தின் கீழ், தொற்றா நோய்களைத் தடுப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஒரு தேசிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதில் உடல் பருமன், நீரிழிவு, உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களைக் கண்டறியவும், சிகிச்சை அளிக்கவும், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார மையங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
யோகா ஊக்குவிப்பு: இந்திய அரசு யோகாவை ஒரு முக்கியமான உடல் பயிற்சி முறையாக ஊக்குவிக்கிறது. யோகா, உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி, உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது. சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாட்டங்கள் மூலம் உலகளவில் யோகாவின் முக்கியத்துவம் பரப்பப்படுகிறது.
உடல் பருமனை எதிர்கொள்ளவும் குறைக்கவும் பல வழிகள் உள்ளன. சரியான உணவுப் பழக்கம், உடற்பயிற்சி மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் உடல் எடையை திறம்பட குறைக்கலாம் எனக் கூறும் உணவியல் நிபுணர் மிதுன் பிரசாத் சொல்வது என்ன என்பதை பார்க்கலாம் வாங்க.
உணவுப் பழக்கங்கள்: பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், துரித உணவுகள், மற்றும் இனிப்புப் பானங்கள் போன்றவற்றைத் தவிர்த்துவிட்டு, பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள், மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை (பருப்பு வகைகள், மீன், கோழி) அதிகம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு நேரத்தில் நிறைய சாப்பிடுவதற்குப் பதிலாக, சிறிய அளவிலான உணவை ஒரு நாளைக்கு பல முறை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு நாளைக்கு போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்தி, பசியைக் குறைக்கும்.
உடற்பயிற்சி: ஓட்டம், சைக்கிளிங், நீச்சல், அல்லது நடனம் போன்ற பயிற்சிகளை வாரத்திற்கு 150 நிமிடங்கள் செய்யலாம். இது அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவும். எடை தூக்குதல் அல்லது யோகா போன்ற பயிற்சிகளை வாரத்திற்கு இரண்டு முறை செய்வது தசைகளை வலுப்படுத்த உதவும். வலுவான தசைகள் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகின்றன. லிஃப்டுக்குப் பதிலாக மாடிப்படிகளைப் பயன்படுத்துதல், அருகில் உள்ள இடங்களுக்கு நடந்து செல்லுதல், அல்லது வேலையில் இருந்து ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு நடப்பது போன்ற சிறிய மாற்றங்கள் கூட பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்: ஒரு நாளைக்கு 7-8 மணி நேரம் தூங்குவது மிகவும் அவசியம். தூக்கமின்மை ஹார்மோன் சமநிலையைப் பாதித்து, பசியை அதிகரிக்கும். மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால், அது அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கு வழிவகுக்கும். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க தியானம் அல்லது மூச்சுப் பயிற்சி போன்றவற்றைச் செய்யலாம். இவை உடல் எடையை அதிகரிப்பதுடன், ஆரோக்கியத்திற்கும் தீங்கு விளைவிக்கும்.
